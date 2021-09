Ocio - Tecnología

Internet y Online

Cómo comprar en Circular Hub, la web de Ikea con descuentos de hasta el 70 por ciento

NOTICIA de de Jessica Pascual

Productos descatalogados, de segunda mano, procedentes de exposiciones o con pequeños daños estéticos son los protagonistas de la web de chollos de Ikea, Circular Hub. Esta tienda online ofrece a los usuarios artículos con descuentos de hasta el 70% para darles una segunda oportunidad. Muebles y estanterías, sofás, productos para la terraza, artículos para el baño o encimeras son sólo algunos ejemplos que puedes encontrar en el catálogo de Circular Hub. En esta guía te explicamos cómo comprar en esta web y conseguir productos de Ikea a precios rebajados y con grandes ofertas.

Reserva online y recógelo en tienda

El proceso de compra de estos artículos es muy sencillo, tan sólo tienes que realizar una reserva del artículo por Internet, a través de la web de Circular Hub y después ir a recogerlo a la tienda física. La reserva online es gratuita, es decir, que no hay que pagar nada hasta que vas a recoger el artículo. Y si finalmente no te convence, puedes devolverlo en los siguientes 365 días desde la compra y recibir el reembolso del importe en la tarjeta.

Y si el producto que has comprado no te cabe en el coche, puedes pedir que te lo lleven a casa. Consulta los precios y tarifas del servicio de entrega a domicilio en Ikea, tanto para compras online como para compras en los establecimientos.

El problema es que no siempre permanecen activas las mismas promociones y, además, cada tienda tiene sus propias ofertas y artículos rebajados. Es decir, que si vives en Madrid, tendrás que buscar el producto que quieras en las tiendas de San Sebastián de los Reyes o en la del Ensanche de Vallecas. Si encuentras un chollo en una tienda de Valencia, pero vives en Madrid, no va a servirte de mucho porque en un plazo de 24 horas tienes que ir a la tienda física a recogerlo. Por tanto, una de las claves para conseguir las mejores ofertas en esta web es comparar y buscar entre las promociones y productos de las tiendas más cercanas a tu localidad.

Si lo que quieres es comprar productos de tecnología con descuento, en esta otra información te explicamos cómo comprar en el outlet de Media Markt para beneficiarte de ofertas de hasta el 75% de descuento.

Cómo comprar productos con descuentos en Ikea

Para comprar productos con descuentos de hasta el 70% en Ikea, tienes que acceder a la web específica de Circular Hub. Después, seleccionar una tienda tal y como aparece en la imagen. Ten en cuenta que las ofertas varían en función de la tienda que elijas, puesto que el stock de productos no es el mismo en el Circular Hub de Madrid que en el de Valencia o Cataluña.

Una vez seleccionas la tienda en la que quieres encontrar las mejores ofertas, aparece un listado con las ofertas que la web tiene activas en ese establecimiento en ese momento.

En cada uno de los productos aparece el precio anterior y el actual rebajado, las características del artículo y si tiene algún defecto estético así como las imágenes en las que puedes ver el daño. Como puedes ver en este ejemplo, en la web aparecen las imágenes y características de los diferentes productos. Un ejemplo es el que encontramos con este váter de suelo de Vivassen. En este caso concreto, el producto tiene una rebaja de un 70%, puesto que, tal y como puedes ver en la imagen, el precio original era de 159 euros y en la web puedes comprarlo por 47,90.

En algunos productos puedes ver una pestaña que dice ‘Defectos’ y en la que se muestran las imágenes con las imperfecciones que pudiera tener el producto. Además, en la parte derecha de la web aparece una nota que dice ‘Notas de defectos’ y especifican si tiene alguna imperfección o daño.

Si este artículo te interesa y quieres comprarlo, tan sólo tienes que seleccionar el botón que aparece en la derecha de la página que dice ‘Reservar’. Para gestionar este proceso es necesario que inicies sesión con tu cuenta en la web de Ikea. En caso de no tener, tendrás que crearte una nueva con un usuario y una contraseña. Por ello, al pulsar el botón de reserva se abre inmediatamente otra pestaña en la que tienes que iniciar sesión.

Si ya tienes la sesión de tu cuenta iniciada, al seleccionar el botón negro que dice ‘Reserva’ automáticamente ese artículo queda guardado para ti. En la página aparece un aviso en el que te informan de que la reserva ya se ha formalizado y que tan sólo tienes que acercarte a la tienda física de la localidad en la que lo has reservado para recogerlo. Tienes un plazo de 24 horas para ir a por el producto. Hasta que la tienda cierre al día siguiente a tu reserva. En caso de no pasar a recogerlo, se pondrá de nuevo a la venta y se cancelará la reserva del producto de forma automática.

Para recoger estos productos en cualquiera de los establecimientos tienes que ir a la sección de Circular Hub, que es el antiguo Desván de las Oportunidades y presentar a los empleados el código de reserva que aparece en la pantalla y que te han enviado por correo electrónico.

Como hemos explicado al comienzo del artículo, las ofertas varían según la tienda y la rebaja de los productos no siempre es al 70%, sino que varía en función de cada caso concreto. Otros ejemplos de ofertas los encontramos, por ejemplo, en el Ikea de Valencia, que tiene un sofá de esquina en gris oscuro cuyo precio original era de 999 euros y en esta web es posible comprarlo por 599. Es decir, por casi la mitad de precio.

Otro caso lo encontramos en la tienda de Ikea de San Sebastián de los Reyes. En concreto, una estantería que incluye una vitrina y cuya rebaja es de 124 euros. Su precio original de salida era de 349 euros y el actual es de 225 euros, es decir, que tiene una rebaja de aproximadamente un 35%.

Qué productos hay en Circular Hub

En esta tienda online de chollos de Ikea puedes encontrar diferentes tipos de productos:

Artículos descatalogados que ya no están a la venta en la tienda aunque sí en perfectas condiciones

que ya no están a la venta en la tienda aunque sí en perfectas condiciones Productos de segunda mano procedentes del servicio de la compañía de compra de muebles

procedentes del servicio de la compañía de compra de muebles Muebles que han estado en las vitrinas de exposición de las tiendas

de las tiendas Artículos con leves imperfecciones estéticas, pero sin problemas funcionales.

Cómo saber el estado de un producto

Los artículos se entregan exactamente tal y como aparece en la descripción y fotografías de la web de chollos. Puede que te lo entreguen embalado en su caja original o montado, dependiendo del artículo. En las imágenes y en las características de cada uno de los productos aparecen detalladas todas las posibles imperfecciones o daños de ese mueble en concreto. Por tanto, para no llevarte ninguna sorpresa al ir a recogerlo, es fundamental que antes de reservarlo revises bien todas las indicaciones y fotos del producto y compruebes su estado.

En qué tiendas puedo comprar con estas ofertas

Las tiendas de Ikea que tienen habilitado este servicio de Circular Hub son:

Jerez

Valencia

Málaga

Sevilla

Zaragoza

Asturias

Barakaldo

Valladolid

Badalona

Gran Vía L’Hospitalet

Sabadell

A Coruña

Alcorcón

Ensanche de Vallecas

San Sebastián de los Reyes

Murcia

Eventos de Circular Hub

Además de las ofertas de los productos por tiendas, la web realiza eventos con descuentos de forma puntual como los Festivales y Subastas de Circular Hub. El último tuvo lugar en el mes de septiembre en el establecimiento del ensanche de Vallecas, en la que todos los artículos y ofertas disponibles en la web están físicamente en el departamento específico del centro para que los consumidores puedan ir y pujar por los artículos. La participación en la subasta es gratis, pero es necesario apuntarse para poder pujar por los productos.

Cómo comprar en Circular Hub, la web de Ikea con descuentos de hasta el 70 por ciento was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo comprar en Circular Hub, la web de Ikea con descuentos de hasta el 70 por ciento, te recomendamos que entres en la categoría de Internet y Online.