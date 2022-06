Trabajos

Autónomos

¿Es legal facturar sin ser autónomo?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Sí, es posible facturar sin estar dado de alta como autónomo. Pero no siempre. Solo pueden hacerlo las personas que se ajusten a una serie de requisitos, como el límite de ingresos derivados de la facturación o la periodicidad de las mismas. En cualquier caso, es fundamental tener clara la normativa porque, de lo contrario, el trabajador se expone a sanciones económicas elevadas por fraude laboral.

En el caso de que tu negocio sea estacional y tengas épocas en las que tus ingresos se reduzcan considerablemente y no necesites facturar, siempre puedes darte de baja como autónomo en estos meses de menor actividad. De esta manera, puedes ahorrarte el pago de la cuota.

¿Es posible facturar sin ser autónomo al empezar un nuevo negocio?

No. Es posible que un autónomo que acaba de iniciar sus andaduras se plantee la opción de facturar sin darse de alta por no tener capacidad de pagar la famosa cuota de los autónomos, pero esto no está permitido. Una persona que haya emprendido y trabaje por cuenta propia, tiene que darse de alta como autónomo para facturar, aunque tenga pocos ingresos.

Quién puede facturar sin ser autónomo

A pesar de lo detallado en el apartado anterior, sí hay algunas excepciones en las que está permitido facturar sin estar dado de alta como autónomo. Pueden hacerlo las personas que se ajusten a las siguientes condiciones:

La actividad por la que se factura no puede ser la ocupación laboral principal del trabajador . Es decir, no puede ser un autónomo que en sus inicios exima pagar la cuota y facturar como persona física.

. Es decir, no puede ser un autónomo que en sus inicios exima pagar la cuota y facturar como persona física. La facturación sin ser autónomo no puede realizarse de manera habitual . En este aspecto entra en juego tanto la cantidad de facturación, como la periodicidad en la que se efectúa. Es decir, que no es posible facturar algo con una periodicidad fija porque se entiende que, en ese caso, la facturación es un trabajo habitual y esa persona debería estar dada de alta.

. En este aspecto entra en juego tanto la cantidad de facturación, como la periodicidad en la que se efectúa. Es decir, que no es posible facturar algo con una periodicidad fija porque se entiende que, en ese caso, la facturación es un trabajo habitual y esa persona debería estar dada de alta. Para facturar sin ser autónomo, el trabajador no puede obtener unos ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional derivados de esa facturación. Este es el límite para facturar sin ser autónomo, aunque no es el único criterio a tener en cuenta. Es decir, que si un trabajador autónomo no supera el SMI, pero factura todos los meses, pasará a estar bajo la supervisión de Hacienda y la Seguridad Social para determinar si está incumpliendo la legalidad.

Como puedes observar, los límites no están del todo claros. La norma general es que no es posible facturar si no eres autónomo y lo que quieres facturar es un gasto de tu trabajo habitual. Por el contrario, sí se contempla la posibilidad de que una persona, que de manera puntual hace un trabajo, lo facture como persona física. Es decir, que es una situación excepcional permitida siempre que no tenga carácter periódico.

Obligaciones para facturar sin ser autónomo

Aunque en los supuestos explicados no sea necesario estar dado de alta como autónomo para facturar, sí hay que estar registrado en Hacienda. En concreto, el trabajador debe darse de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Para ello, hay que completar el modelo 036 o 037 de Hacienda. Puedes iniciar el trámite desde aquí.

Además de este trámite, hay que facturar y declarar los ingresos obtenidos a través del pago del IVA y del IRPF.

Multas por facturar sin ser autónomo

Facturar sin ser autónomo y no respetar la normativa es motivo de sanción por fraude laboral. En este caso, si Inspección de Trabajo se entera de que has cometido esta falta, puede reclamarte el dinero de la cuota de autónomo de los meses que has facturado sin estar dado de alta más un recargo.

En concreto, el trabajador debe darse de alta como autónomo con carácter retroactivo desde el mes en el que empezó a facturar y, además de abonar el importe de todas las cuotas atrasadas, pagar un recargo extra. Este recargo puede ser de entre el 20 % hasta el 35 % del total si se abona fuera del plazo requerido por las entidades.

Si quieres leer más noticias como ¿Es legal facturar sin ser autónomo?, te recomendamos que entres en la categoría de Autónomos.