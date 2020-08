Las 10 mejores páginas para hacer trueque

Sabías Que...

Internet ha revolucionado el mercado. La forma en la que compramos y en la que vendemos ha cambiado de forma radical en los últimos años. Aunque hay cosas que no cambian. El trueque o el intercambio de objetos ha existido desde siempre. Y ahora en Internet, también. Porque ahora existen infinidad de páginas webs en las que puedes poner a la venta o hacer trueque con cosas antiguas que ya no utilices o de las que quieras deshacerte.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre las 10 mejores páginas para hacer trueques e intercambiar cosas que ya no quieres por otras que te hacen falta.

Trueques

Trueques es una de las páginas más conocidas de este sector. Está presente en varios países y nos permite filtrar y buscar objetos a nivel nacional por países o de forma más concreta por provincias. Aunque también nos permite filtrar la búsqueda por el valor de los productos o la categoría de los objetos.

Es una web en la que puedes publicar anuncios de aquello que quieres intercambiar. Así como una foto y su descripción para que la venta se realice lo antes posible.

Ofrezco a cambio

Ofrezco a cambio es una plataforma de intercambio de productos totalmente gratuita. Los productos que se encuentran en esta página pueden ser tanto de primera como de segunda mano. Hasta podemos encontrar cosas intangibles como intercambiar favores.

El funcionamiento de la página es sencillo. En la parte superior izquierda vemos un pequeño menú en el que tenemos que hacer lo siguiente: escribe lo que buscas, lo que ofreces y dónde quieres que se produzca el intercambio.

Haz truequing

La página principal de Haz Truequing es de las más intuitivas. Tendrás que escribir en el buscador qué es lo que quieres, qué ofreces y en qué provincia. Se trata de un servicio que se encuentra en toda España.

Además puedes buscar por categorías, que aparecen desplegadas debajo del menú principal.

Al igual que en otras páginas webs de trueque, publicar un anuncio es gratis.

My Language Exchange

En esta página no se intercambian productos, se intercambian idiomas. En My Language Exchange puedes practicar hasta 164 idiomas puesto que la comunidad es bastante diversa y puedes encontrar y hablar con personas de más de 170 países diferentes.

Si tu fuerte no son los idiomas, quizá es el momento de probar con una técnica como esta. Hablar con gente nativa de otros lugares te permitirá ganar comprensión oral y soltura.

Una vez entramos a la página tenemos que seleccionar nuestro idioma nativo, el lenguaje que quieres practicar y la edad de la persona con la que te gustaría practicar.

Sepermuta

A través de Sepermuta puedes realizar el intercambio de inmuebles así como la permuta entre particulares.

Se trata de un servicio según describen en la propia página web que puede interesar a aquellas personas que quieran cambia de casa sin correr los riesgos de la compra venta o no puedan afrontar pagos de hipoteca entre otros.

StyleLovely.com

StyleLovely es una página que se basa en el intercambio de ropa. A diferencia de las anteriores esta plataforma se dedica única y exclusivamente al intercambio de prendas de ropa.

En su página principal tienes muchos anuncios diferentes de ofertas de clientes. Tan sólo tendrás que seleccionar cuál es el anuncio que te interesa y decir qué es lo que puedes ofrecer a cambio.

Truequeweb

Según informan en el portal de su web Truequeweb es un sistema de intercambio tanto de objetos como de productos sin dinero de por medio. La plataforma hace de intermediario entre ambos usuarios.

Y al igual que en otros portales similares a este publicar anuncios es totalmente gratuito. Es un portal especializado en intercambios en América Latina.

Truequebook

Truequebook es una página que está especializada en el intercambio de productos del colegio, tanto de libros como material escolar.

En Truequebook dispones de un espacio virtual que se llama Baúl y en el que puedes guardar todos los objetos que quieres cambiar.

Para poder intercambiar productos en esta plataforma tienes que registrarte y ser usuario.

Truekeo

Truekeo es una página para el intercambio de objetos, servicios y conocimientos a través de la web.

Para poder realizar intercambios en esta página tienes que registrarte, subir algo a la web que quieras intercambiar, buscar algo que te interese, hacerle la oferta que consideres y contactar con el usuario para hacer el intercambio.

Couchsufing

Couchsurfing es una web distinta a las anteriores. El intercambio que se produce aquí no es de objetos. Se trata de alojarte en casas de otros usuarios de la plataforma a cambio de mostrarles tu cultura, las historias, ayudar en tareas del hogar o hasta enseñar idiomas.

Para poder entrar en coachsufing tienes que registrarte.

