¿Es legal dormir en el coche en España?

¿Llevas muchas horas conduciendo y necesitas echar una cabezada? Tanto si has planeado un viaje y a mitad de camino quieres parar a descansar porque te pesan los ojos, como si has organizado pasar la noche en el vehículo para ahorrar costes hasta llegar a tu destino, hay una serie de aspectos que debes tener en cuenta. ¿Es legal dormir en un coche en España? ¿Cómo hay que hacerlo para que no me multen?

Te explicamos todos los detalles en esta guía. Desde las condiciones que hay que cumplir, la normativa específica de la Dirección General de Tráfico, en qué casos es posible y cómo evitar sanciones.

¿Es legal dormir en el coche?

La ley de Tráfico de la DGT no tiene ningún artículo expreso que prohíba esta práctica, por lo que podríamos decir que en España sí es legal dormir en el coche. Ya sea en plena época de vacaciones durante el verano o en cualquier otra estación. Pero no de cualquier manera.

A pesar de que la normativa no prohíbe que un conductor pueda dormir en el interior de su coche, sí debe hacerlo bajo unas condiciones y requisitos para evitar una multa.

Cómo dormir en el coche para evitar multas

La DGT señala que para dormir en el coche sin que el conductor se exponga a sanciones, debe hacerlo de la siguiente manera:

El vehículo tiene que estar estacionado correctamente . Es decir, en un aparcamiento, bien colocado y sin invadir otros espacios.

. Es decir, en un aparcamiento, bien colocado y sin invadir otros espacios. El conductor debe tener el seguro del coche en regla .

. Los papeles del vehículo, así como el pago de impuestos, tienen que estar al día.

Como puedes observar, no son requisitos específicos sobre cómo dormir en el coche, sino que la normativa señala que una persona puede echar una cabezada en el interior de su vehículo siempre que lo deje bien aparcado y tenga todos los papeles en vigor. Es decir, que el vehículo esté en condiciones legales de circular.

Cuánto tiempo está permitido dormir en el coche

No hay ningún límite. Una persona que se ajuste a los requisitos detallados en el apartado anterior puede dormir en el coche todo el tiempo que quiera. Desde una siesta de media hora hasta 4 horas o toda la noche. Siempre que el coche tenga todo en vigor y esté bien aparcado, es legal dormir en él durante un tiempo indefinido.

En qué tipo de coches está permitido dormir

Al igual que en el caso anterior, el modelo o tipo de vehículo no importa. En España está permitido que una persona pueda dormir en el interior de cualquier vehículo, tenga un coche sin carnet, un todoterreno, una furgoneta, un SUV o una autocaravana.

Diferencias entre pernoctar y acampar

Ahora bien, no es lo mismo dormir en el vehículo para descansar si un conductor lo necesita que acampar.

La DGT señala en la instrucción 08/V74 que sí está permitido dormir o hacer una noche en el interior del vehículo. Pero, por el contrario, prohíbe el despliegue de enseres, objetos o personas al exterior del mismo. Es decir, que no está permitido montar un camping improvisado y sacar mesas, sillas o cualquier otro objeto para asentarse a los alrededores del vehículo.

Esta práctica solo está permitida en los lugares de acampada habilitados para ello. Si quieres saber más sobre esta regulación, aquí te explicamos todo lo que necesitas para saber en qué condiciones y dónde está permitido acampar en España.

¿Puedo echar una siesta en un aparcamiento de pago?

Sí, es posible. Aunque hay que tener especial cuidado si un conductor decide aparcar en una zona de estacionamiento regulado para echar una pequeña siesta. La normativa señala que, en estos casos, si el conductor se queda más tiempo dormido, tendrá que hacer frente a la multa por no cumplir los horarios de la zona de pago que ha abonado.

Excepciones: Parques naturales y zonas protegidas

La normativa que regula la posibilidad de aparcar en el interior de parques naturales o de otras zonas protegidas recae en cada comunidad autónoma. Aunque, te adelantamos, que en líneas generales, no está permitido dormir en el interior de estos espacios. En cualquier caso, lo más recomendable es que te informes en el ayuntamiento de la localidad a la que quieres ir para informarte de todos los aspectos y evitar sanciones.

Multas por dormir en el coche

Las multas a las que se enfrenta un conductor por dormir en el coche sin respetar las condiciones marcadas por la DGT dependen del tipo de infracción que cometa.

En el caso de que una persona incumpla la norma sobre la acampada libre , las multas dependen de la comunidad autónoma donde cometa la infracción.

, las multas dependen de la comunidad autónoma donde cometa la infracción. Por otra parte, las multas por no tener en regla el seguro o la documentación del coche pueden ascender a entre 100 y 500 euros, depende de la gravedad de las mismas.

