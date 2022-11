Ocio - Tecnología

Viajes

¿Es legal vivir en una furgoneta camper?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Se puede vivir en una furgoneta durante todo el año? La tendencia de pasarse meses viajando en una camper y descubriendo mundo es cada vez mayor, sobre todo para personas que pueden teletrabajar, buscarse la vida en otros lugares o permitirse unos meses de descanso laboral.

¿Pero, es legal vivir en una furgoneta? La respuesta rápida es que sí, es legal y cualquier persona puede vivir en una furgoneta camper, pero hay que atenerse a una serie de condiciones marcadas por ley. Lo que convierte a esta forma de vida nómada, en ocasiones, en una situación compleja de sobrellevar. Si no sabes si probar este estilo de vida, siempre puedes decidirte por alquilar una camper en lugar de comprarla y probar la experiencia.

La libertad de vivir en una camper

Vivir en una casa sobre ruedas es sinónimo de libertad, de viaje, experiencias y aventuras. Las posibilidades que se abren al optar por esta forma de vida son amplísimas. Sobre todo, si eres de los afortunados y conocidos como nómadas digitales que pueden teletrabajar o si puedes tomarte unos meses de descanso y disfrutar de la experiencia sin preocupaciones.

Con la furgoneta puedes ir a cualquier parte, visitar cualquier rincón que te apetezca y en el momento que quieras. Siempre que tengas el depósito lleno, comida en la nevera y una área de descanso localizada, puedes desplazarte a cualquier parte punto de España o del extranjero.

Otra de las ventajas de la vida en una furgoneta es que siempre puedes ahorrar gastos. En los meses de vacas flacas siempre puedes reducir los movimientos en camper y reducir los gastos en gasolina y mantenimiento de la camper.

Inconvenientes de vivir en una camper y multas que pueden ponerte

Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta para vivir en una camper es el lugar en el que puedes estacionarla. Porque no, no está permitido aparcar esta furgoneta en cualquier aparcamiento de coches. Por el contrario, solamente está permitido su estacionamiento en las áreas de descanso para camper y autocaravanas específicas.

Por otra parte, aunque vivir en una furgoneta da muchas libertades, también tiene sus limitaciones. Entre ellas, no está permitido poner ni sillas ni mesas y otros enseres en la calle. Es decir, que no está permitido utilizar parte de la vía pública como porche o jardín de la furgoneta.

En relación con el aspecto anterior, tampoco está permitida la colocación de toldos o cualquier otro objeto que invada parte de la vía pública.

Saltarse cualquiera de estas normas está penado con multas y sanciones, por ello, es importante tener todas las reglas claras si estás pensando en vivir en una camper.

Empadronarse en una camper

Otro de los aspectos relativos a vivir en una furgoneta es que no existe un lugar fijo en el que empadronarse, dado que no está permitido empadronarse en un lugar diferente del lugar de residencia. ¿Es posible empadronarse en una furgoneta? No es algo que pueda hacerse con facilidad. Para que una persona pueda figurar como empadronado en su vehículo, este tiene que tener una cédula de habitabilidad. Y para conseguirlo es necesario que tengas un terreno en propiedad en el que ubiques la furgoneta de forma permanente. Algo que choca directamente con el espíritu aventurero y de libertad de la camper.

No empadronarse tiene otros problemas asociados, como la imposibilidad de recibir cualquier tipo de notificación o carta de las administraciones.

¿Merece la pena vivir en una camper?

En resumen, la vida en la camper no es para todo el mundo. El espacio es reducido y es recomendable tener un estilo de vida frugal, de vivir con lo mínimo. Pero, por otra parte, la vida en este tipo de furgonetas ofrece una serie de vivencias y experiencias únicas que de ninguna otra forma pueden conseguirse.

Si quieres leer más noticias como ¿Es legal vivir en una furgoneta camper?, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.