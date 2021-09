Trabajos

5 empresas de limpieza para trabajar: Requisitos, ofertas de empleo y sueldo

Personal de limpieza, cristaleros, empleados de mantenimiento de exteriores… Son muchos los puestos de trabajo que ofrecen las empresas de limpieza y, aunque el puesto que más se asocia con este tipo de compañías es el de limpiador o limpiadora, en estas empresas puedes encontrar ofertas para trabajar en áreas muy distintas como la jardinería, cocina o conserjería, entre otros.

Experiencia, organización y ganas de trabajar son los tres pilares básicos para conseguir un empleo en una empresa de limpieza. En esta guía te detallamos los principales requisitos, funciones y salario que ofrecen estas compañías y cómo enviar el currículum a las principales empresas del sector servicios.

Requisitos

Los requisitos para trabajar en una empresa de limpieza dependen directamente del puesto de empleo que quieras conseguir. No van a exigirte los mismos conocimientos para ser cristalero que para ser jardinero o para realizar labores de limpieza.

Además, las exigencias y requisitos que solicitan estas empresas están marcados por las instalaciones en las que trabajan, puesto que los protocolos a seguir variarán en función de si la empresa trabaja en hospitales, universidades, hoteles, residencias, comunidades de vecinos u oficinas, entre otros. En función del establecimiento del que tengas que hacerte cargo, tendrás que tener una formación específica concreta.

A rasgos generales, para ser cristalero las empresas exigen un conocimiento de los productos y máquinas que tienen que utilizar de forma diaria así como experiencia y formación para realizar trabajos en altura (seguridad y procedimiento).

Para cubrir los puestos de jardinería es necesario tener una formación y conocimiento en el tratamiento de las plantas y sobre los productos. Además, es fundamental saber manejar maquinaria concreta para el tratamiento de los jardines.

Por otra parte, para trabajar como personal de limpieza, el requisito más demandado por las empresas es la experiencia y la organización. También se exige un conocimiento básico de los productos de limpieza que hay que utilizar y la forma de uso.

Independientemente del puesto de empleo, las compañías de limpieza solicitan a los candidatos que cumplan los siguientes requisitos:

Estudios mínimos, como la Educación General Básica (EGB) o el de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Experiencia previa en el sector

Carnet de conducir y vehículo propio para llegar al puesto de trabajo

Ser una persona responsable

Ser organizado y perfeccionista para dejar las instalaciones impolutas

Realizar un buen trabajo en equipo. La clave del éxito de las plantillas de limpieza consiste en trabajar de forma conjunta para lograr los objetivos.

Flexibilidad horaria

Empatía

Funciones

Las funciones a realizar dependen directamente del puesto de empleo que quieras desempeñar en la empresa. El personal encargado de la limpieza debe asegurar el buen mantenimiento de las instalaciones. Para ello tiene que barrer, limpiar el polvo, limpiar los servicios, aspirar, limpiar los suelos y las paredes y fregar, principalmente. Además, deben llevar un registro de la limpieza y actividades de forma diaria a través de unos documentos que les proporcionará la empresa.

En estos casos las empresas de limpieza suelen tener sus propios protocolos a la hora de llevar a cabo estas tareas, como por ejemplo sobre cómo limpiar la pantalla de un ordenador, qué hacer si se rompe algo mientras limpias, la forma de trabajar y por dónde empezar si en las instalaciones hay más gente trabajando.

Los jardineros son los encargados del mantenimiento del jardín, de la buena apariencia de las plantas, de su cuidado y mantenimiento (también se incluyen labores de fumigación). Y en cuanto a los cristaleros su principal función es mantener el estado impecable de todos los cristales de las instalaciones para las que trabajen.

Jornada laboral

Dependiendo de las instalaciones en las que trabajes, tendrás una jornada laboral distinta. Las labores de limpieza se realizan cuando una estancia se queda vacía. Por este motivo, puede que encuentres ofertas de trabajo en las que la jornada laboral es de mañana, otras de tarde y otras en las que te ofrecen jornada partida. Lo mismo se aplica para los cristaleros.

Por ejemplo, una persona que limpie las habitaciones de los hoteles tendrá que ajustar su jornada a los momentos de salida de los huéspedes de las instalaciones. De hecho, en algunas de las ofertas que puedes encontrar en el mercado las empresas piden a los candidatos flexibilidad horaria para ajustarse a las necesidades del servicio.

Cuánto cobra un limpiador/a

En las ofertas de los puestos de trabajo de las empresas de limpieza no suelen detallar el salario que se ofrece. Aunque en muchas de ella sí especifican que el salario se fija en función de lo estipulado por el convenio colectivo de limpieza, que varía en función de cada Comunidad Autónoma. Aunque de media, algunos portales comparadores como Glassdor, detallan que el salario que percibe este colectivo se encuentra en torno a los 900 y los 1.000 euros.

Hay que tener en cuenta que el salario medio dependerá del tipo de jornada y contrato laboral. Una persona a jornada parcial o con menos de 30 horas a la semana percibirá una cantidad de sueldo menor.

¿Y si no tengo experiencia en el sector de la limpieza?

En la gran mayoría de las ofertas de empleo que puedes encontrar para trabajar en el sector de la limpieza es necesaria y valorable la experiencia previa en el sector. Aunque si nunca has trabajado en nada relacionado con la limpieza, pero quieres probar suerte, te recomendamos que igualmente te apuntes a las ofertas de empleo. Puede que en la entrevista puedas ofrecer un valor añadido al personal de selección que compense tu falta de experiencia.

Empresas

Si te interesa formar parte de la plantilla de algunas de las empresas de limpieza, te explicamos cómo enviar el currículum a cinco empresas especializadas en este sector.

Clece

La empresa Grupo Clece lanza una oferta de empleo en la que oferta un total de 21 puestos para trabajar como limpiadores para una incorporación inmediata. Para inscribirte a alguna de las ofertas tienes que acceder al portal de empleo de Clece y escribir en el buscador de empleo ‘Limpiador’ y darle al botón ‘Buscar ofertas’. A continuación aparecerá un listado con todas las vacantes disponibles para cubrir puestos de limpiador/a que tiene la empresa en la actualidad. En el interior de cada una de las ofertas detallan las funciones a realizar en ese puesto concreto, el tipo de jornada y contrato así como los requisitos para formar parte de la plantilla de Clece.

Grupo Eulen

Grupo Eulen es otra de las empresas más conocidas del sector de la limpieza en España. La empresa ofrece diferentes puestos de empleo para trabajar como personal de limpieza con contratos a jornada parcial. Si quieres inscribirte a alguna de estas ofertas tienes que hacerlo a través de su portal de empleo.

Los requisitos para formar parte de la plantilla del Grupo Eulen son tener experiencia en el sector, con vehículo propio y con posibilidad de incorporarse de forma inmediata. Las funciones a desempeñar en este puesto de empleo son la limpieza de superficies e instalaciones así como de mobiliario y zonas comunes.

Ilunion

Ilunion Facility Services es la filial encargada del sector servicios de la compañía. Esta empresa solicita experiencia previa para cubrir los puestos de empleo relacionados con los puestos para trabajar como limpiador. En su portal de empleo ofrecen contratos con jornadas laborales en función de las necesidades del sector y salarios según convenio.

Garbialdi

Garbialdi es otra empresa que ofrece puestos de empleo relacionados con la limpieza de instalaciones y la jardinería, entre otros. La empresa no dispone de un portal del empleado propio, pero sí tienen en su web un email de contacto. Si estás interesado en formar parte de la plantilla de esta compañía puedes enviar el currículum a garbialdi@garbialdi.com.

Las Nieves

Las Nieves es una empresa especializada en limpieza de Málaga que ofrece cobertura nacional. En Las Nieves puedes encontrar empleo para trabajar como limpiador, ayudante de cocina o jardinero, entre otros. Si quieres formar parte de esta plantilla tienes que completar un formulario y enviar el currículum a través del portal de empleo de la compañía.

