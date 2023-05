Ocio - Tecnología

La vertiginosa ruta por las escaleras de madera del desfiladero de las Pasarelas de Montfalcó

La ruta de las Pasarelas de Montfalcó es una de las más espectaculares de la península y de las mejores rutas de senderismo de España. Es un trayecto que discurre entre las provincias de Aragón y Cataluña en el que el visitante puede disfrutar de unas vistas y un paisaje inigualable porque el camino avanza por pasarelas de madera y escaleras colgadas de una pared de roca. Un gran desfiladero y un puente colgante culminan este recorrido que se extiende a lo largo de 8 kilómetros en una ruta lineal.

Características de la ruta

La ruta de las Pasarelas de Montfalcó es una de las más espectaculares de la provincia de Huesca. Toda una aventura para los amantes de la adrenalina y de las alturas, puesto que el recorrido discurre por una serie de pasarelas y escaleras que están directamente enclavadas en una gran pared de roca. Durante el camino, el visitante puede atravesar puentes colgantes y un desfiladeros de gran envergadura.

No es una actividad para todos los públicos, pero quienes no tengan miedo a las alturas, el paisaje que ofrece este paseo por pasarelas y puentes colgantes es una de las imágenes más bellas e impresionantes de una ruta de senderismo. Además, cerca de las Pasarelas de Montfalcó se encuentra la zona denominada como la muralla china de Finestres, que el visitante puede acercarse a visitar de forma puntual durante el recorrido.

El trayecto completo de la ruta se extiende a lo largo de 8,43 kilómetros de distancia de ida. Hay dos opciones para hacer el camino. Bien contratar un servicio de taxi de vuelta al final del trayecto o quedar con gente para que recojan a los senderistas. O hacer el camino de vuelta por el mismo sendero recorrido. En este caso, el trayecto total se extiende hasta los 17 kilómetros aproximadamente.

Los 4 puntos más espectaculares de la ruta

Aunque todo el trayecto de las Pasarelas de Montfalcó es de gran interés, hay 4 puntos clave que el senderista puede disfrutar a lo largo de la ruta y que son todo un reclamo turístico dada su enorme belleza e imponente paisaje.

Una vez en el inicio de la ruta, un cartel indica el camino a seguir. Antes de comenzar es posible desviarse 10 minutos del camino para visitar la ermita de Santa Quiteria, un edificio románico restaurado que ofrece unas impresionantes vistas al embalse de Canelles y del Congost de Mont Rebei.

La primera parte de la ruta se realiza a través de una pronunciada bajada y, al final, aparece la fuente de Montfalcó de agua potable. Al continuar por el sendero, el visitante llega hasta el barranco de Tartera, en un paseo entre pinos, olivos y madroños. Una vez pasado este tramo, aparecen las primeras escaleras.

Primer tramo de escaleras y las Pasarelas de Montfalcó

En esta primera subida de escalones el senderista salva un total de 33 metros de desnivel a través de las rocas y mediante un recorrido en zigzag por pasarelas y escaleras estrechas.

En concreto, la zona de paso tiene la anchura concreta para una persona, excepto en las zonas de descanso entre tramos, donde debe efectuarse el cruce con otros visitantes. Una vez arriba de las escaleras, el camino continúa hasta alcanzar el segundo tramo de escaleras.

Segundo tramo de escaleras y el puente colgante del Siegué

Este tiene una longitud total de 97 metros y el desnivel en vertical alcanza los 50 metros de altura. Es el tramo más espectacular de la ruta y desde aquí es posible contemplar el Congost de Siegué y su puente colgante que es el que une las provincias de Huesca y Lleida.

Superado el tramo, el camino continúa por una pendiente pronunciada con unos talones de madera que facilitan el trayecto. El visitante llega a continuación hasta el puente colgante que tiene que cruzar para empezar la subida por una senda que culmina en el Congost de Mont Rebei.

Congost de Mont-rebei

Después de ascender por el camino marcado, el visitante llega hasta el Congost de Mont RebeI. Debe atravesarlo a través de un camino un tanto peculiar abrigado por paredes de oca que en algunos tramos alcanzan los 500 metros de altura.

Es un desfiladero impresionante que deja unas vistas preciosas y que está cercado con una sirga de acero para ofrecer seguridad a los turistas.

Puente de San Jaume

Por último, el trayecto alcanza el puente colgante de San Jaume. Una vez cruzado, solamente quedan un par de kilómetros por camino ancho hasta llegar al final de la ruta.

Descripción de la ruta

La ruta de senderismo de las Pasarelas de Montfalcó comienza en el despoblado de Montfalcó, ubicado en la localidad de Huesca, y llega hasta el parking de la Masieta, en Lleida.

Para llegar hasta el punto de origen hay que hacerlo desde Viacamp, mediante una pista de 15 kilómetros de grava y tierra. Una vez finalizado, el visitante alcanza un parking donde dejar el coche y un albergue que ofrece alojamiento a los senderistas.

El camino es un trazado que discurre a lo largo de dos provincias distintas y que lo hace mediante un paseo por las famosas Pasarelas de Montfalcó.

Quién puede hacer la ruta

La ruta no discurre por un camino difícil, pero no es apta para todos los públicos por una sencilla razón y es que hay que andar por pasarelas a cierto desnivel en las alturas. Motivo por el que no está recomendada a personas que tengan vértigos o que no se sientan del todo cómodos en las alturas. Por otra parte, más allá de la ruta de las pasarelas, hay otros caminos de senderismo que se realizan en esta misma zona que son más fáciles y están adaptados para que pueda hacerlo cualquier persona, incluidos los niños.

