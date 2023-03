Sabías Que...

¿Es legal vivir en un camping?

de Jessica Pascual

¿Se puede vivir en un camping todo el año? No, no es posible. La legislación española establece que las instalaciones de los campings están destinadas a un uso turístico y que, por tanto, los ciudadanos no pueden fijar su lugar de residencia en estos establecimientos.

Sin embargo, aunque no es legal vivir durante todo el año en un camping, sí lo es pasarse una larga temporada para probar la experiencia de este estilo de vida alejado del ruido de las grandes ciudades y más próximo a la naturaleza. Y, sobre todo, con tarifas de alquiler y costes de suministro más baratos.

¿Se puede vivir en un camping durante todo el año?

Vivir en una parcela, bungalow o instalaciones similares pertenecientes a establecimientos turísticos es algo que en España no puede hacerse porque la legislación no permite a los ciudadanos empadronarse en un camping. ¿El motivo? Estas instalaciones se dirigen a un uso turístico y no a suelo residencial.

Por este motivo, a ojos de la ley, no está permitido vivir en un camping de manera continuada durante todo el año. Pero sí es posible mudarse a un camping de forma temporal para disfrutar de esta experiencia.

Durante cuánto tiempo se puede vivir en un camping

Depende de la comunidad autónoma en la que quieras instalarte. La legislación sobre el tiempo máximo que una persona puede vivir de manera continuada en las instalaciones de un camping reside en las autonomías. De manera general, la norma establece un tiempo máximo de unos 180 días, es decir, en torno a 6 meses.

Aunque hay excepciones a la norma, como la legislación específica de Aragón, donde se permite que una persona viva durante más tiempo de forma temporal en un camping, alargando el periodo hasta los 11 meses.

Hay que tener en cuenta que cuando decimos ‘vivir’ no significa tener la residencia habitual en el camping, sino un alojamiento temporal. Para ello, el ciudadano debe estar empadronado en su domicilio habitual, en una vivienda distinta del camping.

A la legislación se suma otro condicionante que hay que tener en cuenta para responder a la pregunta que encabeza este apartado. La razón es que la posibilidad de alquilar un espacio o bungalow para vivir en un camping durante una larga temporada depende del tiempo que permanecen abiertas las instalaciones, si durante un par de meses al año o durante más tiempo.

Alternativas a vivir en un camping

Otra opción similar, si te gusta el estilo de vida nómada, es informarse sobre la posibilidad de si es legal vivir en una furgoneta camper, aunque te adelantamos que, bajo el cumplimiento de unas normas específicas, sí que lo es. Es una fórmula parecida a la residencia en un camping, pero con mayor libertad de movimiento.

Por otra parte, si eres más de playa que de montaña, puedes plantear la posibilidad de si es legal vivir en un barco. Aunque en este caso, el precio se eleva considerablemente frente a la residencia en una furgoneta camper.

Ventajas y desventajas de vivir en un camping

En cualquier caso, si de cara al buen tiempo te apetece cambiar de aires e instalarte en un camping durante un par de meses, algunas de las principales ventajas de este tipo de alojamiento más destacables son:

Más barato y menor gasto . El ahorro de vivir de manera temporal en un camping frente a una vivienda tradicional es evidente. El alquiler medio de una parcela es más barato que el de un piso y, en cuanto los costes de suministro, también se reducen.

. El ahorro de vivir de manera temporal en un camping frente a una vivienda tradicional es evidente. El alquiler medio de una parcela es más barato que el de un piso y, en cuanto los costes de suministro, también se reducen. Estilo de vida más tranquilo. Si eres un amante de la naturaleza, un camping es un lugar ideal para disfrutar en cualquier época del año. Alejado del ruido, contaminación y ritmo ajetreado de las grandes ciudades, se convierte en un auténtico remanso de paz.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. La posibilidad de instalarte de manera temporal en un camping también tiene asociados algunos convenientes que es importante remarcar:

Compatibilidad si teletrabajas . Instalarse en un camping es una opción ventajosa para aquellos que teletrabajan, pero no lo es tanto si tienes que salir cada día de las instalaciones para ir a un puesto de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que estos no suelen estar cerca de empresas ni grandes urbes.

. Instalarse en un camping es una opción ventajosa para aquellos que teletrabajan, pero no lo es tanto si tienes que salir cada día de las instalaciones para ir a un puesto de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que estos no suelen estar cerca de empresas ni grandes urbes. Limitado en el tiempo. Como hemos explicado en el artículo, no es posible vivir en un camping durante todo el año y el tiempo de residencia está limitado por la normativa autonómica.

