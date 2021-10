Coches

Alquiler de autocaravana y precios, lo que hay que tener en cuenta

Existen muchas formas distintas de viajar por el mundo. Hay quienes prefieren volar a destinos lejanos, quienes optan por el tren como medio de transporte y quienes, por otra parte, eligen el alquiler de una autocaravana para recorrer el mundo con total libertad. Si te apetece probar esta última forma de viajar que se ha puesto tan de moda, te contamos qué debes tener en cuenta para que lo disfrutes al máximo.

Requisitos

Si vas a alquilar una autocaravana, antes de nada, debes saber que para hacerlo tienes que cumplir con dos requisitos básicos:

– Tener cumplidos los 21 años.

– Presentar un carnet de conducir vigente.

Estos dos son los requisitos indispensables.

Sin olvidar que, si dispones del pasaporte Covid, evitarás tener que hacerte pruebas PCR de última hora para acreditar tu estado de salud al viajar por Europa.

Además, si vas a viajar fuera de la Unión Europea recuerda que tendrás que tener el carnet de conducir internacional. Si todavía no lo has sacado, puedes pedirlo en cualquiera de las delegaciones de la DGT. Es un trámite bastante sencillo, pero nuestra recomendación es hacerlo con tiempo suficiente para evitar imprevistos de última hora.

Precios alquiler autocaravana

¿Estás buscando ofertas con precios low cost? Por supuesto, los precios para arrendar una autocaravana dependerán enormemente de la temporada en la que la contrates. Además, estos variarán en función de su tamaño y las prestaciones que incluya. En todo caso, para que te hagas una idea, podemos hablar de las siguientes medias de precios:

Temporada alta: desde los 140€ al día para los modelos más básicos.

Media: dese los 115€ al día para las más básicas.

Baja: desde 95€ al día para los modelos más sencillos.

Por otra parte, conviene tener en cuenta que normalmente los contratos de alquiler de este tipo de vehículos establecen unos días mínimos para que se permita la operación. Así, en temporada alta se suele imponer entre 7 y 10 días como mínimo. En temporada media y baja los días bajan a un mínimo de entre 3 y 5 días. De todos modos, esto variará enormemente en función de la compañía con que la contrates. Por ello, te recomendamos analizar distintas opciones antes de lanzarte a por una.

Baratas

En los últimos tiempos han surgido compañías de este tipo de vehículos a un precio más bajo y rebajado. De hecho, algunas de ellas ofrecen contratos desde 1€ al día. Entre ellas podemos destacar a DriiveMe. La clave de su éxito es poner en común a distintas empresas de alquileres de caravanas que necesitan moverlas de una ciudad a otra. Para conseguirlo, publican sus anuncios a precios muy bajos para que un particular lo contrate y asuma el coste de gasolina y peaje hasta la ciudad de destino. ¿El único requisito? Entregarla en la ciudad que indique la empresa.

De este modo, todos ganan. Las compañías las trasladan hasta su ciudad de destino y los particulares disfrutan de muy buenas ofertas.

¿Dónde alquilarlas?

Existe un sinfín de compañías que se dedican a prestar estas casas rodantes con una amplia horquilla de precios. Si navegas por Internet encontrarás muchísimas opciones a distintos precios. En todo caso, si eres de los que prefieres dirigirse a una oficina física, no te preocupes, porque también tendrás mil opciones para esto. Por ejemplo, si quieres lanzarte al alquiler de una camper, puedes dirigirte a empresas como Grupo Xplora Camper, especializados en estos vehículos. De todos modos, con tan solo teclear tu ciudad en Google seguido del concepto ‘alquiler autocaravana’ estamos seguros de que encontrarás muchas alternativas.

Consejos

Probablemente no estés muy acostumbrado a esta práctica y es posible que no sepas qué cosas has de tener en cuenta para que tu viaje marche bien. Para ayudarte, te damos algunas recomendaciones que debes tener en cuenta:

1. Compara opciones

Por supuesto, el consejo estrella es que compares distintas opciones. Habrá cientos de opciones a tu disposición, así que es importante hacer un pequeño estudio antes de lanzarse a por la primera oferta.

2. Fíjate bien en el tamaño

Sabemos que encontrarás muchas opciones con precios baratos de transportes para 2 plazas, pero tal vez no sea lo que necesitas. Así que piensa bien cuánto espacio necesitarás para que tu trayecto sea cómodo.

3. Revisa el equipamiento

Por supuesto, dependiendo del modelo que alquiles, éste tendrá más o menos extras. Sin embargo, hay algunos que serán básicos para que tus vacaciones sean cómodas. Estos son los siguientes:

– Ropa de cama.

– Utensilios de cocina.

– Nevera.

Además, si viajas con niños es importante que te fijes en si el modelo incluye sillas para bebés.

4. Planea tu ruta

Piensa que tienes que organizar tu viaje de tal forma que sepas dónde tirar tu basura, comprar enseres o recargar la energía o el gas que necesites. Nuestra recomendación es preparar un pequeño croquis de tu ruta antes de salir para evitar imprevistos desagradables y, sobre todo, asegurarte de que podrás estacionar la autocaravana.

>> Rutas para hacer con autocaravanas

5. Fíjate en la franquicia

Normalmente estos arrendamientos incluyen una franquicia muy elevada. Ésta hace referencia a lo que tendrás que pagar en caso de que tengas algún accidente o el vehículo tenga algún desperfecto. Si quieres evitar quebraderos de cabeza, nuestro consejo es que contrates un seguro de viaje que elimine este concepto.

6. Practica antes de emprender tu ruta

Si nunca has conducido una, es importante que practiques antes de salir de ruta. Piensa que las dimensiones son muy distintas a las de un coche normal, por lo que tendrás que tener cierta práctica para conducir con soltura.

Una vez tengas todo esto claro, podrás empezar tu viaje. Estamos seguros de que si sigues estas pequeñas recomendaciones, lo disfrutarás al máximo.

Consejos

Viajar en autocaravana es una forma distinta de disfrutar de las vacaciones puesto que nos permite visitar diferentes sitios al ritmo que cada uno quiera y por las rutas que prefiera.

Además, debido a la pandemia por coronavirus, las autocaravanas se han posicionado como una forma segura de viajar, evitando el contacto con otras personas pero disfrutando de un descanso merecido con los tuyos. Poniendo por delante la seguridad y salud de la familia.

Hay dos aspectos fundamentales para viajar con seguridad:

El conductor. Los neumáticos.

Si alquilas una autocaravana debes fijarte en los neumáticos, puesto que no pueden ser los mismos que un vehículo tradicional. Si es tuya deberás informarte acerca de este aspecto porque es, junto con la capacidad del conductor, de los aspectos más importantes a la hora de emprender un viaje en autocaravana.

Este transporte soporta mucho más peso que cualquier turismo tradicional y el ritmo que suelen mantener es de largos trayectos con descanso no muy largos. Por ello los neumáticos deben estar a prueba de estas situaciones.

Estos neumáticos específicos para autocaravanas ofrecen mayor estabilidad al vehículo además de seguridad y mejor sujeción en curvas. Además el desgaste de las ruedas será menor en este caso y tendrán una mayor resistencia que permitirá que disfrutemos de un viaje sin preocupaciones.

En cuanto al conductor, tiene que tener el suficiente manejo y práctica para conducir con seguridad y sin miedos. Por eso se recomienda antes de iniciarte en un viaje practicar con la autocaravana para soltarte en el manejo.

Guía para viajar

Si ya te has decidido y estás planeando una escapada en autocaravana, presta atención a los siguientes consejos para sacarle el máximo partido a esta experiencia.

Para empezar, lo primero que tienes que tener en mente es que debes llevar lo justo. Nada de meter cosas “por si acaso”. Los viajes en autocaravana nos ofrecen muchas ventajas, pero también nos limitan en cuanto al equipaje. Piensa a qué sitios vas a ir y lleva contigo el equipaje estrictamente necesario. A la hora de planear el viaje ten en cuenta el tiempo que va a hacer para llevar un tipo de ropa u otra. Si no tienes pensado salir mucho del vehículo porque quieres pasarte el día haciendo rutas y descubriendo paisajes, organízate también las comidas. Antes de salir a la carretera debes planificar tu ruta para tener localizadas las áreas de descanso y gasolineras. A la hora de dormir hay dos posibilidades. Puedes aparcar la autocaravana como un vehículo más y regirte por las normas de Tráfico, o puedes hacer acampada. Si te decantas por esta segunda opción porque quieres instalarte al lado de tu caravana y sacar las sillas y mesas para disfrutar de la noche, tienes que hacerlo en sitios autorizados como por ejemplo un camping.

