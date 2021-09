Ocio - Tecnología

Entrega a domicilio en Ikea: Comprar y que te lo lleven a casa

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Has ido a comprar muebles a Ikea, pero no te entran en el coche? Si no has calculado bien las medidas y no consigues meter las cajas más grandes en el maletero, ya sean estanterías o puertas de armarios, siempre te queda la opción de recurrir a que te los lleven a casa. Tanto si compras en la web de Ikea como en una tienda física, puedes contratar este servicio de entrega a domicilio para que te envíen los productos a casa y no tener que hacer malabarismos para que te entren en el coche.

Si lo que buscas es comprar productos de Ikea a los mejores precios en esta otra información te explicamos cómo comprar en la web de chollos de Ikea, Circular Hub, para conseguir hasta el 70 por ciento de descuento.

Cómo comprar en Ikea para que me lleven los muebles a casa

Si quieres comprar un mueble en Ikea, pero no quieres cargar con él hasta casa, tienes dos opciones:

Puedes hacer la compra en alguna de las tiendas física de Ikea y, al pasar por caja, pedir a sus trabajadores que quieres contratar el servicio de entrega para que te lo envíen a casa.

y, al pasar por caja, pedir a sus trabajadores que quieres contratar el servicio de entrega para que te lo envíen a casa. Hacer la compra online y solicitar el envío a domicilio.

Este servicio de entrega a domicilio nos ahorra el esfuerzo de tener que cargar y transportar los muebles a casa. Pero, obviamente, no es gratis. Tanto si decides que te lleven los muebles a casa, como si prefieres ir a por ellos a algún punto de recogida, tienes que sumar una cantidad extra al precio final de tu compra.

Antes de explicar cómo contratar este servicio, es importante saber que no todos los productos de Ikea pueden incluirse en los envíos a domicilio. La empresa indica que no envían objetos en los que no puedan asegurar unas condiciones óptimas de envío.

Compra online: Costes de la entrega a domicilio

Si te manejas con las compras por Internet, puedes comprar los productos que más te gusten a través de la web de Ikea y pedir que te los lleven a casa. En función del peso y del coste total de tu compra, Ikea tiene diferentes tarifas para el servicio de entrega a domicilio.

Si tu compra cabe en una bolsa de Ikea, es decir, si tiene un peso inferior a 25 kilos, los costes de envío son:

Para compras menores o iguales a 100 euros y de menos de 25 kilos, los gastos de envío son 4 euros .

. Para compras superiores a 100 euros de menos de 25 kilos, los gastos de envío son 9 euros.

Las medidas máximas del embalaje de tu pedido tienen que ser 78,5 cm por 55 cm por 39 cm.

Si tu compra pesa más de 25 kilos, pero cabe en un carro de Ikea, el coste del envío depende del precio total de la compra.

Para compras de hasta 400 euros, la compañía cobra 39 euros por el envío .

. Para compras de entre 400 y 990 euros, cobran el 10% del importe de la compra por el envío . Para calcular este porcentaje se toma como referencia el precio original del producto aunque el cliente lo compre en oferta.

. Para calcular este porcentaje se toma como referencia el precio original del producto aunque el cliente lo compre en oferta. Para pedidos mayores de 990 euros, la entrega a domicilio tiene un coste añadido de 99 euros.

En todos los casos, el servicio de entrega de la empresa es de lunes a viernes. Los plazos de entrega para las compras online con envío a domicilio son de máximo 30 días. Este servicio no está disponible en las Islas Baleares, a las Islas Canarias, a Ceuta y a Melilla.

Independientemente de las tarifas que acabamos de explicar, en Ikea podemos distinguir tres tipos de servicios de envío especiales. No siempre están disponibles y su contratación está sujeta a dos factores: A la capacidad de la empresa de ofrecerlo y a que el cliente resida en alguna de las zonas en las que lo tienen habilitado.

Envío económico. Este tipo de envío sólo está disponible para productos que pesen menos de 50 kilos. Los gastos de envío son 19 euros y con este servicio el transportista te deja el mueble en el rellano, no te lo sube a casa. El plazo máximo de entrega es de 14 días.

Envío exprés. Este servicio es para compras de hasta 155 kilos y los gastos de envío son 29 euros. Los plazos de entrega son de máximo 14 días.

Envío rápido. Este servicio es para pedidos de cualquier volumen o características. Tiene los mismos costes que el envío normal a domicilio que hemos detallado en este apartado, pero con la diferencia de que te aseguras recibir el pedido en un máximo de 14 días.

Cómo hacer un pedido en la web de Ikea

Para realizar una compra online a través de la página o la aplicación de Ikea primero hay que registrarse . Para ello tan sólo hay que introducir los datos personales y completar un formulario.

. Para ello tan sólo hay que introducir los datos personales y completar un formulario. Si tienes una cuenta creada, puedes empezar a buscar y seleccionar los productos que quieras para meterlos al carrito.

El siguiente paso es seleccionar el método de entrega . Puedes elegir entre el servicio de recogida en algún punto (Click & Collect) o contratar la entrega de servicio a domicilio.

. Puedes elegir entre el servicio de recogida en algún punto (Click & Collect) o contratar la entrega de servicio a domicilio. Después aparecerá una ficha resumen con los datos de la compra : Productos, precio, descuentos y método de entrega. En el caso de contratar la entrega a domicilio, también aparecerá también una fecha de entrega aproximada inferior a 30 días desde la realización del pedido.

: Productos, precio, descuentos y método de entrega. En el caso de contratar la entrega a domicilio, también aparecerá también una fecha de entrega aproximada inferior a 30 días desde la realización del pedido. Por último, tienes que seleccionar el método de pago y abonar el importe total de los productos más los gastos de envío.

Comprar en la tienda: Costes del envío a domicilio

Si te gusta tocar el material y ver los productos en persona, pero no quieres cargar con los muebles hasta casa, puedes solicitar el envío a domicilio de los productos en cualquiera de las tiendas de Ikea. Las tarifas del servicio del envío a domicilio si compras en tienda son:

En las provincias en las que haya una tienda de Ikea:

Para pedidos de hasta 500 euros, la compañía cobra 49 euros de gastos de envío.

Para pedidos con un valor de entre 500 y 990 euros, los costes de envío son el 10% del valor de la compra.

Para los pedidos superiores a 990 euros, el servicio de entrega a domicilio cuesta 99 euros.

En las provincias que no tengan tienda Ikea:

Para pedidos de hasta 700 euros, la compañía cobra 69 euros por llevarte la compra a casa.

Para compras de entre 700 y 990 euros, los gastos de envío suponen el 10% del valor de la compra.

El servicio de entrega a domicilio de los pedidos superiores a 990 euros tiene un coste de 99 euros.

Envío al portal:

Si haces una compra de menos de 100 kilos puedes elegir un tipo de envío más económico, el envío al portal.

En las provincias con tienda de Ikea este servicio tiene un coste de 39 euros.

En las provincias sin tiendas Ikea el coste de la entrega a domicilio es de 49 euros.

Con este servicio el transportista te deja el producto en el portal de la vivienda, no lo sube a ningún piso ni lo mete a casa.

