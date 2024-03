Trabajos

Trabajadores y Jefes

En qué casos tiene que pagar la empresa la baja laboral por enfermedad

NOTICIA de de Cristian Pinto

Es posible que tengas que pedir una baja laboral por varios motivos, ya sea por accidente o una enfermedad. Los trabajadores en España cuentan con unos derechos por los que, en caso de incapacidad para trabajar, puedan recibir una prestación económica. Pero, ¿es la empresa o la Seguridad Social la encargada de pagar al trabajador el sueldo estando de baja por enfermedad?

En esta información te explicamos detalladamente cuándo debe pagar la empresa y a partir de cuando se hace cargo la Seguridad Social, así como la cuantía que percibe el trabajador.

Qué se considera baja por enfermedad

En este caso concreto, la baja por una enfermedad supone la suspensión temporal del contrato de trabajo debido a que el trabajador no puede ejercer su labor. Esta baja debe estar justificada por un médico. De este modo, el empleador no podrá recriminarle a su trabajador que no acuda a su puesto de trabajo.

Se consideran casos de baja por enfermedad los motivos de salud o accidente en los que el empleado no puede llevar a cabo su actividad laboral. Un claro ejemplo es pedir una baja por gripe. El periodo de baja dependerá de la gravedad de la enfermedad y, por consiguiente, cuánto se cobra de baja, bien por parte de la empresa o bien por parte de la Seguridad Social.

Quién paga la baja por enfermedad

En primer lugar, hay que diferenciar si se trata de una baja por contingencias comunes o una baja por contingencias profesionales. Es decir, en el primer caso la enfermedad se produce fuera del trabajo y la empresa no tiene nada que ver. Y, en el segundo caso, la enfermedad y la baja es originada a causa del trabajo.

Dependiendo del motivo por el que se haya producido la baja, el sueldo del trabajador lo pagará la empresa o la Seguridad Social. En el ejemplo de una baja por depresión, puede darse por motivos laborales tanto como por motivos fuera del trabajo.

Baja por enfermedad por contingencias comunes

Entre el día 1 y 3 , el empleado no recibe nada porque es el tiempo que puedes faltar al trabajo sin pedir la baja laboral

, el empleado no recibe nada porque es el tiempo que puedes faltar al trabajo sin pedir la baja laboral A partir de día 4 y hasta el 15 de baja, la empresa será la encargada de abonar el 60 % de la base reguladora del empleado

de baja, la empresa será la encargada de abonar el 60 % de la base reguladora del empleado Entre el día 16 y el 20 , la Seguridad Social se hará cargo de la prestación del trabajador

, la Seguridad Social se hará cargo de la prestación del trabajador Y, desde el día 21 hasta 1 año de baja, la Seguridad Social abonará el 75 % de la base reguladora

Pasado 1 año, si la baja es por enfermedad o accidente, se puede prorrogar 180 días más

Ojo, las cuantías pueden aumentar dependiendo de los convenios laborales.

Baja por enfermedad por contingencias profesionales

El día 1 de la baja , la empresa se hace cargo del total del sueldo

, la empresa se hace cargo del total del sueldo A partir del día 2 de baja en adelante, la Seguridad Social es la encargada de abonar el 75 % de la base reguladora

Si quieres leer más noticias como En qué casos tiene que pagar la empresa la baja laboral por enfermedad, te recomendamos que entres en la categoría de Trabajadores y Jefes.