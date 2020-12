Ocio - Tecnología

¿Es delito grabar a otras personas con el móvil?

Depende. En algunas ocasiones sí es delito grabar a otras personas con el móvil, pero no siempre. En este artículo te explicamos con detalle en qué situaciones es legal grabar a otras personas con el móvil y lo que puedes hacer con esas grabaciones.

Aunque te recomendamos que si ves alguna infracción como la celebración de una fiesta ilegal o a alguien cometiendo un delito te pongas en contacto con la Policía a través del teléfono 091 y lo denuncies.

¿Cuándo es legal grabar?

Es legal grabar a otras personas con el móvil u otro dispositivo (tanto el audio, sólo la voz o con imágenes, en formato vídeo) en las siguientes situaciones:

Cuando la persona que graba participa en la conversación . En estos casos se puede grabar sin tener que solicitar consentimiento a los demás interlocutores ni informarles de ello . Es decir, si tu estás hablando con una amiga, puedes grabar esa conversación sin tener que decírselo ni pedirle permiso.

. En estos casos se puede grabar a los demás interlocutores . Es decir, si tu estás hablando con una amiga, puedes grabar esa conversación sin tener que decírselo ni pedirle permiso. Si prevalece el derecho a la información . En aquellos casos en los que las imágenes que aparecen en el vídeo tienen la finalidad de informar y sean un hecho noticiable o de interés informativo, la grabación es legal.

. En aquellos casos en los que las imágenes que aparecen en el vídeo tienen la finalidad de informar y sean un hecho noticiable o de interés informativo, la grabación es legal. Si las personas a las que vas a grabar te dan su consentimiento expreso .

. Cuando no vulneras la intimidad de otras persona ni expones su vida personal.

¿Cuándo es delito?

Nunca se puede grabar una conversación ajena , es decir, no puedes grabar conversaciones en las que no participes. Sólo un juez puede autorizar la grabación de una conversación ajena. Por este motivo cuando la Policía lleva a cabo una investigación y necesita grabar conversaciones ajenas para la obtención de pruebas, tiene que solicitar permiso judicial.

, es decir, no puedes grabar conversaciones en las que no participes. Sólo un juez puede autorizar la grabación de una conversación ajena. Por este motivo cuando la Policía lleva a cabo una investigación y necesita grabar conversaciones ajenas para la obtención de pruebas, tiene que solicitar permiso judicial. Grabar a menores de 14 años sin el consentimiento de sus padres o tutores también es delito según recoge la Ley de Protección de Datos

o tutores también es delito según recoge la Ley de Protección de Datos Cuando vulneras la intimidad y la vida personal de las personas a las que estás grabando.

¿Puedo difundir un vídeo o conversación que he grabado?

Depende. No es legal difundir ninguna conversación de audio o video sin consentimiento de las personas que aparezcan en ellas, pero sí puedes difundirlas si todos los miembros que aparecen en la grabación te dan el consentimiento.

Por otra parte, sí que es legal difundir un vídeo cuando la finalidad de la difusión es la denuncia pública. Para poder hacerlo de forma legal y no cometer ninguna infracción es imprescindible que no se pueda identificar a nadie que aparezca.

Hay que tener en cuenta un matiz muy importante. Como hemos detallado al principio, es legal grabar toda conversación en la que participes pero si la otra u otras personas que están involucradas no te dan el consentimiento de difundirlo, no puedes hacerlo. Da igual el medio o canal donde se difunda, no es legal. Ya sea en WhatsApp, redes sociales o entre tus amigos.

La difusión de videos o imágenes sin consentimiento en las que se identifique a las personas vulnera el punto 1 del artículo 18 de la Constitución Española (CE), en concreto, el derecho al honor, a la intimidad personal y familia y a la propia imagen.

Además, si difundimos una conversación sin permiso puedes incurrir en un delito de revelación de secretos recogido en el artículo 197 del Código Penal. La Constitución Española también se pronuncia sobre este punto y en su artículo 18.3 hace referencia al derecho de toda persona de mantener el secreto de comunicaciones telefónicas.

¿Es legal grabar a la gente que hay en la calle desde el balcón?

Si estás en el balcón, terraza o ventana de tu casa y grabas a la gente que pasa por la calle, pueden darse dos situaciones:

Que las personas que aparezcan en el vídeo se puedan identificar.

Que no se les pueda identificar.

En el primer caso se está vulnerando el derecho de imagen y a la intimidad de las personas y por tanto no es legal. Si no envías ni muestras el vídeo a nadie, no pasará nada, pero si lo compartes y se viraliza, estás incumpliendo el artículo 18 de la CE.

Por otra parte, será legal siempre que no se identifique a las personas que aparezcan y cuando el motivo de realización del vídeo sea el de hacer una denuncia publica y concienciar sin exponer a nadie a nivel individual.

Por ejemplo, si desde tu ventana puedes ver la celebración de una fiesta ilegal, aglomeraciones en una calle o cualquier hecho que quieras denunciar, puedes grabar sin enfocar a nadie en particular y será legal si lo compartes. Pero recuerda, no se puede identificar a nadie.

¿Es legal grabar a menores de edad?

Nunca se puede grabar a un menor de edad y mucho menos difundirlo. La ley de protección de datos establece en el artículo 13.1 que para poder grabar a los menores de 14 años es necesario tener el consentimiento previo de padres o tutores.

Los menores de entre 14 y 18 años no necesitan el consentimiento de los padres o tutores pero para poder grabarles sí necesitas el consentimiento de ellos mismos.

¿Puedo grabar a la Policía?

La Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana hace referencia en su artículo 36.23 que no está permitido el “uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.

Es decir, que no se pueden difundir imágenes de agentes de policía si esto supone un peligro para la seguridad de esa persona o de su familia, así como el riesgo de una operación. Pero no hace referencia a que no se les pueda grabar. La grabación sí está permitida pero hay muchos matices en cuanto a su difusión.

¿Es legal grabar a famosos?

La ley de Protección del Derecho al Honor y de la propia imagen contempla las situaciones en las que es legal grabar a un famoso:

En su artículo 8.2 establece que se puede captar, reproducir o publicar por cualquier medio imágenes de personajes que ocupen cargos públicos o profesiones de notoriedad y proyección pública sin vulnerar el derecho a la imagen siempre y cuando las imágenes se obtengan durante un acto público y en espacios abiertos al público. Es decir, sólo se les puede grabar de forma legal en un acto público y en lugares públicos.

¿En qué casos las grabaciones son pruebas válidas en un juicio?

En un juicio se pueden considerar válidas las grabaciones si la persona que ha grabado la conversación es uno de los participantes. Según hemos explicado, sólo es legal grabar en audio o vídeo una conversación en la que la persona que graba es partícipe y no lo difunda. Sólo en este supuesto, esta grabación es válida en una prueba judicial.

Sin embargo, no es una prueba válida si la persona que graba una conversación lo hace con la finalidad de que el otro admita una confesión forzada. Aunque participe en la conversación.

En definitiva, puedes grabar una conversación sólo en caso de que participes en ella. En estos casos no es necesario que avises a los demás interlocutores ni pedirles consentimiento para grabar, pero no puedes difundir el contenido de la grabación. Aunque si puedes aportar lo que has grabado como prueba judicial y que sea válida. Nunca puedes grabar conversaciones ajenas.

