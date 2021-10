Frugalidad o cómo vivir gastando poco dinero

Vivienda

¿Se puede vivir gastando poco dinero? Es la pregunta del millón. Siempre buscamos formas de ahorrar dinero, tanto en la vida diaria como en vacaciones. Ya sea por necesidad o por voluntad propia, hay personas que se han subido al carro de la frugalidad, una tendencia que se basa en un consumo responsable, esto es, no me compro unos pantalones nuevos si tengo otros que ya me sirven.

Hay una serie de gastos que no podemos evitar o dejar de pagar, los de primera necesidad como comer y pagar la hipoteca o el alquiler. Sin embargo hay otra serie de gastos en nuestras vidas que podemos evitar, o como mínimo reducir. En este artículo te dejamos una serie de consejos para reducir gastos y ser feliz con muy poquito.

Si gastas más de lo que ganas o si te cuesta llegar a final de mes te contamos todo lo que necesitas para vivir invirtiendo poco, para cambiar tu estilo de vida y comenzar a ahorrar y a consumir de forma eficiente como lo hacen las personas frugales.

Qué es la frugalidad

¿Qué quiere decir llevar una vida frugal? La frugalidad es un estilo de vida que se basa en un consumo responsable. Es una forma de vida abandonando por completo el capitalismo y hacerlo de forma sencilla. Gastando poco, consumiendo de forma eficiente y sólo lo que de verdad necesitan.

Alguna vez te has hecho la pegunta sobre cómo aprender a vivir con poco dinero. Todo es posible con un cambio de mentalidad y de costumbres. Te contamos cómo ser una persona frugal.

Pasos para conseguirlo

Para convertirte en una persona frugal y comenzar un nuevo tipo de vida más económica tienes que tener presente lo siguiente:

El consumo se basa sólo en lo que de verdad necesitas. Nada de consumir o comprar caprichos, sólo bienes de primera necesidad.

En caso de consumir y gastar, es fundamental hacerlo de forma eficiente. ¿Cómo? Consiste en un cambio de mentalidad. Si te valen los pantalones vaqueros del año pasado, ¿por qué vas a comprar otros? O si tu móvil funciona perfectamente, ¿para qué vas a comprar otro que sea de más alta gama? En esto consiste el consumo eficiente. No malgastar, aprovechar al máximo lo que tengas y así ahorrar grandes cantidades de dinero.

En el momento en el que eres capaz de cambiar la mentalidad y comprender que muchas de las cosas que se compran no se necesitan, comenzarás a tener un estilo de vida frugal.

La regla de oro tanto de las personas frugales como del resto de gente para poder llevar una vida cómoda sin endeudarte es no vivir por encima de tus posibilidades. Ante todo hay que ser realista. No intentes llevar una vida que no puedes porque sólo te traerá disgustos y deudas.

Y, por supuesto, en la medida que puedas, no te endeudes.

No desperdicies recursos. Compra la comida que vayas a consumir y lo mismo con la ropa y demás objetos. Tirar objetos a la basura o tenerlas en un rincón del armario sin utilizar suponen una gran pérdida de dinero.

Administrar el dinero

¿Cómo debo gestionar mi dinero? De forma eficiente. Esto siempre. Para gastar poco dinero hay que huir de la mentalidad capitalista y consumir sólo aquello que necesitamos. Por tanto de forma independiente a tu nivel salarial la mejor forma de ahorrar, aunque tengas un salario bajo, es esta, el consumo responsable.

Siempre se recomienda guardar una parte del sueldo y destinarla a los ahorros. ¿Qué porcentaje del sueldo hay que ahorrar? Eso dependerá de cada caso y cada situación personal. Pero a la hora de ahorrar siempre tenemos que destinar una parte de nuestros ingresos a este fin.

A continuación explicamos algunos trucos para que puedas administrar bien tus ingresos y vivir de forma cómoda.

Lo más importante pasa por el consumo. Hay que dejar a un lado los caprichos. Pensar antes de comprar y valorar si la inversión que vas a hacer merece o no la pena.

Pensar antes de comprar y valorar si la inversión que vas a hacer merece o no la pena. Invertir mucho dinero en caprichos o productos que no sean de primera necesidad no van a darte la felicidad. Quizá si optas por un producto medio irás más desahogado a final de mes y apenas notarás la diferencia de servicio en eso que te has comprado.

No guardes cosas o las amontones por casa dejándolas en el olvido. Antes de plantear tener una necesidad, como puede ser comprar un abrigo o unos pantalones, piensa bien si no tienes algunos en el armario que te sirvan todavía. En caso de no querer este producto, prueba a venderlo si está en buen estado. Puedes empezar a plantearte como medida de ahorro qué vender para ganar dinero.

Revisa de forma periódica todo lo que tienes en casa antes de producir más gastos.

Planifica tus gastos y ten control de todo aquello que gastas. Guarda una pequeña bolsa para imprevistos.

Paga con tarjeta de débito no con crédito.

no con crédito. ¿Qué tipo de transporte utilizas? Tanto si vives en gran ciudad como en un pueblo tienes la posibilidad de no derrochar dinero con el coche. En las grandes ciudades tendrás el transporte público y en el pueblo las bicicletas o la posibilidad de ir andando. El ahorro en gasolina si no usas el coche para trayectos innecesarios va a ser enorme.

Busca las mejores páginas para hacer trueque o compra productos de segunda mano.

Sumérgete en el mundo de los tutoriales e intenta arreglar cosas de casa que crees que están averiadas. Puedes llevarte una sorpresa.

que crees que están averiadas. Puedes llevarte una sorpresa. Seguro que alguna vez te has preguntado, ¿qué hacer con poco dinero? Infórmate de todas las actividades gratuitas que hay en tu localidad. No todos los planes chulos cuestan dinero. Hay pases gratis a museos o exposiciones que pueden alegrarte y entretenerte durante toda una tarde.

Aprovéchate de las ofertas y compra en rebajas o campañas especificas para ahorrar.

y compra en rebajas o campañas especificas para ahorrar. A la hora de hacer la compra, compara. Hay grandes diferencias de precio sobre todo si sabes utilizar de forma adecuada las tarjetas de supermercados para conseguir descuentos

Evita comidas en restaurantes si tienes una mala época. Opta por hacer tus propias recetas en casa como un auténtico chef.

como un auténtico chef. Aprovecha la economía colaborativa.

Vende y saca un dinero por todo aquello que no uses como por ejemplo en las tiendas online para vender ropa usada.

. Haz un buen uso de electrodomésticos y se eficiente energéticamente. No dejes la luz encendidas, ni el aire acondicionado en verano puesto todo el día.

