El sencillo truco casero para limpiar la vitrocerámica y dejarla como nueva

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Tienes una vitrocerámica en tu cocina? No importa si es halógena o de inducción, pues ambas se limpian más fácilmente que las antiguas cocinas de inducción. Para una correcta higiene, es importante realizar unas tareas básicas para tener la cocina siempre limpia. Por ejemplo, si limpias la vitrocerámica a diario conseguirás que no se quede incrustada la suciedad y podrás mantener el brillo del primer día.

Si en ocasiones te da pereza tener que limpiar la vitrocerámica y es imposible recuperar el brillo, no te preocupes, en esta información te explicamos un método casero para dejar la vitrocerámica reluciente que está siendo viral en redes sociales.

Y, si se te ha quemado la sartén, en esta otra información puedes consultar el truco para limpiar una sartén quemada. Eso sí, es posible que ya no tenga solución y necesites comprar una sartén para vitrocerámica.

Truco viral para limpiar la vitrocerámica

En la red social TikTok se ha hecho viral un vídeo en el que una usuaria, con dos ingredientes que hay en todas las casas, logra recuperar el brillo de la vitrocerámica. Todo sin gastar un euro en productos especializados.

En concreto, se necesita pasta de dientes y bicarbonato sódico. Al mezclar estos dos ingredientes, se consigue crear una pasta similar a la de la piedra blanca. Solo necesitas extender un poco de pasta de dientes sobre la superficie a limpiar y dejarla secar unos minutos. A continuación, hay que esparcir un poco de bicarbonato sobre la pasta de dientes y frotar con movimientos circulares. Por último, solo queda retirar la pasta casera con un rascador especial de vitrocerámica que no ralle el cristal.

Productos de limpieza

Si crees que con este truco casero no va a ser suficiente, siempre puedes recurrir a algunos productos de limpieza. Por ejemplo, los quitagrasas suelen ser el mejor aliado para acabar con la suciedad, aunque es posible que si lleva mucho tiempo incrustada en la vitrocerámica no salga. Si has pensado en rascar con un estropajo verde o uno de acero, ni se te ocurra hacerlo, porque quitarás la grasa de la vitrocerámica a cambio de dejar unos arañazos.

Una de las mejores soluciones es usar una piedra blanca de limpieza. Estos productos se aplican de forma directa sobre el cristal de la vitrocerámica, dejando secar una fina capa del producto y, posteriormente, retirándola con un paño seco.