Sabías Que...

Gratis

El outlet de Media Markt tiene ofertas con hasta el 75 por ciento de descuento

Si estás esperando a que salga una buena oferta en las tiendas de Media Markt para comprarte esa pulsera de actividad que tanto te gusta, o ese ordenador que tanta falta te hace, no esperes más.

¿Has oído hablar de los outlets de Media Markt? Son tiendas online en las que puedes comprar productos nuevos sin abrir o que han estado expuestos en la tienda con hasta un 75% de descuento de su precio original. Si quieres saber más, en este artículo te contamos cómo comprar en el outlet online de todas las tiendas de Media Markt en España.

Cómo comprar en los Outlet de Mediamarkt

Mediamarkt pone a la venta un amplio catálogo de productos con grandes descuentos a través de sus tiendas online de outlets.

La rebaja en el precio va a depender de cada artículo, aunque podemos encontrar ofertas de hasta el 75% de su precio en tienda. En cada descripción del producto se puede comprobar el descuento real que se le aplica.

Aunque antes de buscar ofertas y lanzarte a comprar tienes que saber que existen diferentes páginas webs de outlets de Media Markt según las localidades y provincias. Por ello a continuación te dejamos todos los enlaces directos a cada una de las páginas de outlet de Media Markt ordenados por provincias. A través de estos enalces tienes acceso al catálogo de productos con descuentos disponibles en cada uno de los outlets.

Una vez entras en la página del outlet de tu localidad, puedes ver todos los artículos disponibles y en el interior de cada uno, aparece la descripción detallada del producto, su precio original y la cantidad de descuento que se le aplica y se informa del estado del producto, de si se trata de un artículo de exposición, si está sin usar o abierto o cerrado.

En este outlet podemos encontrar desde productos que han estado en la tienda en exposición, estan sin usar pero se han abierto y han estado expuestos al público, o por el contrario, artículos nuevos, sin abrir, con su embalaje original, que se ponen a la venta en estos outlet a precios rebajados porque puede que pertenezcan a modelos anteriores o de otros años.

Media Markt pone a la venta a través de este Outlet un catálogo de productos de diferentes categorías, desde artículos de electrónica, informática, móvil y telefonía, fotografía y productos para el hogar, jardín y bricolaje.

Proceso de compra

Las compras se gestionan a través de Ebay y por tanto la compra y el envío se realiza a través de la plataforma.

Una vez encuentres el producto que quieres comprar, debes seleccionar el botón que dice ‘Cómpralo ya‘ y seleccionar el método de pago.

Existen diferentes formas de abonar el importe del producto y además, la plataforma dispone de envío rápido y gratuito para muchos de los productos.

Si tienes cuenta en Ebay tienes que iniciar sesión y realizar la compra y si no la tienes pero no quieres tener que crearte una cuetna, puedes pagar el producto través de la sesión de invitado.

¿El ahorro es real?

El ahorro que puedes encontrar en los outlets puede llegar hasta el 75% del producto. Si lo prefieres, puedes comprobar el precio que tiene el producto en la web de Media Markt en ese momento y verificar si coincide con el precio original que aparece en el outlet y la cantidad de descuento.

Outlet por Comunidades Autónomas

A continuación os dejamos un listado con los enlaces directos a los Outlets disponibles de Media Markt en cada provincia.

Madrid

Outlet de Alcalá de Henares

Outlet de Villaverde

Outlet de Leganés

Outlet de San Sebastián de los Reyes

Outlet de Vallecas

Outlet de Getafe

Outlet de Goya

Outlet de Majadahonda

Outlet de Rivas

Outlet de Plaza del Carmen

Outlet de Plenilunio

Outlet de Alcorcón

Cataluña

Outlet de Lleida

Outlet de Parets

Outlet de Splau

Outlet de Hospitalet de Llobregat

Outlet de Mataró

Outlet de Quart de Poblet

Outlet de Diagonalmar

Outlet de Francés Maciá

Outlet de Plaza Cataluña

Islas Canarias

Outlet de Santa Cruz de Tenerife

Outlet de Telde

Comunidad Valenciana

Outlet de Massalfassar

Outlet de Castellón

Outlet de Gandía

Outlet de Elche

Outlet de Orihuela

Outlet de Valencia Colón

Outlet de Finestrat

Outlet de Alfafar

Islas Baleares

Outlet de Palma de Mallorca

Galicia

Outlet de Santiago de Compostela

Outlet de A Coruña

Outlet de Lugo

Castilla-La Mancha

Outlet de Albacete

Andalucía

Outlet de Sevilla Santa Justa

Outlet de Jerez

Outlet de Lorca

Outlet de Almería

Outlet de Granada

Outlet de Lagoh en Sevilla

Outlet de Córdoba

Outlet de Murcia Ronda sur

Outlet de Almería

Outlet de Huelva

Castilla y León

Outlet de Salamanca

Outlet de León

País Vasco

Outlet de Barakaldo

Outlet de Vitoria

Extremadura

Outlet de Badajoz

La Rioja

Outlet de Logroño

Aragón

Outlet de Puerto Venecia en Zaragoza

Outlet de Gran Casa en Zaragoza

El outlet de Media Markt tiene ofertas con hasta el 75 por ciento de descuento was last modified: by

Si quieres leer más noticias como El outlet de Media Markt tiene ofertas con hasta el 75 por ciento de descuento, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "La labor de informar es apasionante, cada día es un nuevo reto".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES