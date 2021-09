Sabías Que...

Rutas de fin de semana por los pueblos de la arquitectura negra

la familia o los amigos, el plan que te proponemos a continuación es perfecto para sacarle el máximo partido a un fin de semana de otoño y quedarte maravillado con las vistas que ofrecen los pueblos de ensueño de la arquitectura negra de Guadalajara. Y si no puedes escaparte todo el fin de semana, también te contamos cuáles son las mejores rutas y planes de los pueblos negros más bonitos cerca de Madrid, para verlos en una excursión de un día. Y, de paso, si eres un aficionado a la micología y te animas a adentrarte en los paisajes de montaña, también podrás compaginar una ruta para ver los pueblos con otra para recoger setas.

Pueblos de la arquitectura negra

Los pueblos de la arquitectura negra o pueblos negros son un conjunto de localidades ubicadas en la zona norte de la provincia de Guadalajara, a pocos kilómetros de la capital. Su mayor atractivo turístico son las viviendas y construcciones hechas a base de pizarra y piedras calizas que conforman muros gruesos (materiales que protegen del frío a los vecinos de las localidades durante el duro invierno).

Si vives cerca de la provincia de Guadalajara es una visita obligada, puesto que adentrarte en estos pueblos, ubicados tan cerca de grandes ciudades, nos traslada a otro ambiente completamente diferente: paisajes, montañas, naturaleza, fauna, flora, vegetación y mucho más.

Se trata de un plan perfecto tanto para familias con hijos que quieran pasar un día diferente rodeado de naturaleza, como para amantes del senderismo que quieran deleitarse con estos paisajes o para hacer una escapada con amigos a una casa rural y disfrutar del pueblo y de los alrededores. Aunque también son un gran atractivo para los aficionados a las motos, puesto que la distancia entre estos pueblos es de pocos kilómetros y en tan sólo un día, puedes recorrer diferentes localidades subido a un vehículo de dos ruedas y disfrutar de un viaje en carretera con vistas espectaculares.

Rutas por los pueblos negros

No hay una única ruta establecida para visitar los pueblos de la arquitectura negra de Guadalajara. Por el contrario, hay multitud de opciones. Puedes hacer una excursión de un día y visitar únicamente un pueblo o ir por la mañana a uno y por la tarde a otro. O puedes ir un fin de semana y moverte por diferentes pueblos para intentar conocer la mayor cantidad de arquitectura negra posible. Independientemente de cuál sea tu plan, los pueblos negros más famosos en los que puedes hacer una excursión de un día o ir a pasar el fin de semana entero son:

Campillo de Ranas

Campillo de Ranas es una localidad compuesta por varias pedanías, el propio pueblo de Campillo, Campillejo, Roblelacasa y El Espinar, localidad a través del que puede llegarse a las cascadas del Aljibe, un paisaje de enorme belleza compuesto por dos cascadas a doble altura que son lugar de reunión y ocio para los vecinos de la zona en verano.

El paisaje de las localidades que componen Campillo de Ranas entremezcla la pizarra con piedras calizas de otros tonos y uno de sus mayores puntos de interés es el reloj del sol así como una fuente con lavadero. También tiene un gran atractivo la Iglesia de Santa María Magdalena.

Si quieres alojarte en esta localidad, puedes elegir entre multitud de opciones. Aunque las más conocidas son la Al Viento del Ocejón, Casa Rural La Casa del Sol, Casa Los tres Olivos y la Casa Rural el Abejuarco. En cuanto a los restaurantes, entre los más famosos y con mejores valoraciones de comensales en Google destacan La Fragua, Aldea de la Tejera Negra y Tu-tú Bar restaurante.

Cogolludo

El popular dicho de la localidad, ‘Tu pueblo será bonito, pero el mío es Cogolludo’, lo dice todo. Cogolludo es muy famoso por el Palacio Ducal o de los Duques de Medinaceli, de origen renacentista que es el gran protagonista de la plaza mayor del pueblo. Para acceder al palacio es necesario hacer una reserva a través de visitas guiadas con una entrada que incluye la visita a la Iglesia de Santa María.

Además de estos dos puntos de interés, en esta localidad es posible visitar otros edificios como iglesias o antiguas fortalezas. El pueblo tiene un mirador, donde se encuentra un castillo en ruinas que ofrece una vista panorámica de todo el pueblo, tal y como puedes ver en esta imagen:

Si quieres hacer noche en la localidad, algunas de las opciones para dormir en este pueblo son El mirador de Cogolludo, en el Hotel Residencia Palacio o en la Casa Rural las Albertas. En cuanto a comer, los restaurantes más conocidos y ubicados en la zona de la plaza mayor de la localidad son Las Cabras, Hermanos Martínez y Restaurante Ballestero.

Retiendas

Retiendas es famoso por el Monasterio en ruinas del Bonaval. Se encuentra ubicado en medio de las montañas y para acceder a él es necesario andar por un bosque unos 10 minutos. Desde Retiendas puedes llegar a otro enclave natural de gran interés, al Embalse del Vado, que por cierto, es un lugar de gran afluencia en verano en el que es posible disfrutar de actividades como kayak o piragüismo. Se trata de una localidad pequeña en la que no hay lugares para hospedarse o comer. Para ello hay que llegar hasta otras localidades cercanas o colindantes.

Tamajón

Tamajón suele ser uno de los puntos de partida para iniciar las rutas de la arquitectura negra. Uno de los grandes puntos de interés turístico de la localidad es el Palacio de los Mendoza, que se ha convertido en el Ayuntamiento de la localidad. También destaca la Ermita de los Enebrales. Aunque no es lo único, puesto que a las afueras de la localidad y escondida por un bosque, se encuentra la Ciudad Encantada de Tamajón, visita obligada que te dejará embaucado.

Si quieres dormir en esta localidad, algunas opciones son hacerlo en La posada de Tamajón, en la Casa Rural Las Trojas o La Senderuela. Y para disfrutar de la gastronomía de la localidad, los restaurantes más famosos son El Frenazo, La Casona de Tamaya y el Área de Tamajón.

Majaelrayo

La localidad de Majaelrayo destaca por la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Tiene un parking a las afueras de la localidad porque no está permitido acceder con el coche al interior del pueblo.

Sus puntos de interés son la Fuente del Caño del siglo XVII, la Fuente Buena y la de las Cabezadas. Aunque, sin duda, esta localidad concentra su gran belleza en los paisajes de los alrededores. Es uno de los pueblos desde los que se puede iniciar el ascenso al Pico Ocejón.

Puedes hacer noche en Las Cabezadas de Majaelrayo, en La casa del Ocejón o en la casa rural La Majada del Rayo, entre otros. Y en cuanto a la gastronomía, entre los restaurantes con mejor valoración destaca el Mesón Jabalí.

Valverde de los Arroyos

Valverde de los Arroyos ha sido condecorado popularmente como el pueblo más bonito de la arquitectura negra, aunque es difícil decantarse sólo por uno. Uno de sus rasgos de mayor belleza se encuentra en que la pizarra se entremezcla con la cuarcita, que aporta al pueblo ciertos toques de luz que contrastan con los tonos oscuros propios de los pueblos negros. Entre los puntos de interés destaca el Museo Etnológico, la ermita de la Virgen de Gracia y la Catarata de la Chorrera.

Además, a pocos kilómetros de la localidad, los visitantes pueden disfrutar de la cascada de Despeñalagua, otro entorno paisajístico en medio de la naturaleza imprescindible de visitar.

Si quieres dormir en la localidad, hay multitud de opciones, como por ejemplo la Casa de las Piquerinas, El Cárabo, la Casa Rural Abuela Paca, el Hostal Rural Valverde, el Mirador del Ocejón o la Casa Rural el Nido, entre otros. Para comer en Valverde de los Arroyos hay multitud de opciones, aunque las más populares son el restaurante Los Cantos, el Mesón Despeñalagua,

Umbralejo

Cerca de este emblemático pueblo se encuentra Umbralejo, que es un pueblo que fue deshabitado y que ha sido reconstruido poco a poco, a través de la colaboración y del voluntariado de campamentos de verano. En este pueblo no hay restaurantes ni sitios para dormir. Como se encuentra cerca de Valverde, tanto el alojamiento como la comida de la gente que va a visitar el pueblo acaba derivando allí.

Éstos son los pueblos más famosos de la ruta de la arquitectura negra de Guadalajara, pero no son los únicos. A los alrededores de cada uno de ellos hay pedanías o localidades deshabitadas que merece la pena visitar. En cualquier caso, todas estas localidades están muy próximas las unas de las otras y, con tan sólo un coche o una moto, puedes hacer un recorrido de un día por diferentes localidades y disfrutar de esta belleza rural.

Además, de forma general, el Parque Natural de la Sierra Norte o Sierra de Ayllón es la base sobre la que se asientan todas estas localidades. En este entorno se encuentran dos enlaces naturales de gran valor paisajístico, como el Hayedo de la Tejera negra y el Pico del Lobo.

Planes para hacer en los pueblos negros

A lo largo de las rutas por los pueblos negros puedes disfrutar de un montón de experiencias, desde conocer a la gente del pueblo, ver las curiosas construcciones de pizarra que convierten al marrón y al negro como protagonistas de los pueblos, adentrarte en los bosques y disfrutar de la naturaleza, entre otros.

Para los más aventureros que dispongan más de un día para ver este entorno, compaginar la ruta por los diferentes pueblos con otras dentro del bosque para ver las cascadas del aljibe, ubicadas en Campillo de Ranas, o subir el Pico Ocejón. cuya ruta puede comenzarse desde las localidades de Majaelrayo y Valverde de los Arroyos, es una experiencia inmersiva al completo.

Qué comer en los pueblos negros

El frío y el cansancio provocados tras realizar una ruta por estas localidades abren el estómago. Y, por ello, en todas estas localidades puedes darte un buen banquete tras un día de excursión. La gastronomía se caracteriza por platos de carne, debido a la cantidad de fauna predominante en la zona (jabalí, carne estofada o entrecot, entre otros), así como muy contundentes, de puchero.

Un último consejo, si decides comer en algunas de las localidades más famosas, como por ejemplo Majaelrayo, Valverde o Campillo, es mejor reservar antes de ir para asegurarte disfrutar de una buena comilona puesto que son bastante concurridas y frecuentadas.

Cuándo visitar los pueblos negros

Una de las mejores épocas para disfrutar de la belleza en todo su esplendor de estas localidades es en otoño. La estación tiñe de tonos amarillos y marrones toda la zona convirtiéndolo en un entorno aún más bonito. La primavera también es una buena época de visita. La época de floración de los bosques y los primeros grados de temperatura agradable es el otro momento perfecto para disfrutar de la naturaleza del entorno de Guadalajara.

Por el contrario, en verano no es recomendable ir puesto que hace mucho calor y toda la zona del bosque está más apagada. No luce tan bonita. En cuanto al invierno, si nieva, que es bastante propio de la zona, puede acabar resultando complicado ir a visitar estos pueblos debido a las enormes formaciones de nieve.

