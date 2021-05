Sabías Que...

14 rutas con áreas para autocaravanas en España

Si estás planeando un viaje en autocaravana, asegúrate de organizar bien la ruta antes de salir. No todos los paisajes de ensueño tienen un área cercana donde poder aparcar tu autocaravana y pernoctar. Por ello, a continuación os dejamos las 14 rutas más bonitas con áreas para autocaravanas en España.

Granada y el Cabo de Gata

Esta ruta parte de Granada y llega hasta el Cabo de Gata atravesando el desierto de Tabernas. Un recorrido espectacular que te permitirá conocer la ciudad de Granada y sus puntos más emblemáticos, como La Alhambra y el Albaicín.

Tras salir de Granada, el trayecto nos sumerge en los típicos escenarios de las películas del oeste mientras cruzáis el desierto de Tabernas.

El destino final es el Cabo de Gata. Nada mejor para terminar que un baño en la Playa de los Muertos combinado con las mejores rutas de senderismo del Parque Natural de Cabo de Gata. En esta localidad hay un área específica para aparcar las autocaravanas: el Camping Cabo de Gata Camper.

Sierra Nevada

Si además de la ciudad de la Alhambra y las playas de la provincia también quieres combinar montañas y naturaleza para desconectar del día a día, deberás pasar por el Parque Natural de Sierra Nevada. Esta ruta te transportará a otro mundo y no deberás dejar de visitar el Mulhacén, el pico más alto de la península ibérica con sus 3.479 metros, el Santuario de la Virgen de las Nieves o el Mirador Monte Ahí de Cara.

Una de las zonas de descanso más conocidas de Sierra Nevada la encontramos en el Parking Las Sabinas, donde también podemos dejar aparcada la autocaravana.

Rías Baixas

Las rutas para visitar las Rias Baixas son infinitas. En esta zona costera que recorre Pontevedra y la ría de Vigo es imprescindible visitar algunos de los pueblos más emblemáticos, como Bayona, SanXenxo, Illa de Arousa, O Grove y Cambados. Una ruta para disfrutar de playas vírgenes y pueblos de ensueño.

Cada pueblo os sorprenderá por sus paisajes ubicados en plena naturaleza salvaje. Además, podéis dejar la autocaravana en alguno de las áreas que os detallamos a continuación y aprovechar la visita para ver las Islas Cíes y las Islas Ons.

Toda la zona costera tiene diferentes áreas específicas para dejar la autocaravana, como el Área de Pontevedra, el área de autocaravanas de la playa Pragueira en SanXenxo y el área de autocaravanas de Villagarcía de Arousa a unos 15 minutos de Cambados.

Costa Brava

Las rutas para recorrer la Costa Brava van a permitirte conocer los pueblos más bonitos de Cataluña. Algunos de estos pueblos emblemáticos para visitar y conocer su cultura y sus paisajes son Cadaqués, Roses, Figueres, Tossa de Mar, Blanes, Begur, Palamós y Lloret de Mar.

Durante el recorrido por estos pueblos encontraréis diferentes áreas para aparcar la autocaravana. Entre los más conocidos destacan el Camping de Cadaqués y el área EmpordÁrea, en Palamós.

Pueblos Blancos en Andalucía

Una de las rutas más bonitas de los pueblos blancos de Cádiz es la que atraviesa Zahara de los Atunes, Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santamaría y la Playa de Bolonia.

Uno de los lugares más conocidos para dejar la autocaravana es el área de estacionamiento del Puerto de Santamaría. También hay otros parkings y áreas para autocaravanas en Sanlúcar de Barrameda.

Pirineo aragonés

Si os gustan las montañas, la ruta que recorre los valles del Pirineo Aragonés os encantará. Uno de los valles más conocidos es el Valle de Ordesa y Monte Perdido, aunque hay más. Este parque natural es una visita obligada en la que estaréis rodeados de naturaleza, animales y montaña.

Aunque el pirineo aragonés no sólo son valles y montañas. Tiene otros muchos atractivos como la localidad medieval de Ainsa, que cuenta además con un área propia para dejar la autocaravana.

Picos de Europa

Es imposible ir al norte de España y no pasear por los Picos de Europa. Este paisaje en el que confluyen tres Comunidades Autónomas nos permite disfrutar de las vistas de los Lagos de Covadonga o pueblos tan emblemáticos como Cangas de Onís.

Una de las áreas que hay en la localidad de Cangas de Onís para dejar la autorcaravana es el área de descanso el Llerau.

Asturias

Las rutas por los pueblos asturianos nos permiten disfrutar de paisajes y carreteras espectaculares. Dos de los puntos de interés más emblemáticos son Lastres y Cudillero. En Cudillero hay un área de descanso para dejar aparcada tu autocaravana.

El Bierzo

La región de El Bierzo en León mezcla paisajes de naturaleza de ensueño con pueblos históricos. En la localidad de Ponferrada podréis disfrutar de gran variedad de museos y monumentos históricos. Visita que podéis realizar sin preocuparos por la autocaravana puesto que este pueblo dispone de dos áreas específicas para aparcarla.

Aunque si lo que buscas es un viaje en la naturaleza, en León puedes visitar Parque Natural de Babia y Luna y dejar la autocaravana área de autocaravanas El Moriscal.

Málaga

Visitar Málaga en autocaravana recorriendo los pueblos blancos es una experiencia inolvidable. Una de las rutas más espectaculares es la que recorre la Serranía de Ronda que es un viaje que recorre las montañas de Andalucía.

Ronda es el centro de la ruta, localidad en la que podéis dejar la autocarvana en el Parking Ciudad de Ronda.

Costa Ártabra en Galicia

Esta ruta recorre el norte de la costa de A Coruña. Nos permite visitar los acantilados de Loiba en los que se encuentra el banco más bonito del mundo por sus espectaculares vistas.

Otros puntos de interés son San Andrés de Teixido, Ortigueira, Cariño, Cabo Ortegal y Ferrol. En Ortigueira hay un parking gratuito para autocaravanas.

Ruta de la Plata

Desde Gijón hasta Sevilla. Esta ruta permite conocer gran parte del territorio porque atraviesa de norte a sur o viceversa toda la península. Tanto Sevilla como Gijón tienen áreas de descanso para dejar la autocaravana.

Sierra de Guadarrama

La sierra norte de Madrid tiene un encanto especial. La ruta que atraviesa este macizo permite conocer la parte más natural y montañosa del centro de España, como el Mirador de la Reina, el monumento Reloj de Cela, ambos en Cercedilla, o la Fuente de los Borricos, en Miraflores de la Sierra.

Entre Madrid y Castilla y León, hay diversas zonas para dejar la autocaravana, como el Área Camper Sierra Madrid.

Ruta del Quijote

Se inicia en Toledo y permite conocer la cultura castellano manchega a través de sus parques naturales, como el de El Cabañero. Los puntos más emblemáticos son los molinos de viento de Campo de Criptana y El Toboso. En esta última localidad hay un área para dejar la autocaravana.

El Parque Natural del Alto Tajo también es digno de visitar en autocaravana, dentro de la provincia de Guadalajara. Destacan las rutas por el Barranco Virgen de la Hoz, por la laguna de La Salobreja, por el Salto de Poveda, por la ruta de la Muela o por los Miradores del Tajo, entre otras.

Otras paradas obligatorias por las tierras del Quijote son los Campos de Montiel, Ciudad Real, Sigüenza, el Río Dulce o los pueblos más bonitos de la arquitectura negra de la provincia de Guadalajara.

