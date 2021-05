Sabías Que...

Viaje

Los 26 mejores campings de playa en España

Si estás buscando un camping cerquita de la playa para escaparte unos días y darte un chapuzón, a continuación te dejamos una lista con los mejores campings de playa de España. Hacemos un recorrido por las zonas más emblemáticas del país, desde la Costa Brava en Cataluña, pasando por Asturias, Cantabria y Galicia hasta llegar a la Costa del Sol en Andalucía y, por supuesto, sin olvidarnos de la Comunidad Valenciana.

En la Costa Brava

Los mejores campings de playa de Cataluña se encuentran en la Costa Brava. Muchos de ellos tienen acceso directo a la playa. Te contamos cuáles son:

Camping El Delfín Verde

Las instalaciones de El Delfín Verde están ubicadas en Girona, en la Costa Brava. El camping tiene diferentes tipos de piscinas y está ubicado en frente de la Reserva Natural de las Islas Medas. Para poder alojarse en el camping hay que hacerlo en un bungalow.

Playa Brava

Playa Brava es un camping familiar situado en frente de la playa de Pals, en la Costa Brava. El camping se encuentra dentro del Parque Natural del Montgrí-Baiz Ter-Illes Medes lo que permite combinar unas vacaciones de mar y montaña.

Las instalaciones del camping tienen tanto cabañas para alojarse como parcelas para instalar la tienda de campaña. También tiene piscina y restaurante.

Camping Las Palmeras

El Camping Las Palmeras está ubicado en Sant Pere Pescador, Girona. Sus instalaciones están ubicadas al lado del Parque natural de los Aiguamolls de l’Empordá. La playa está a tan sólo 250 metros de las instalaciones, lo que facilita que los campistas vayan andando.

El camping ofrece diferentes formas de alojamiento: parcelas, estudios, cabañas y bungalows.

Camping las dunas

El Camping Las Dunas es otro de los campings de la Costa Brava que está ubicado a pie de playa. Las instalaciones tienen acceso directo a la playa de la Bahía de Roses. La única separación entre el camping y la playa son unas dunas que se pueden atravesar andando. Esta zona de playa es perfecta para practicar deportes como el windsurf porque suele hacer viento.

Entre otros servicios, el camping tiene un aquapark de toboganes para niños y mayores.

Camping Amfora

El Camping Amfora tiene acceso directo a la playa. Está ubicado en la localidad Sant Pere Pescador, en Girona. Ofrece alojamiento en bungalows y apartamentos equipados así como en parcelas para instalar las autocaravanas y las tiendas.

Camping El Pinar

El Camping El Pinar está en primera línea de la playa de Blanes. Las instalaciones tienen un acceso directo a la playa. Además, el camping dispone de alojamientos como cabañas y bungalows para instalarse así como las parcelas para poner la tienda o acceder con autocaravana.

Cala Llevadò

El camping Cala Llevadò está ubicado entre tres calas salvajes de la Costa Brava: Cala Llevadó, Cala De’n Carlos, Cala Figuera y una playa de arena fina, la Platja de Llorel. Es posible llegar a cualquiera de las playas andando desde el camping. Además, tiene acceso directo a la playa de la localidad de la Tossa de Mar.

El camping ofrece diferentes opciones para instalarse, desde chalets, parcelas para colocar la tienda, cabañas o casas privadas.

Asturias

Los campings de playa en Asturias se encuentran en parajes idílicos que mezclan entornos de mar y montaña que harán de tu estancia una experiencia inolvidable.

Camping Playa de la Vega

El Camping Playa de la Vega está ubicado a tan sólo 400 metros de la Playa de la Vega y a 7 kilómetros de Ribadesella. El camping tiene acceso directo a la paya a través de un camino de tierra conocido como ‘El Caminín’.

El recinto tiene bungalows con capacidad para acoger a varias personas y parcelas en las que pueden instalarse tanto autocaravanas como tiendas.

Camping Playa Penarronda

Las instalaciones del Camping Playa Penarronda se encuentran en primera línea de la playa Penarronda. Esta playa es conocida por la práctica de deportes acuáticos como el surf o el submarinismo.

Las instalaciones están ubicadas en medio de paisajes de boques y montaña. Cerca del camping hay otros puntos de interés como la Ría del Eo y la Playa de las Catedrales.

El camping tiene bungalows premium y estándar. A diferencia de otros, no ofrecen servicio de parcelas.

Camping Ribadesella

El Camping Ridadesella está ubicado a un kilómetro de la playa de Ribadesella.

En las instalaciones hay bungalows, tiendas safaris y parcelas. Es un camping dirigido sobre todo a familias con niños porque ofrecen un amplio catálogo de actividades para los más peques.

Camping Arenal de Moris

Las instalaciones del Camping Arenal de Moris están tan sólo a 200 metros de la Playa del Arenal de Moris.

Es una zona perfecta para hacer rutas de senderismo y combinarlas actividades de playa con las de montaña.

El camping está ubicado en el consejo de Caravia y dispone de parcelas para acampar, bungalows de lona, habitaciones privada y cabañas de madera.

Camping Villaviciosa

El Camping Villaviciosa, conocido antiguamente como La Rasa, está ubicado cerca de la Playa de Rodiles. Este camping permite mascotas, tiene piscina y otras instalaciones de zonas deportivas.

Ofrece gran variedad de alojamientos como los bungalows de madera, parcelas para acampar y plazas para las autocaravanas así como casas prefabricadas más pequeñas.

Cantabria

Al igual que en Asturias, los campings de playa de Cantabria están ubicados en puntos estratégicos que permiten a los visitantes combinar las experiencias del mar con la montaña.

Camping Playa Joel

El Camping Playa Joel está ubicado al borde de la playa de Ris en la localidad de Noja. Hay un acceso directo que conecta el camping con la playa.

El camping ofrece zona de acampada tanto para tiendas como para autocaravanas y alquiler de alojamientos de varias habitaciones. El camping admite mascotas.

Camping Playa de Isla

El Camping Playa de la Isla está ubicado en un entorno desde el que puedes acceder a distintas calas, acantilados, rías, playas y reservas naturales.

La playa más cercana al camping es la de Arnadal, a la que se puede acceder desde las instalaciones de forma directa. El camping tiene parcelas para acampar e instalar las autocaravanas.

Andalucía

La Costa del Sol española ofrece un catálogo amplísimo de campings de playa. A continuación destacamos algunos de los mejores de Marbella, Cádiz y Huelva.

Camping Cabopino

El Camping Capobino, ubicado en Marbella, está a 10 minutos andando de la Playa de Cabopino, situada en una zona natural protegida. Tiene cerca otros parajes naturales como las Dunas de Artola y el puerto de Cabopino. El camping tiene piscina cubierta y diferentes tipos de alojamiento.

Camping El Palmar

El Camping El Palmar está ubicado en Cádiz, como su nombre indica, en la zona de El Palmar. Está a pie de la playa Vejer de la Frontera de varios kilómetros de longitud.

El camping también está cerca de otros entornos naturales como el Parque Natural de la Breña y las Marismas del Barbate. En las instalaciones tienen diferentes tipos de alojamientos como bungalows, refugios y parcelas para acampar.

Camping Las Dunas de San Antón

También en Cádiz destaca el Camping de las Dunas de San Antón, ubicado dentro del Parque Periurbano Dunas de San Antón.

Está a 15 minutos andando del centro urbano y tiene conexión con el pueblo a través de transporte público. Ofrece alojamientos tanto para acampar como para instalarse en bungalows.

Camping La bota

El Camping La Bota, ubicado en Huelva, tiene diferentes tipos de alojamientos. Refugios, bungalows, albergues, cabañas y parcelas. Está a 200 metros de la Playa de La Bota y a 5 kilómetros de Punta Umbría.

Camping Doñana Playa

El Camping Doñana Playa está ubicado dentro de la reserva natural de Doñana. Cerca de la ubicación hay playas de arena blanca, entre ellas, la tranquila Playa Torre del Loro a tan sólo cinco minutos a pie.

Está permitida la entrada de animales. Las instalaciones tienen distintos tipos de alojamiento como las cabañas y otras casas similares y la posibilidad de acampar.

Galicia

Las Rías Baixas son uno de los tantos atractivos turísticos que tiene Galicia. Pero no es la única zona digna de visitar. A continuación detallamos los mejores campings repartidos por la Comunidad.

Camping Bayona Playa

El Camping Bayona Playa está ubicado en la costa gallega, concretamente en Bayona, centro las Rías Baixas.

Está en primera línea de playa a la que se puede acceder directamente desde las instalaciones. El camping tiene bungalows, casas prefabricadas y parcelas para acamar.

Camping Playa América

El Camping Playa América está ubicado en Pontevedra, Galicia. Tiene diferentes zonas de acampada y bungalows y está a 10 minutos andando de la playa de la localidad.

Camping Playa Canelas

El Camping Playa Canelas, en Pontevedra, está rodeado de playas, aunque la más cercana y con conexión directa está a tan sólo 100 metros de las instalaciones. Este complejo turístico ofrece bungalows de hasta 5 plazas.

Valencia

Además de la Malvarrosa, en la Comunidad Valenciana hay muchos campings de playa que te sorprenderán.

Camping Valencia

El Camping Valencia está ubicado al lado del mar, en concreto, de la Playa de Puzol. La playa está ubicada a 2 o 3 minutos andando del camping. Ofrecen alojamientos en bungalows y parcelas para instalarse con autocaravanas o con tiendas.

Camping Azul

El Camping Azul está ubicado en la orilla del Mar Mediterráneo. Tiene acceso directo a la Playa de Rabdells. Este camping sólo ofrece alojamientos en bungalows.

Camping Pepe

El Camping Pepe está ubicado en primera línea de playa de Oliva. Las instalaciones permanecen abiertas durante todo el año. El camping dispone de alojamientos y de parcelas para la acampada.

Camping Las Marinas

Las instalaciones del Camping Las Marinas, en Alicante, están ubicadas en las Playas de Elche. El camping está rodeado de naturaleza y cerca hay una playa salvaje. Sólo ofrece alojamiento en bungalows y tiene otras instalaciones como un parque acuático y gimnasio.

