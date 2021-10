Sabías Que...

Viaje

Reglas para acampar en España: requisitos y dónde instalarse

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si estás pensando en irte unos días de acampada debes saber que hay una serie de normas que tienes que cumplir para evitar cometer una infracción y que te sancionen. Te explicamos cómo puedes dormir en la naturaleza de forma legal y te detallamos los principales consejos que debes tener en cuenta así como las principales reglas que debes cumplir si te vas de acampada.

Dónde puedo acampar

La regla más básica que hay que tener en cuenta antes de ponerte a buscar la tienda de campaña por casa es que no te puedes instalar en cualquier sitio.

En España la práctica de la acampada está regulada por ley a nivel estatal y de forma general prohíbe la acampada libre. Es decir, que ya no podemos perdernos entre los bosques, buscar el sitio que más nos guste y poner allí nuestra tienda. Por tanto, si te estás preguntando dónde puedes acampar, la respuesta es sencilla, en recintos específicos que te lo permitan que pueden ser zonas de acampada controlada como por ejemplo en los mejores campings de playa en España.

Pero la ley estatal no es la única normativa acerca de la acampada, sino que cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa al respecto, e incluso, algunos ayuntamientos establecen sus propias reglas. Los recintos de acampada controlada los marca cada Comunidad Autónoma y para poder acampar es necesario solicitar permiso al ayuntamiento y respetar las normas.

Así que si estás pensando en irte de acampada y no quieres instalarte en un camping, tienes que contactar con el Ayuntamiento de la localidad a la que quieras ir, preguntar por las zonas de acampada controlada que haya en ese lugar y solicitar permiso.

Excepciones

Aunque la norma general concluye que está prohibida la acampada libre en España, hay una excepción:

Nos referimos a pasar la noche en el campo sin montar ninguna tienda ni ninguna estructura. Es decir, ir a la montaña y naturaleza y cuando llegue el momento echar los sacos y dormir. Nada de desplegar campamento. Sólo lo necesario para pasar la noche y nada más levantaros recoger y poneros en marcha. Esta práctica se conoce como hacer vivac o vivaquear. Se suele practicar en la montaña y en definitiva es dormir al raso, sin instalar ninguna estructura.

Esta práctica está permitida en algunas zonas del país. Pero no es de forma generalizada, depende de la Comunidad Autónoma. Por ello lo más recomendable es que nos informemos a través del ayuntamiento correspondiente de la zona de qué se puede hacer.

Sanciones

Las sanciones por acampar en lugares en los que no está permitido van a depender de cada Comunidad Autónoma y en algunas ocasiones, los propios ayuntamientos establecen las cuantías. Por tanto, la sanción económica dependerá del lugar en el que te encuentres.

Prohibido hacer fuego

Otro de los puntos clave que debemos tener en cuenta a la hora de irnos de acampada es que no podemos hacer fuego. Por ello lo más recomendable a la hora de preparar tu equipaje si te vas de acampada es tener tu camping gas a mano y cocinar con este hornillo. La única opción permitida para poder hacer fuego es que en las instalaciones del camping en el que os encontréis haya zona de barbacoa.

Acampada libre por CCAA

Antes de detallar qué permite cada autonomía, vamos a explicar qué se entiende por acampada libre. Este término hace referencia a toda actividad que conlleve la estancia al aire libre en el medio natural con el objetivo de pernoctar fuera de los campings o áreas y zonas e acampada. Se prohíbe de forma general pero se establecen unas condiciones específicas en las que se puede permitir.

A continuación detallamos la norma general de cada una de las Comunidades Autónomas sobre la acampada libre en España:

En la Comunidad de Madrid está prohibida la acampada libre fuera de las zonas controladas. Sólo se permite fuera de las zonas específicas si es organizada por alguna entidad con finalidad cultural deportiva o ecológica y no dure mas de cuatro días y no sean más de 200 personas.

está prohibida la acampada libre fuera de las zonas controladas. Sólo se permite fuera de las zonas específicas si es organizada por alguna entidad con finalidad cultural deportiva o ecológica y no dure mas de cuatro días y no sean más de 200 personas. Andalucía permite la acampada controlada en refugios y áreas delimitadas. Por el contrario, se prohíbe la acampada o pernocta fuera de los campamentos de turismo.

permite la acampada controlada en refugios y áreas delimitadas. Por el contrario, se prohíbe la acampada o pernocta fuera de los campamentos de turismo. En Cantabria queda totalmente prohibida la acampada fuera de los campamentos de turismo.

queda totalmente prohibida la acampada fuera de los campamentos de turismo. En Cataluña se permite la acampada libre siempre y cuando esté compuesta por grupos de menos de cuatro tiendas y con una permanencia máxima de cuatro días.

se permite la acampada libre siempre y cuando esté compuesta por grupos de menos de cuatro tiendas y con una permanencia máxima de cuatro días. Aragón permite la acampada libre en las zonas controladas y especificas para ello. Fuera de estas zonas está prohibido.

permite la acampada libre en las zonas controladas y especificas para ello. Fuera de estas zonas está prohibido. En Asturias se prohíbe la acampada libre en todo el territorio y sólo se permite en las zonas acondicionadas para ello.

se prohíbe la acampada libre en todo el territorio y sólo se permite en las zonas acondicionadas para ello. En Galicia queda prohibida la acampada libre en todo el territorio y se permite la acampada itinerante, es decir, fuera de las zonas específicas siempre que sea un máximo de tres tiendas separadas y con una permanencia de máximo dos noches.

queda prohibida la acampada libre en todo el territorio y se permite la acampada itinerante, es decir, fuera de las zonas específicas siempre que sea un máximo de tres tiendas separadas y con una permanencia de máximo dos noches. Baleares prohíbe la acampada libre fuera de las zonas específicas.

prohíbe la acampada libre fuera de las zonas específicas. Murcia lo permite en las zonas específicas, en las zonas de acampada controlada.

lo permite en las zonas específicas, en las zonas de acampada controlada. En Canarias están prohibidas las acampadas libres en los montes públicos y espacios naturales protegidos.

están prohibidas las acampadas libres en los montes públicos y espacios naturales protegidos. En La Rioja queda prohibida la acampada libre en las zonas que no estén acondicionadas para ello.

queda prohibida la acampada libre en las zonas que no estén acondicionadas para ello. Navarra prohíbe la acampada libre en terrenos calificados como reserva integral, enclave natural o áreas de protección de la fauna silvestre.

prohíbe la acampada libre en terrenos calificados como reserva integral, enclave natural o áreas de protección de la fauna silvestre. En el País Vasco queda prohibida la pernocta fuera de los lugares habilitados.

queda prohibida la pernocta fuera de los lugares habilitados. En Castilla-La Mancha no está permitida la acampada libre en zonas que no estén acondicionadas para ello.

no está permitida la acampada libre en zonas que no estén acondicionadas para ello. Castilla y León prohíbe la acampada libre en zonas no acondicionadas.

prohíbe la acampada libre en zonas no acondicionadas. En la Comunidad Valenciana no se puede hacer acampada libre fuera de las zonas controladas.

Consejos para hacer acampada

Ahora que ya conoces todas las reglas que debes tener en cuenta antes de irte de acampada, si ya estás listo para iniciar tu viaje, presta atención a los siguientes consejos para que tu experiencia sea la mejor posible, sobre todo si eres principiante.

Si tu equipo es nuevo, monta la tienda en casa antes de irte al campo. Debes saber como funcionan todos los elementos que te lleves antes de salir de casa. Si algo está roto o no funciona bien, ¿qué vas a hacer cuando llegues allí? Asegúrate de que manejas tu equipo. Revisa que no se te olvida nada imprescindible. Sobre todo objetos de gran importancia como el camping gas con la bombona llena, linternas, sacos de dormir y todo lo que consideres que es vital para poder irte de acampada. Mira el tiempo que va a hacer antes de salir. Si hace mal tiempo y no os sentís cómodos, la experiencia dejará mucho que desear. Instala la tienda en una zona lo más plana posible para tener una mayor comodidad. Lleva siempre contigo un botiquín de primeros auxilios con los productos básicos. Si no conoces la zona, no te vayas sólo a explorarla, ve siempre con gente. Hazte con un buen arsenal de alimentos no perecederos, es decir, que no se estropeen rápido y agua.

Reglas para acampar en España: requisitos y dónde instalarse was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Reglas para acampar en España: requisitos y dónde instalarse, te recomendamos que entres en la categoría de Viaje.