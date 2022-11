Ocio - Tecnología

10 consejos para visitar el Hayedo de la Tejera Negra en otoño

NOTICIA de de Jessica Pascual

El Hayedo de la Tejera Negra de la provincia de Guadalajara es un espectáculo lleno de color que no puedes perderte este otoño. Está considerado como uno de los espacios naturales más bonitos y especiales de la provincia y es más que merecedor de ello. Hayas enormes y hojas de tonos rojizos, amarillos y marrones se funden en cada rincón para dar lugar a una imagen que no es posible encontrar en ninguna otra zona de la provincia.

Este Hayedo es una visita obligada durante los meses de caída de las hojas, que es cuando toda la naturaleza alcanza su máximo esplendor, convierte a este bosque en uno de los espacios más bonitos. Pero antes de preparar la mochila, presta atención a los siguientes consejos para que puedas aprovechar al máximo este día. Y si quieres hacer un plan completo, no te pierdas los mejores sitios donde comer en el Hayedo de la Tejera Negra.

1. Cuándo visitar el Hayedo

Una de las mejores épocas para visitar el Hayedo de la Tejera Negra es en los meses de otoño, cuando ya se ha producido la caída de las hojas de los árboles. Es en este momento cuando se produce una fusión de colores de tonos rojizos, amarillos, naranjas, marrones y hasta algunos vestigios verdes que es absolutamente espectacular.

Aunque este es el momento más bonito y esperado por muchos visitantes, es posible ir al Hayedo en cualquier otra época del año, aunque tal y como recomiendan desde la web de turismo de Castilla-La Mancha, es preferible evitar el invierno, puesto que la nieve y las heladas pueden dificultar la realización de la ruta.

2. Antes de planificar una visita, reserva una plaza en el aparcamiento de pago

Si planeas una visita al Hayedo de la Tejera Negra, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es dónde aparcar. De hecho, desde la web de turismo de Castilla-La Mancha se invita a los visitantes a reservar el aparcamiento de pago ubicado al inicio del parque.

Esto no quiere decir que sea obligatorio reservar el parking para ir a visitar el Hayedo, pero es fundamental hacerlo, sobre todo, si vas con niños pequeños o si no eres muy fan del senderismo. El coste del aparcamiento para un coche todo el día es de 5 euros.

Sin embargo, lo importante aquí no es el precio del aparcamiento, sino la distancia que hay que recorrer entre el último punto en el que puedes dejar el coche y la entrada del parque. En el caso de que no queden huecos disponibles en el aparcamiento de pago o no quieras pagar por ello, la distancia que hay que recorrer a pie desde el puesto de seguridad hasta el inicio de la ruta del Hayedo es de 8 kilómetros.

El puesto de seguridad es el último punto en el que está permitido dejar el coche si no reservas el parking. Y, como decíamos, desde este lugar hasta el parque hay que recorrer una distancia de 8 kilómetros a pie de ida.

¿Qué hacer si no quedan huecos en el aparcamiento? El Hayedo de la Tejera Negra es una de las zonas de mayor afluencia de gente de la provincia durante el otoño, motivo por el que es posible que estén todos los fines de semana reservados. En estos casos, si no te importa andar algunos kilómetros de más, siempre puedes ir y dejar el coche antes de pasar la barrera de seguridad.

Como consejo, te recomendamos que, una vez que llegues al pueblo de Cantalojas, que es el último antes de la entrada al Hayedo, sigas con el coche porque desde aquí hasta el puesto de seguridad hay aproximadamente otros dos kilómetros de distancia. Lo que supone que si dejas el coche en el pueblo, tendrás que andar una media de 10 kilómetros de ida y otros 10 de vuelta para ir y volver del parque.

Para hacer una reserva en el aparcamiento tienes que hacerlo desde la web oficial de turismo de Castilla-La Mancha. Puedes formalizar la reserva desde aquí.

La zona de acceso de pista y aparcamiento con reserva está accesible desde las 10:00 de la mañana hasta la 13:30 horas del mediodía. En el caso de ir en moto, el precio del parking para todo el día es de 2,43 euros y el coste para autocaravanas de 8,50 euros.

2. Qué visitar en el Hayedo

El Hayedo de la Tejera Negra se encuentra en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y es el último hayedo del sur de Europa. Bosque de hayas, pinos silvestres, abedules, rejos y robles crecen por cada uno de los rincones de este bosque que parece sacado de un cuento.

Es un paisaje natural que crecen en dos valles flanqueados por altas y afiladas crestas rocosas. Uno de sus mayores puntos de interés dada su imponente presencia es el bosque de hayas. Tal es su belleza y buena conservación que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2017.

4. ¿Hay rutas para ir con niños? Claro que sí

La ruta de la senda de Carretas del Hayedo no tiene dificultad. En su mayoría es bastante llana y hay algunas zonas con desnivel, pero no son muy complicadas de salvar. Sin embargo, hay zonas en las que hay que pasar por encima de puentes estrechos y subir por escaleras de piedras naturales, lo que provoca que esta no sea una ruta indicada para ir con un carrito con niños pequeños o personas con algún tipo de discapacidad física.

5. Qué rutas hacer para ver el Hayedo

En el Hayedo de la Tejera Negra existen dos rutas circulares que pueden hacerse a pie y que están señalizadas con paneles y balizas, por lo que no tiene pérdida.

La primera y más conocida es la Senda de Carretas , que tiene una extensión de 6 kilómetros. Es perfecta para ir con niños y disfrutar de una mañana rodeados de naturaleza y aprendizaje.

, que tiene una extensión de 6 kilómetros. Es perfecta para ir con niños y disfrutar de una mañana rodeados de naturaleza y aprendizaje. La otra ruta es algo más larga y tiene una distancia total de 17 kilómetros.

Por otra parte, existe otra ruta alternativa para quienes prefieran hacerla en bicicleta, cuya extensión es de 21 kilómetros y llega hasta el río Zarzas.

6. Duración de las rutas

Si haces la Senda de Carretas, no tardarás más de 2 horas y media en completarla. Aunque puedes echar el día entero y alargar la ruta todo lo que quieras al hacer paradas en los puntos que más te guste a tomar algo o a disfrutar del paisaje.

7. Revisa el clima antes de ir

Aunque tengas una reserva hecha, es importante tener en cuenta el clima de cada día. Los organismos encargados señalan que es posible cerrar el Hayedo por razones climatológicas y sin previo aviso en cualquier momento, solo atendiendo a la seguridad de los visitantes.

8. Ir al Hayedo con perros

Si te preguntas si está permitido ir al Hayedo con perros, la respuesta es que sí, por supuesto. En este parque natural se admite la visita de las mascotas, ya sean grandes o pequeñas. Los perros van a disfrutar un montón de este día de naturaleza, pero como requisito, las normas del parque establecen que hay que llevarlos atados en todo momento.

9. Lleva calzado cómodo y ropa de abrigo

Aunque la ruta no es difícil, no hay que olvidar que se trata de un bosque y hay que ir preparado para no pasarlo mal. Recuerda meter unas zapatillas de andar que sean cómodas y calcetines adecuados. Te recomendamos además que eches unos calcetines de repuesto en el coche por si se mojan los que llevas puesto.

En cuanto a la ropa, si es un día muy frío, puedes ponerte pantalones térmicos o camisetas térmicas, aunque si hace bueno, será suficiente con unos leggings o pantalones de chándal y, en general, ropa cómoda.

10. Lleva agua y algo de comida

La Senda de carretas es una ruta corta, pero, aun así, siempre es recomendable echar en la mochila algunas botellas de agua y algo de comer, ya sea algunas piezas de fruta o bolsas de frutos secos, entre otros aperitivos.

