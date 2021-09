Sabías Que...

Alimentación

10 setas comestibles en España, licencias obligatorias y cómo recogerlas

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te gusta calzarte las botas de montaña y salir a recoger setas? ¿Sabrías reconocer cuáles son comestibles? Tras las lluvias, el otoño es la mejor temporada para recolectar las diferentes especies de setas que crecen en España, pero debe hacerse bajos unas medidas de seguridad y con las licencias específicas.

A continuación te dejamos una guía completa en la que detallamos los 10 tipos de setas comestibles más comunes en España y cómo diferenciarlos. También te explicamos cómo deben recogerse las setas, los permisos que necesitas y las herramientas que van a hacerte falta.

Las 10 setas comestibles que puedes encontrar en España

A continuación te dejamos una lista con las 10 setas comestibles más famosas que puedes probar en España y cómo diferenciarlas.

Champiñón

Es una de las setas más abundantes y más fáciles de identificar. Se caracteriza por un color blanquecino y su sombrero completamente redondo. Las láminas son blancas y tienen un tono más oscuro en el centro. Se puede recolectar desde el inicio de la primavera hasta el final del otoño.

En ocasiones podemos encontrar champiñones con matices rosas y grises y su tamaño depende de la zona. Hay champiñones de escasos centímetros y otros de gran tamaño.

Oronja

La oronja o amanita caesarea es una seta comestible que se caracteriza por su sombrero de tonos anaranjados. La parte inferior del sombrero tiene un tono más claro, de color amarillento y el tallo es hueco. La carne de la oronja es tierna y tiene un sabor dulzón.

El otoño es la temporada perfecta para recogerla y se puedes encontrar en bosques de encinas, robles, castaños o alcornoques. Es muy fácil de identificar por sus colores y porque siempre nacen en grupo. Es común encontrar grupos de cuatro o cinco oronjas juntas en el bosque.

Boletus

Los boletus son los protagonistas de grandes platos. Tienen un sabor consistente y dulce que convierte a esta seta en una delicia.

El color de los boletus varía a lo largo de su crecimiento. Cuando nacen tienen tonos más claros, casi blanquecinos y a medida que crecen adoptan un tono marrón en el sombrero. Lo más característico que nos permite identificar a estas setas es su gran y amplio tallo. Existen muchas variedades de boletus, pero todas ellas tienen el sombrero en tonos marrones y el tallo ancho.

Esta variedad de seta puede encontrarse desde finales de verano hasta finales del otoño, pero la mejor época para recogerlos es en otoño porque es cuando la carne alcanza el punto más tierno.

Níscalos o robellón

Los níscalos son muy comunes en España. Son ideales para muchos platos, entre ellos los guisos. Se caracterizan por tener un sombrero convexo con una pequeña hendidura en el centro y un color anaranjado. El pie es hueco y el sombrero tiene anillos concéntricos.

La carne de esta seta es compacta y densa y tiene un sabor bastante neutro. Los níscalos crecen en los bosques de pinos en otoño e invierno.

Rebozuelo

El rebozuelo, seta de San Juan o cantharellus cibarius es una seta muy particular y fácil de diferenciar por su forma. Tiene un color amarillo muy vivo y la forma del sombrero no es plana ni redonda, sino que tiende a ir hacia arriba. Su forma se asemeja a la de una flor que mira hacia el sol. Se caracteriza por una textura carnosa y tiene toques afrutados y cierto sabor a alcornoque. Podemos encontrarla en primavera y en otoño en los bosques de pinos y coníferas.

Trufa negra

La trufa negra es un manjar muy difícil de encontrar porque crece de forma subterránea. Normalmente suelen usarse a perros adiestrados para detectarlas y recolectarlas. El valor de esta seta es enorme, tanto por la dificultad de encontrarla como por su olor y sabor.

Tiene un aspecto rugoso por fuera debido a la corteza negra y por dentro es de color chocolate y tiene un olor muy intenso. Suele crecer en las raíces de los árboles.

Seta de San Jorge

La seta de San Jorge o Calocybe gambosa se caracteriza por un tono blanquecino y amarillento. Su sabor es dulce y lo que permite que la distingamos de forma sencilla es que huele a harina. Tanto el tallo como el sombrero tienen el mismo tono. Suelen aparecer en prados durante la primavera.

Trompeta de la muerte

A pesar de su nombre, es una seta comestible. La trompeta de la muerte o Craterellus cornucopioides se caracteriza por ser muy pequeña y de un color negro muy intenso.

Son muy pequeñas y debido a su tamaño puede resultar complicado encontrarlas. No tienen la forma tradicional de las setas. Por el contrario, el tallo es largo y finito y el sombrero se hunde hacia dentro. La trompeta de la muerte aparece en grupos en bosques de hayas y robles en otoño y tiene un potente sabor a especias.

Pie azul

Esta seta es muy fácil de identificar puesto que es de tono azulado o violeta desde el tallo hasta el sombrero. Crece en otoño bajo pinos y encinas.

Seta de cardo

La seta de cardo o Pleurotus eryngii nace literalmente a los pies de los cardos. Tiene un sombrero redondeado, de tono blanquecino con toques marrones por la parte superior y más claro en la parte inferior. Suele crecer entre primavera y otoño, tras las lluvias en las raíces de los cardos.

Lo que debes saber antes de salir a recoger setas

En este artículo te hemos dejado una pequeña selección de setas comestibles que podemos encontrar en España, pero hay muchas más. Y en ocasiones diferenciarlas de otras que son tóxicas o letales puede ser complicado. Por ello, si quieres probar esta nueva aventura y salir a recoger setas, te recomendamos que antes te informes sobre las diferentes variedades y que lo hagas acompañado de alguien que tenga conocimientos sobre el tema.

Es muy importante tomar una serie de precauciones con las setas para evitar posibles intoxicaciones. Por tanto, la regla más básica es que si te encuentras una seta que no sabes distinguir, no la cojas.

Licencias para coger setas

Otro aspecto importante que debes tener en cuenta antes de salir a por setas es que no puedes hacerlo por libre. Se trata de una actividad regulada por ley y, por tanto, tienes que atenerte a las normas de tu comunidad autónoma para poder cogerlas.

En algunos lugares podrás obtener licencias para recogerlas por días o para toda la temporada. Y dependiendo de la comunidad, pueden limitarte el número de setas que puedes llevarte a casa para preservar el entorno.

Para saber qué licencia necesitas, tienes que consultar con el ayuntamiento de la localidad donde quieras recoger setas y tramitar la licencia. Algunas comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha ofrecen a los usuarios la posibilidad de solicitarla por Internet, a través de la sede electrónica.

Recomendaciones para buenas prácticas

Si vas a salir a por setas, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para preservar el entorno y permitir el desarrollo natural de las setas así como de otros seres vivos.

A la hora de cogerlas, no escarbes la tierra ni uses un rastrillo porque puedes debilitar la estructura de las setas y provocar que no vuelvan a salir.

porque puedes debilitar la estructura de las setas y provocar que no vuelvan a salir. No las cojas a puñados, que no te pueda la avaricia. Tienes que dejar ejemplares para que sigan esparciendo esporas y puedan seguir creciendo. Y para que otras personas las cojan.

Hay especies comestibles que pueden confundirse con algunas venenosas . Para evitar incidentes, extrae la seta por completo, incluyendo el pie y analízala.

. Para evitar incidentes, extrae la seta por completo, incluyendo el pie y analízala. Utiliza cestas de mimbre . No uses de bolsas de plástico porque no son transpirables y vas a estropear la seta.

. No uses de bolsas de plástico porque no son transpirables y vas a estropear la seta. No recolectes ejemplares jóvenes.

Cómo coger setas

Las setas no se pueden coger de cualquier manera. Una vez tengas la licencia y estés listo para salir a buscarlas, debe saber que hay dos técnicas para cogerlas de forma segura y sin dañar el medio ambiente.

Con la mano. Para coger una seta con la mano tienes que sujetarla por el tallo y retorcerla 360 grados. No puedes arrancar la seta tirando hacia arriba porque se daña el micelio (el encargado de formar las esporas para que nazcan más setas). Con una navaja. Si lo haces con navaja tienes que cortar la base de forma horizontal. No puedes introducir la navaja en el suelo.

En cualquier caso, no remuevas el suelo ni la hojarasca de alrededor. Esto es fundamental para preservar el micelio de las setas y puedan seguir saliendo. Además, es recomendable que tras coger una seta pongas tierra encima para tapar ese agujero y proteger así el futuro desarrollo de más ejemplares.

La técnica que hay que utilizar depende del tipo de seta que quieras coger. Algunas no puedes recogerlas con la mano. De forma genérica se recomienda recogerlas con una navaja puesto que es menos agresivo y nos aseguramos no dañar el entorno. Si no tenemos experiencia y la intentamos quitar con la mano puede que perjudiquemos el entorno sin darnos cuenta.

Cómo transportarla

Una vez tengas la seta, métela en una cesta de mimbre. Si usas bolsa de plástico la seta se estropea porque no transpira. La forma de transportarla es de pie, con la zona inferior del sombrero boca abajo. De esta forma la seta va soltando las esporas a través de la cesta que deja que pasen de nuevo al terreno y así crecen de nuevo.

Dónde no recoger setas

Es importante que no recojas setas en zonas que estén próximas a industrias, vertederos o fábricas porque pueden contener toxinas.

Temporada de recogida

La temporada de recogida de setas llega tras las primeras lluvias de otoño, entre septiembre y octubre. Aunque la recogida de setas, como sucede con los productos del campo, depende de la climatología. Si se producen grandes heladas o subidas bruscas de temperatura en esta época el crecimiento de la seta se va a ver afectado y no va a haber buena cosecha

El otoño es la mejor época, pero podemos encontrar setas durante todo el año si la temperatura es suave y hay humedad.

Qué se necesita para recoger setas

Para coger setas de forma segura es necesario que tengas unos instrumentos básicos. A continuación te dejamos enlaces a los productos concretos para que puedas disponer de todo el material en un sólo clic.

Lugares para recoger setas

En España los mejores lugares para recoger setas son los bosques y zonas de montaña. Dependiendo de la variedad, podemos encontrar setas en pinares, hayedos, zonas de encinas, bosques de robles, de castaños, zonas de alcornoques o coníferas. Algunos de los parques naturales y zonas protegidas donde puedes solicitar permiso para buscar setas en España son:

El Valle Ulzama en Navarra.

Los centros micológicos de Navaleno y Rabanales en Soria.

Parque natural Gorbeia entre Álava y Vizcaya.

Bosque de Muniellos en Asturias.

Valle de hecho en Huesca.

Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las villas en Jaén.

Parque natural de Gorbia en País Vasco.

Valle de Ambroz en Extremadura.

En la Sierra de Guadarrama en Madrid.

Parque natural Montseny en Barcelona.

Consejos para salir a por setas de forma segura y no perderte

La orientación es fundamental para caminar por la montaña en busca de setas. Salirse de un camino marcado o no prestar atención a la ruta por la que has venido puede desorientarte y, como consecuencia, quedarte perdido en medio del bosque. Por ello, aunque esta afición requiere de una gran concentración visual para detectar los mejores ejemplares, no hay que olvidar el terreno en el que estás, puesto que perderse en la montaña es muy peligroso. Para evitar cualquier riesgo innecesario, te recomendamos que prestes atención a los siguientes consejos y así puedas disfrutar de un precioso día de otoño cogiendo setas sin exponerte a ningún peligro:

Estudia y analiza las rutas por las que vas a ir a coger setas . Si ya has elegido la montaña o bosque al que vas a ir, infórmate de las diferentes rutas y de cómo es el terreno para saber ubicarte en todo momento.

. Si ya has elegido la montaña o bosque al que vas a ir, infórmate de las diferentes rutas y de cómo es el terreno para saber ubicarte en todo momento. No te salgas de los caminos marcados o, al menos, no te desvíes mucho. En el caso de que quieras alejarte un poco del recorrido marcado para encontrar más ejemplares, fíjate un punto para orientarte, ya sea un árbol con alguna marca o alguna planta que sepas distinguir. Memoriza la dirección o rumbo que tomas al salirte del sendero y no te despistes ni te disperses. Quédate en una zona cercana al camino principal y siempre vuelve a la ruta para continuar con tu camino.

o, al menos, no te desvíes mucho. En el caso de que quieras alejarte un poco del recorrido marcado para encontrar más ejemplares, fíjate un punto para orientarte, ya sea un árbol con alguna marca o alguna planta que sepas distinguir. Memoriza la dirección o rumbo que tomas al salirte del sendero y no te despistes ni te disperses. Quédate en una zona cercana al camino principal y siempre vuelve a la ruta para continuar con tu camino. Llevar un teléfono móvil encima y con batería . Puede que haya zonas en las que la cobertura escasee, pero siempre tienes que tener un dispositivo con el que poder avisar si sucede algo o intentar comunicarte con otras personas, ya sea un familiar o directamente con la Policía o los servicios de emergencia. Aunque además de estar siempre comunicado, es muy importante que antes de iniciar la ruta avises a algún familiar o conocido de tus planes, de la ruta que quieres hacer y la zona por la que vas a andar para que puedan acudir a por ti en caso de ser necesario.

. Puede que haya zonas en las que la cobertura escasee, pero siempre tienes que tener un dispositivo con el que poder avisar si sucede algo o intentar comunicarte con otras personas, ya sea un familiar o directamente con la Policía o los servicios de emergencia. Aunque además de estar siempre comunicado, es muy importante que antes de iniciar la ruta avises a algún familiar o conocido de tus planes, de la ruta que quieres hacer y la zona por la que vas a andar para que puedan acudir a por ti en caso de ser necesario. No salgas a la aventura, prepara una mochila y lleva previsiones: Agua, algo de comida, como frutos secos o fruta, y adapta tu vestimenta al clima y tiempo que vaya a hacer esa jornada. No lleves demasiado peso encima puesto que los caminos de montaña pueden resultar bastante duros con una carga excesiva. En cuanto a la ropa, mira el tiempo que va a hacer. Si hay riesgo de lluvias, ponte un chubasquero para no acabar empapado y con un resfriado.

10 setas comestibles en España, licencias obligatorias y cómo recogerlas was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 10 setas comestibles en España, licencias obligatorias y cómo recogerlas, te recomendamos que entres en la categoría de Alimentación.