Cómo solicitar el pasaporte Covid (certificado verde digital)

El pasaporte Covid o certificado verde digital es un documento propuesto por la Comisión Europea cuyo objetivo es facilitar el movimiento y circulación de los ciudadanos por los Estados miembros de la Unión Europea, además de en Noruega, en Suiza, en Islandia y en Liechtenstein.

No es un documento prohibitivo ni obligatorio, es decir, que todas las personas van a poder viajar tengan o no el pasaporte. La principal diferencia es que una persona que no tenga el certificado verde digital va a tener que respetar las restricciones que le imponga el país al que quiera viajar para garantizar las medidas de seguridad sanitarias. Por el contrario, las personas que tengan este pasaporte podrán viajar sin tener que guardar cuarentena o tener que hacerse una PCR horas antes para poder subirse a un avión porque el certificado va a verificar que se trata de una persona vacunada, con anticuerpos o que tiene una PCR negativa.

Ya puedes pedir el certificado COVID digital

Desde el 7 de junio de 2021 es posible solicitar en España el certificado Covid digital UE para viajar libremente por cualquier país de la Unión Europea. El Gobierno ha empezado a expedir este documento para todas las personas que vivan en España y lo soliciten. Con este paso, se convierte en uno de los primeros países en emitirlo. Todas las personas que quieran solicitar el certificado pueden hacerlo por dos vías:

A través de los servicios sanitarios de su Comunidad Autónoma.

A través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad. Para tramitarlo por Internet el solicitante tiene que tener alguna identificación digital.

La solicitud a través de la sede electrónica puede hacerse si la persona se ha vacunado o si acredita haber pasado la enfermedad. Es obligatorio documentarlo con una PCR con resultado positivo de hace más de 11 días.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha el pasaporte Covid puede solicitarse de forma telemática o presencial

Si quieres hacer la solicitud telemática , tienes que acceder a la sede electrónica del servicio de salud de Castilla-La Mancha e introducir la fecha de nacimiento, el código postal y el número de DNI así como la fecha de caducidad.

, tienes que acceder a la sede electrónica del servicio de salud de Castilla-La Mancha e introducir la fecha de nacimiento, el código postal y el número de DNI así como la fecha de caducidad. Si prefieres solicitarlo de forma presencial, puedes acudir a las Oficinas de Registro de las Gerencias de salud de Castilla-La Mancha.

Navarra

En la Comunidad Foral de Navarra hay dos vías para solicitar el pasaporte Covid:

De forma presencial en los servicios administrativos de los centros de salud .

. De forma telemática a través de la Carpeta Personal de Salud.

Islas Canarias

Para solicitar el pasaporte Covid en las Islas Canarias hay que hacerlo desde el servicio telemático miCertificadoCOVID.

Islas Baleares

Los ciudadanos de las Islas Baleares tienen cuatro vías para solicitar el pasaporte Covid:

A través del Portal del Paciente. Para hacer la gestión por esta vía el solicitante tiene que tener identificación digital

A través de la aplicación móvil

De forma presencial en los servicios de salud de las islas

Solicitarlo para recibirlo por Correo postal o en algún punto de recogida

De momento el Gobierno de Baleares sólo ha habilitado la vía del Portal del Ciudadano y la solicitud para recibirlo por vía postal. Las otras dos, tal y como detallan en su web, estarán disponibles próximamente.

Aragón

Para solicitar el pasaporte Covid en Aragón hay que acceder a la Carpeta de Salud. El acceso a la carpeta puede hacerse a través de la tarjeta sanitaria y un PIN, a través de identificación digital o mediante el sistema de PIN Salud.

Castilla y León

La solicitud del certificado digital Covid en Castilla y León tiene que hacerse desde la carpeta del Paciente de la Junta.

Andalucía

En Andalucía el certificado se puede solicitar desde el servicio online de ClicSalud+ con identificación digital, a través de la app móvil ‘Salud Andalucía’ o de forma presencial en el centro de salud. Puedes acceder a cualquiera de las tres vías desde aquí.

Cataluña

El pasaporte Covid se puede pedir a través de estas dos vías:

De forma presencial en los Centros de Atención Primaria .

. Por Internet a través de ‘Mi Salud‘

País Vasco

El pasaporte Covid en el País Vasco se puede obtener de forma presencial o telemática.

Si quieres hacer la solicitud por Internet puedes hacerlo a través de firma electrónica o sin ella.

De momento la vía presencial no está habilitada.

Cantabria

En Cantabria el pasaporte Covid tiene que solicitarse a través del área ‘Mi Salud Online‘. No es necesario tener identificación electrónica puesto que se ha habilitado la posibilidad de obtenerlo con clave PIN y SMS.

La Rioja

En La Rioja tiene que solicitarse de forma online a través del portal de Salud de la Rioja. Hay tres vías de acceso:

Con clave PIN y SMS

Con datos personales

Con certificado digital o DNI electrónico

Asturias

En Asturias hay dos vías para pedir este certificado:

A través de la plataforma de salud del Principado con identificación digital

De forma presencial con cita previa en cualquiera de las oficinas de atención al ciudadano del Principado.

Extremadura

En Extremadura para pedir el certificado Covid hay que hacerlo de forma telemática a través del servicio de salud y tener algún tipo de identificación digital, o clave PIN o Certificado digital o DNI electrónico.

Comunidad de Madrid

Puede solicitarse a través de la web del Ministerio de Sanidad que os hemos dejado enlazada en el primer apartado de este artículo. Para solicitarlo es necesario acceder o bien por certificado digital o por clave.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana el pasaporte tiene que solicitarse de forma online a través de esta web.

Región de Murcia

En Murcia puede solicitarse de forma telemática en este enlace o de forma presencial en los centros de salud y consultorios de Murcia.

Galicia

Galicia no ha detallado las vías para solicitar el pasaporte Covid, así que todas las personas que quieran solicitarlo tendrán que tramitar la gestión a través de la web del Ministerio de Sanidad, cuyo enlace os hemos dejado en el primer apartado de esta información.

¿Quién puede pedirlo?

Este pasaporte lo pueden pedir todos ciudadanos de la Unión Europea así como sus familiares independientemente de su nacionalidad. También pueden solicitarlo los nacionales de terceros países que residan en alguno de los Estados miembros y a visitantes que tengan derecho a viajar a otros Estados miembro.

¿Cuánto cuesta?

El pasaporte Covid no tiene coste. Se trata de un documento gratuito que tienen que expedir las autoridades sanitarias competentes de cada país. En el caso de España, la gestión recaerá en los organismos competentes de las Comunidades Autónomas. En concreto, son las autonomías las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados bien en formato electrónico o en papel.

¿Cómo hay que llevarlo?

El certificado verde digital va a estar disponible en papel y en versión digital y por tanto a la hora de viajar puede llevarse de las dos formas. La forma de presentar este certificado es similar al de un billete de avión, puesto que tiene un código QR y por tanto se puede presentar tanto en el móvil como en papel para que un lector verifique la autenticidad del pasaporte.

Cómo se utiliza

El certificado verde digital tiene un código QR que lleva integrada una firma digital única para identificarlo y evitar falsificaciones. La firma que contiene el QR es la propia de cada organismo que emite el certificado, como por ejemplo puede ser un hospital o un centro médico. La forma de verificar la autenticidad va a ser a través de una pasarela que va a crear la Comisión Europea para que este trámite se realice de forma directa.

¿Qué información contiene?

Este pasaporte va a incluir tres puntos de información sobre el titular del documento:

Si se ha vacunado o no. En este apartado además se incluye la vacuna con la que se ha vacunado, incluyendo los datos de la marca y el fabricante el número de dosis y la fecha de vacunación. Si se ha hecho una PCR y ha dado negativo. En este caso se detalla en qué centro, fecha y hora se ha realizado la prueba así como los resultados. Si ha superado el Covid y tiene anticuerpos. Se detalla la fecha en la que la persona dio positivo, organismo que ha emitido el certificado, la fecha de emisión y la de validez.

No se van a incluir datos personales más allá de los estrictamente necesarios para poder asegurar la seguridad a la hora de viajar. Pero sí es necesario que se incluya los datos básicos de identificación como el nombre, fecha de nacimiento, DNI, país que emite el certificado, la fecha de expedición, y un identificador único. De forma independiente del país de residencia, el pasaporte va a contener la misma información.

Así, el objetivo es que el 1 de julio esté totalmente implantado. Es decir, que todas las comunidades tengan los recursos necesarios para emitirlos en papel y en formato electrónico para que cualquier persona que cumpla los requisitos disponga de este certificado covid.

Vacunas aceptadas

Las vacunas que se consideran válidas en todos los países que implanten este pasaporte Covid son las que han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, que hasta la fecha son, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Aunque cabe la posibilidad de que los países que quieran acepten otras vacunas como la rusa o la china.

Test válidos

Para garantizar la fiabilidad de los resultados, se aceptan las pruebas PCR, por el contrario, no se consideran válidas las pruebas de diagnóstico.

¿Y si no me he vacunado?

No pasa nada. Este documento no tiene la finalidad de prohibir o limitar la libre circulación de las personas estén o no vacunadas, sino agilizar este trámite. Estar vacunado no es una condición para viajar y, por tanto, el certificado verde digital no es obligatorio.

Es decir, una persona que no ha sido vacunada y tiene el pasaporte con una PCR negativa o anticuerpos, podrá viajar aunque con las restricciones que marque cada país. Aquellos que no tengan pasaporte, podrán viajar siempre y cuando se ajusten a las condiciones de seguridad y precaución impuestas por cada uno de los países como presentar pruebas negativas y guardar cuarentena.

Aquellas personas que se han vacunado antes de la implantación del pasaporte Covid, tienen derecho a obtenerlo. Por último, las personas vacunadas con este pasaporte podrán viajar libremente ajustándose a las limitaciones de cada país, pero siempre en igualdad de condiciones con las personas residentes del país al que se viaje.

Idiomas

El certificado verde digital siempre va a estar disponible en dos idiomas, en el propio del país de la persona titular del documento y en inglés.

Validez

Por el momento se considera un periodo máximo de validez de 180 días, aunque estos periodos pueden cambiar en función de la aparición de nuevas pruebas. Además, el certificado está vinculado a la pandemia. Se suspenderá cuando la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la emergencia de salud pública.

Venta de vacunas, pruebas negativas y certificados de vacunación falsos

La División de Inteligencia de Amenazas de Checkpoint informa de la existencia de una gran cantidad de anuncios y ofertas falsas en Internet de pruebas PCR con resultado negativo, ofertas de venta de vacunas y de certificados de vacunación falsos.

En concreto, se han detectado 1.200 anuncios fraudulentos relacionados con la venta de la vacuna en la que se ofrece a 500 dólares la dosis. Además, se han descubierto otras estafas en las que se anuncia la venta de una tarjeta de vacunación falsa de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) por 200 dólares cada una.

Y sí, también se pueden comprar en Internet pruebas Covid negativas falsas. Se han detectado hasta promociones de venta en las que pagas dos y te llevas tres así como una versión de una prueba Covid con resultado negativo que se obtiene en menos de media hora y cuesta 25 dólares.

Ante el aluvión de estafas y ofertas fraudulentas es recomendable tomar todas las precauciones necesarias y tener en cuenta, como hemos detallado en el artículo, que por ejemplo el pasaporte Covid no tiene coste y lo deben emitir las autoridades sanitarias de cada Comunidad Autónoma.

