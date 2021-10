Sabías Que...

Las 53 mejores rutas de senderismo de España por comunidades

¿Te gusta pasear rodeado de naturaleza? Hacer senderismo por los distintos paisajes de España es una actividad de ocio y entretenimiento ideal para temporadas de otoño y primavera, momentos en los que la flora y vegetación están en su máximo esplendor. Así que si estas buscando una ruta de senderismo fácil para disfrutar de un día diferente con tus hijos, tu familia o amigos, en esta guía te dejamos una selección con las mejores rutas y más bonitas de cada una de las comunidades de España.

Aunque antes de lanzarte a la aventura por estos bosques y montañas, te recomendamos que consultes cuáles son los accesorios básicos que necesitas para disfrutar de un día de naturaleza sin contratiempos. Y sobre todo, no te olvides de calzarte unas buenas botas para hacer senderismo.

En Asturias

Asturias es una de las comunidades con más rutas de senderismo y entornos naturales para elegir. Entre las más destacadas que son una visita obligada si visitas Asturias, son:

Ruta del Cares. Se encuentra dentro de los Picos de Europa. La ruta comienza en el Pueblo de Poncebos y este tramo de paseo es conocido como la Garganta Divina. Es un recorrido por una de las zonas de este parque que te dejará maravillado por sus vistas. El camino marcado recorre el sendero desde Poncebo hasta Caín y la vuelta, que en total son 22 kilómetros de recorrido.

El Camin Encantau. Esta ruta de senderismo comienza en la Venta, perteneciente a la localidad de Llanes. Se trata de un recorrido que sumerge a los visitantes en el bosque y en el que podrán encontrar diferentes sorpresas, como por ejemplo la de ver al ‘Hombre del saco’. Esta ruta se caracteriza por tener diferentes atractivos a lo largo del camino en el que puedes encontrarte diferentes figuras en medio del camino. Es un recorrido muy sencillo y cortito, de unos dos kilómetros perfecto para pasar una mañana en familia.

Costa de los Dinosaurios. Si buscas una ruta para hacer con niños, la de la Costa de los Dinosaurios es una gran elección. El recorrido comienza en el concejo de Villaviciosa, en la playa de Tazones, y finaliza en la playa de Merón. El nombre de la ruta es porque en las diferentes rocas de las playas se encuentran los retos de las huellas de dinosaurios.

Ruta del agua. Este camino comienza en la localidad de Taramundi y nos adentra en el bosque. Los visitantes podrán disfrutar con esta ruta de las bellas vistas de algunas de las localidades así como de los parajes naturales y de impresionantes cascadas. Es un recorrido de 15 kilómetros, con el mismo punto de inicio y fin y muy fácil de hacer.

Cascadas de Oneta. Esta ruta comienza en la localidad de Oneta y su gran atractivo es poder ver de cerca las dos grandes cascadas que se encuentra en la localidad. Es un pequeño paseo por el bosque de la localidad sin dificultad y cuyo recorrido total es de 1,5 kilómetros.

En Galicia

Junto con Asturias, Galicia es otra de las comunidades que esconde grandes paisajes y rutas rodeadas de naturaleza que te dejarán maravillado. Algunas de las más bonitas de la comunidad son:

Devesa de Rogueir. La ruta se encuentra ubicada en la localidad de Lugo y el inicio se realiza desde el aldea de Moreda, entre las localidades de Quiroga y Seoane do Courel. El recorrido nos sumerge en un paisaje de bosques que culmina en una vista panorámica del valle. La ruta consta de 13 kilómetros y comienza y finaliza en el mismo lugar, en la aldea de Moreda.

Camino de os Encomendeiros. Esta ruta recorre las orillas del río Eume adentrándose en el Parque Natural de la localidad. La ruta comienza en la localidad de Fragas de Eume, en Cal Grande y es perfecta para hacer en otoño puesto que de esta forma podrás ver el bosque teñido de tonos marrones y verdes disfrutando de unas vistas espectaculares. La ruta completa abarca 11 kilómetros de recorrido y no tiene dificultad aunque hay que extremar precauciones si el terreno está mojado.

Pedras Negras Pontevedra. La ruta de la pasarela Pedras Negras está ubicada en O Grove, en la localidad de Pontevedra, y abarca un total de 6 kilómetros y medio. Es un ruta circular, muy sencilla que puedes hacer con toda la familia. Se trata de uno de los caminos más turísticos de Galicia que ofrece a lo largo del camino un montón de esculturas de piedra que te dejarán fascinado.

Ruta del Cañón do Sil. Ubicada en Ourense, en el municipio de Parada de Sil, la ruta discurre por paisajes tan emblemáticos de la localidad como las viñas, antiguos robledales y castañares y culmina en el Cañón del Sil y sus miradores. Se trata de una ruta circular de unos 18 kilómetros de longitud.

Camiño dos Faros. Como su nombre indica, el recorrido discurre pegado al mar, en el que puedes ver los faros de las distintas playas. El camino completo comienza en Malpica de Bergantiños y finaliza en la Costa da Morte. La ruta siempre mira al mar y recorre muchos entornos diferentes.

En Castilla La Mancha

Las rutas de senderismo más emblemáticas y bonitas de la comunidad de Castilla-La Mancha son:

Nacimiento del Río Mundo en Albacete. Como su nombre indica, la ruta nos lleva hasta el mismo origen del río Mundo, ofreciéndonos espectaculares vistas del paisaje. El recorrido completo abarca casi 7 kilómetros y no tiene dificultad. Para acceder a algunos de los puntos más atractivos de la ruta, como por ejemplo la visita a las cuevas, hace falta previa autorización.

Las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real. Además de ser un lugar de gran atractivo en verano por sus grandes lagunas, este paisaje natural también es un gran reclamo para hacer senderismo. Todas las lagunas están conectadas entre sí a trasvés de diferentes caminos, lo que permite que podamos visitar este paraje en cualquier época del año dando un paseo y disfrutando de las vistas y vegetación de la zona.

Barranco del río Dulce en Guadalajara. Se trata de una ruta circular sencilla, que nos sumerge en los bosques y naturaleza de Guadalajara, en concreto, del Parque Natural del Barranco del río Dulce. Dependiendo del camino que escojas, puedes hacer una ruta más larga partiendo desde las localidades vecinas o hacerlo desde la propia localidad en la que se ubica el Barranco. El camino finaliza en el mirador en el que podrás disfrutar de unas vistas espectaculares de todo el parque.

Las Barrancas de Burujón en Toledo. Esta visita te sorprenderá. Las barrancas de Burujón de Toledo te transportan a un paisaje de tonos rojizos compuesto por formaciones rocosas y gargantas y cuyo recorrido es muy breve, de un par de kilómetros en total.

Cantabria

Las mejores rutas de senderismo que te permiten descubrir los paisajes más bonitos de Cantabria son:

Ruta Fuente Dé. La ruta se encuentra en el corazón de los Picos de Europa. Se trata de un recorrido circular al que hay que subir e teleférico. Una vez en el Mirador del cable, comienza la andadura por los bellos paisajes del entorno. La distancia completa de la ruta es de 15 kilómetros.

Ruta del Monte Corona. Este recorrido nos sumerge en un paisaje repleto de robles y hayas que recorre un total de 13 kilómetros y medio. El inicio puede hacerse desde la localidad de Ríoturbio.

Ruta Urdón-Tresviso. Éste es uno de los recorridos más populares de la comunidad. El trayecto comienzo en la desembocadura del río Urdión y finaliza con la subida a Tresviso. El recorrido abarca un total de 12 kilómetros.

En el País Vasco

Entre las rutas más destacadas de senderismo en el País Vasco destacan:

Ruta por la Costa de Donostia San Sebastián. El recorrido intercala playa y montaña ofreciendo a los visitante una de las combinaciones más bonitas de los paisajes de España. Es una ruta de senderismo que permite disfrutar de los parajes naturales y conocer a la vez las distintas ciudades de la costa. El recorrido completo abarca 6 kilómetros.

Ruta por la Selva de Irati. Este paisaje ofrece la posibilidad de realizar diferentes rutas aptas para todo tipo de públicos, cortas y sin dificultad. Se encuentra en el pirineo navarro y es un impresionante paisaje natural.

Hayedo de Otzarreta. Este hayedo es uno de los puntos de interés más bonitos de la zona. e encuentra en el Parque Natural de Gobeia, en Vizcaya y el recorrido discurre por el interior del bosque de hayas.

Ruta del Salto del Nervión. Esta ruta ubicada en la localidad de Álava invita a los visitantes a ver la impresionante cascada de la localidad. El recorrido es sencillo y abarca un total de 6,4 kilómetros de distancia. El final de la ruta nos permite disfrutar de las imponentes vistas desde arriba del salto de agua.

En Castilla y León

En Castilla y León podemos distinguir las siguientes rutas de senderismo sencillas para disfrutar de un día rodeado de naturaleza.

La Senda de los lagares rupestres en San Esteban de la Sierra, Salamanca. Este paseo recorre un camino en el que podemos ver distintos lagares (piedras o cavidades e las rocas). Son famosas porque fueron realizadas por el hombre hace muchísimos años. La ruta completa son 13 kilómetros y puede realizarse durante todo el año.

El camino de la Granja en Valladolid. Esta ruta recorre 8 kilómetros que comienzan desde la Santa Espina y recorre el Valle de Sobravíos. El sendero de las salinas de poza de la sal, en Burgos, recorre una distancia de 5,5 kilómetros que parten de la Poza de la Sal, que es uno de los puntos de interés turísticos más importantes de la localidad.

Ruta de la Cascada de las Pisas en Merindades. El sendero nos sumerge en un impresionante hayedo que culmina en una impresionante cascada. El recorrido completo abarca 2 kilómetros y medio y se trata de una ruta circular sin apenas dificultad.

Rutas por el Valle del Silencio en el Bierzo. Ubicado en León, en este paraje natural podemos realizar diferentes rutas. Una de ellas es circular, de unos 18 kilómetros de distancia que es una de las más famosas.

Ruta por la Laguna Negra en Soria. En este entorno podemos hacer diferentes rutas que rodean y descubren la impresionante Laguna Negra hasta legar a la cascada. También es posible subir hasta el Pico Urbión desde esta ubicación.

La Laguna Grande en Ávila. Ubicada en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, la ruta por la laguna grande es una de las más famosas de todo el entorno y no tiene ninguna dificultad. Se trata de un recorrido de 14 kilómetros que te descubren la sierra de Gredos.

La Rioja

Las mejores rutas de senderismo de La Rioja son:

Cañón de Leza. La ruta por el Cañón del Río Leza se encuentra ubicada en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Leza, Cidacos y Alhama. Es un recorrido completo de 6 kilómetros.

Río Alhama. La ruta por el río Alhama es un recorrido circular de unos 7 kilómetros de distancia que recorre los montes y la orilla del río Alhama.

Ruta de los 7 puentes. Se trata de un recorrido circular de 11 kilómetros de distancia que sigue el curso del río Oja a la vez que desemboca en los distintos pueblos vecinos del entorno.

Navarra

En Navarra destacan:

Ruta del Nacedero del Urederra. Este camino culmina en una gran cascada. El recorrido total son 7 kilómetros y comienza en la aldea de Baquedano.

Ruta circular de Bertiz. Este sendero, ubicado en el Parque Natural del Señorío de Bertiz tiene un montón de rutas que se diferencian por el nivel de dificultad y la distancia. En función del tipo de camino que te interese realizar, si algo fácil o un camino más complicado y escarpado, tendrás que optar por una u otra.

Cataluña

En Cataluña destacan las siguientes rutas para hacer senderismo:

El camino de los Monjes es una de las rutas de senderismo más famosas ubicada cerca de Barcelona. Comienza en el Monasterio de Sant Cugat y recorre diferentes municipios hasta culminar con el ascenso a La Mola.

Empedrat de Morou en el Parque Natural del Montseny. Este paraje natural cuenta con un montón de opciones para realizar distintos caminos y senderos para visitarlo en cualquier época del año.

En Aragón

En Aragón podemos distinguir las siguientes rutas para hacer senderismo y descubrir los rincones más bonitos de la comunidad:

Ruta de las Pasarelas. Este recorrido se encuentra en la localidad de Montfalcó y culmina en Montrebei. Se trata de un sendero de 4 kilómetros que discurre por caminos naturales y con el que podemos disfrutar de vistas espectaculares.

Gorgas del Alba. Esta ruta, que se encuentra en la localidad de Huesca, nos lleva por senderos botánicos hasta llegar a la cascada de las Gorgas del Alba. Es un recorrido circular de 2 kilómetros y medio ubicado en el Parque Natural Posets Maladeta de Benasque.

Pico Javalambre. La subida a este pico es apta para todo tipo de públicos, incluso para niños. Hay un recorrido circular para subir a Javalambre cuya distancia en horizontal es de 5 kilómetros aproximadamente.

Madrid

En la Comunidad de Madrid destacan las siguientes rutas:

Patones de Arriba. En esta localidad destaca una de las rutas de senderismo más interesantes de la comunidad. Es la ruta al Cancho de la Cabeza de Patones de Arriba. El recorrido consiste en subir a este punto que es el más alto de la localidad y nos ofrece vistas espectaculares de la localidad y los alrededores a la vez que nos permite ver el embalse de El Atazar.

Embalse del Villar. Esta ruta parte del pueblo Berzosa del Lozoya que nos adentra en un boque repleto de encinas y quejigos. Es una ruta circular de 14 kilómetros de distancia.

Chorros del Manzanares en La Pedriza. Ubicada en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la ruta de los chorros del manzanares recorre un total de 12 kilómetros y medio y es circular.

Extremadura

Las mejores rutas de senderismo en Extremadura son:

Ruta del Rey Jayón. Este sendero recorre 22 kilómetros y atraviesa un total de cuatro términos municipales. Es un recorrido perfecto para conocer las distintas localidades de Badajoz así como de las impresionantes vistas de valles, llanuras y serranías.

Ruta circular en la Garganta de los Infiernos (Valle del Jerte). El trayecto completo es de 15 kilómetros, aunque es posible acortar el trayecto y realizar un recorrido más corto para visitar uno de los puntos más famosos que son los Pilones.

Ruta a los Castaños y la Chorrera de Calabazas. Es un sendero muy fácil ubicada en la localidad de Castañar de Ibor. El sendero recorre 8 kilómetros por dentro de bosques y paisajes naturales.

Comunidad Valenciana

Las rutas más bonitas de la Comunidad Valenciana son:

Ruta de los Acantilados. Este sendero discurre por la provincia de Alicante y nos permite disfrutar de unas impresionantes vistas de acantilados, calas y cuevas de piedra.

Vía Verde del mar. Esta ruta puede hacerse con niños porque es muy sencilla. Se encuentra entre Benicasim y Oropesa del Mar, en Castellón. Es un recorrido de 11 kilómetros que recorren las distintas calas de las localidades.

Ruta Cuchillos de Contreras. Este sendero esta ubicado en la Reserva Natural de las Hoces de Cabriel, en un tramo de frontera entre Valencia y Cuenca. El gran atractivo de este paisaje es la forma en pico de las rocas debido a la erosión y al paso del tiempo, que parecen cuchillos afilados.

Andalucía

Andalucía alberga una gran cantidad de rutas de senderismo para hacer en familia o con amigos. Entre ellas, destacamos las siguientes:

Ruta del Río Chillar en Nerja. Este recorrido nos sumerge en bosques repletos de vegetación y árboles. La ruta completa más conocida es la de El Vado de los Patos y en total recorre 16 kilómetros.

El Caminito del Rey en Málaga. Se encuentra en la Sierra de la localidad en el que podemos visitar el Desfiladero de los Gaitanes y el cañón del río Guadalhorce. Se trata un sendero de 8 kilómetros que discurre por pasarelas sujetas a las formaciones rocosas.

Sierra de Aracena en Huelva. Este enclave ofrece a los visitantes diferentes rutas y recorridos. Uno de los puntos más conocidos son los Picos de Aroche.

Puentes Colgantes de los Cahorros en Monachil, Granada. Este recorrido nos adentra en un sendero rodeado de desfiladeros de piedra caliza.

Murcia

En la Región de Murcia destacan las siguientes rutas de senderismo:

Las Fuentes del Marqués, entorno natural ubicado cerca de Caravaca de la Cruz es un paisaje natural en el que nacen diferentes fuentes de agua y propician la vida de flora y fauna.

Río Chícamo. Esta ruta nos sumerge en un recorrido rodeado por diferentes pozas de agua. Hay que ir preparado, puesto que en algunos tramos sólo es posible pasar si te mojas los pies.

Parque Regional de Calblanque. En esta zona encontramos diferentes rutas para hacer senderismo y descubrir los rincones más bonitos de Murcia.

