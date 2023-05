Sabías Que...

Sociedad

¿Es legal grabar una llamada de teléfono?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Se puede grabar una llamada sin consentimiento? La posibilidad de grabar una conversación telefónica en España está regulada por ley y la respuesta varía en función de quienes participen en la misma, así como la finalidad y uso que quieras darle a la grabación.

De manera general, solamente está permitida la grabación siempre y cuando la persona que graba sea uno de los interlocutores de la misma. En este supuesto, existen diferentes fórmulas y opciones en el teléfono sobre cómo grabar una llamada de forma rápida y sin costes adicionales. Pero ojo, porque aunque la obtención de la conversación sea legal, hay que tener en cuenta que la ley no permite difundir, publicar o usar este contenido como prueba si la otra persona no ha sido informada previamente de la grabación.

En qué casos es legal grabar una llamada de teléfono

Si buscas una respuesta rápida, para saber si es legal grabar una llamada hay que tener en cuenta cuál va a ser la finalidad de la grabación. En España no es ilegal grabar una llamada de teléfono o una conversación siempre y cuando la persona que graba sea una de los interlocutoras de la conversación. Y siempre que se mantenga la privacidad de la misma y no se publique ni difunda sin consentimiento de la otra persona.

Se puede usar una grabación como prueba judicial?

Por otra parte, si lo que quieres es utilizar la grabación y las declaraciones obtenidas como prueba para determinados fines, ya sean judiciales o informativos, esta práctica es ilegal. La única excepción a la norma se da cuando existe el consentimiento expreso de la otra persona que participa en la conversación.

Solamente en este supuesto, sería legal grabar una llamada para usarla como prueba en determinados procesos judiciales o de información. Es decir, que es legal grabar una conversación que tengas con una amiga, pero no lo es utilizarla como prueba ni tiene validez legal si previamente no la has avisado de que ibas a grabar y no te ha dado su consentimiento expreso.

En resumen, si avisas a la otra persona que vas a grabar la llamada y acepta, no hay ningún problema y podrás utilizar el contenido de la grabación para fines públicos, informativos y judiciales.

En qué casos grabar una llamada es ilegal

Lo que sí es ilegal, en cualquier caso, es grabar una conversación ajena en la que la persona que graba no participa. Si quieres conocer más detalles al respecto, puedes consultar en qué casos es legal grabar a otra persona y bajo qué circunstancias puedes grabar una conversación con otra persona y utilizarla como documento en un procedimiento judicial.

