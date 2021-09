Sabías Que...

Viaje

Los mejores sitios donde buscar setas

NOTICIA de de Jessica Pascual

En España, los mejores lugares para recoger setas son los bosques y zonas de montaña. Dependiendo de la variedad, puedes encontrar setas en pinares, hayedos, zonas de encinas, bosques de robles, de castaños, zonas de alcornoques o coníferas.

Si quieres descubrir los mejores sitios donde buscar setas, en esta guía te detallamos cuáles son los mejores parques naturales y zonas protegidas para hacerlo en las diferentes comunidades autónomas. Pero recuerda que para recoger setas en todos los lugares que te detallamos en este artículo es obligatorio que solicites el permiso a la localidad correspondiente y realices la colecta tal y como marca la legislación. Si no sabes cuál es el procedimiento, en esta otra guía te explicamos todo lo que debes saber sobre las setas comestibles, cómo recogerlas de forma legal y cómo diferenciar los ejemplares.

Castilla y León

Castilla y León es un paraíso micológico. En esta comunidad hay infinidad de zonas en las que es muy fácil encontrar diferentes especies, en concreto, las zonas más populares donde hay setas en Castilla y León son:

Soria

Entre las localidades de Navaleno y San Leonardo de Yagüe en Soria se encuentra el Centro micológico de Navaleno, en el que puedes solicitar los permisos y toda la información necesaria sobre las diferentes especies de setas que crecen y por qué zonas buscarlas.

Por otra parte, también destacan las zonas montañosas que rodean la localidad de Vinuesa, ubicada cerca de las sierras de Urbión y de la Laguna Negra. Los más atentos podrán encontrarse con ejemplares tan preciados como los boletus, así como los níscalos o robellones, perfectos para cualquier tipo de guiso.

Zamora

Rabanales es una localidad que cuenta con una reserva específica para recoger setas ubicada muy cerca de la frontera con Portugal. No sólo eso, sino que cuenta con el Centro de Interpretación de las Especies Micológicas donde organizan talleres, se muestran ejemplares, tiene sala de degustación, información específica de los ejemplares de la zona, etcétera.

Otros

Aunque éstos son los más populares, en Castilla y León hay un montón de zonas protegidas y reguladas para que todos los aficionados puedan salir a buscar setas. Son:

Ribera de Cañedo, entre Salamanca y Zamora

Montes de Soria

Demanda-San Millán en Burgos

Montes de la Comunidad de Castilla y León en Soria

Acotado de Gredos en Ávila

Montes de Zamora

Acotado de Gavilanes en Ávila

Río Cea en León

Montes de la Comunidad de Castilla y León en Ávila

Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar en Salamanca

Montes de Oca en Burgos

Torozos, Mayorga y Pinares de Valladolid

Montes de Segovia

Valle de Mena en Burgos

Navarra

La recogida de setas en Navarra se concentra en uno de los entornos naturales más conocidos de la zona, el valle de Ultzama.

Pamplona

El Valle de Ultzama, ubicado a pocos kilómetros de Pamplona, es una zona natural en la que predominan los hayedos y los robledales. Entre la vegetación no es difícil encontrar rebozuelos o trompetas. Dentro de este valle, destaca el Parque Micológico de Ultzama, que es un área donde está protegida y regulada la recogida de setas para evitar los abusos y excesos en la recogida.

Madrid

Sí, en la Comunidad de Madrid también hay zonas muy ricas en las que crecen diferentes variedades de setas. Tan sólo hay que alejarse un poco de las grandes ciudades para adentrarte en la Sierra de Guadarrama, en concreto, por la zona de Cercedilla, calzarte de las botas de montaña y salir a buscar setas.

Sierra norte, Guadarrama

En concreto, en la Sierra de Guadarrama, puedes encontrar variedades como el níscalo, los champiñones, las setas de cardo o los boletus. Aunque dependiendo del mes que salgas a buscarlas, podrás encontrar más cantidad de un ejemplar o de otro. Por ejemplo, otoño es la época favorita de los níscalos.

País Vasco

Si quieres recoger setas en el País Vasco, entonces tienes que acercarte a uno de los parques naturales más espectaculares de la zona, el de Gorbea.

Álava y Vizcaya

Entre estas dos comunidades se encuentra el Parque Natural de Gorbea, donde son protagonistas especies tan cotizadas como el boletus en sus diferentes variantes.

Asturias

En Asturias uno de los mejores lugares para salir a buscar setas es el bosque de Muniellos. Esta zona, cuyo principal protagonista son los robles, se caracteriza por albergar entre su vegetación a una enorme variedad de especies de setas.

Aragón

Para buscar ejemplares de hongos y setas en Aragón, uno de los lugares más conocidos se encuentra en Huesca.

Huesca

En concreto, el Valle de Hecho en la localidad de Huesca ofrece a los visitantes la posibilidad de recoger setas en dos estaciones, en primavera y en otoño.

Extremadura

En Extremadura uno de los lugares más populares para practicar esta actividad se encuentra en Cáceres.

Cáceres

El Valle de Ambroz, es un paraje natural ubicado al norte de la provincia de Cáceres. Es el lugar más popular para recoger setas de Extremadura, en el que es fácil toparse con varios ejemplares de boletus o de níscalos rodeados de grandes castaños.

Castilla-La Mancha

En cualquiera de los enclaves de montaña de Castilla-La Mancha, podrás encontrar gran variedad de setas y hongos. Aunque algunas de las zonas más populares se encuentran en Guadalajara.

Guadalajara

La provincia de Guadalajara se caracteriza por la abundancia de zona de montaña y, como consecuencia, de gran concentración de diversos ejemplares de setas. Los sitios más famosos para recoger estos alimentos son:

La Sierra Norte de Guadalajara, como el parque natural del Hayedo de la Tejera Negra. En esta zona es fácil encontrarse con ejemplares muy codiciados como los boletus, así como níscalos y también recoger setas de cardo.

Además, la zona de los pueblos de la arquitectura negra de Guadalajara es otro de los enclaves ideales para ir en busca de setas. ¿Qué mejor que una ruta por estas localidades construidas con pizarra y piedra caliza combinado con un paseo por el bosque para recoger setas?

Cataluña

Al igual que en otras comunidades, Cataluña cuenta con un montón de espacios naturales para practicar la actividad. Entre los más conocidos, destacan:

Barcelona

Uno de los más famosos es el Parque natural Montseny en Barcelona, que propicia el crecimiento de ejemplares de setas gracias a la infinidad de hayedos, castaños y encinas que componen el parque natural. En concreto, una de las especies más abundantes es la trompeta de la muerte. Cataluña cuenta con una gran tradición de estudio y afición por las setas. Además de estos parques, otra de las zonas más populares para llevar a cabo esta actividad es Berguedà, la conocida como capital del rovellò (níscalo).

Andalucía

De los diferentes puntos de interés para recoger setas en la comunidad de Andalucía, destacamos dos grandes parajes naturales:

Jaén

En concreto, en esta localidad se encuentra el Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, que alberga entre su vegetación una gran diversidad de especies. Además, la zona cuenta con el Punto de Información Micológica del Centro de Interpretación el Sequero. Las especies más predominantes son los níscalos, muy populares entre los vecinos de la localidad.

Granada

En la provincia de Granada destaca el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama que ofrece una gran diversidad de especies entre sus bosques Y, como no podía faltar, el Parque Nacional de Sierra Nevada, paraíso donde podrás encontrar gran diversidad de especies y ejemplares de hongos y setas.

Cómo saber si hay setas

Un indicador que suele avisar a los aficionados a la recogida de setas sobre si es buen año de recogida o no es el clima y el tiempo que predomina durante el otoño. A las setas les gusta el agua y la lluvia, pero no las heladas ni el calor extremo. Es decir, que a partir de la primera helada o gran nevada que se produzca, será muy difícil dar con estos ejemplares. Por el contrario, la combinación perfecta para que se desarrollen las setas y alcancen el estado perfecto es un clima con temperaturas suaves y mucha agua.

Consejos para salir a por setas de forma segura y no perderte

Como ves, hay infinidad de lugares en España que son perfectos para recoger setas, pero todos son enclaves montañosos y zonas boscosas. Por ello, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones generales para salir a por setas de forma segura y no perderte.

En concreto, la orientación es fundamental para caminar por la montaña en busca de setas. Salirse de un camino marcado o no prestar atención a la ruta por la que has venido puede desorientarte y, como consecuencia, quedarte perdido en medio del bosque. Por ello, aunque esta afición requiere de una gran concentración visual para detectar los mejores ejemplares, no hay que olvidar el terreno en el que estás, puesto que perderse en la montaña es muy peligroso. Para evitar cualquier riesgo innecesario, te recomendamos que prestes atención a los siguientes consejos y así puedas disfrutar de un precioso día de otoño cogiendo setas sin exponerte a ningún peligro:

Estudia y analiza las rutas por las que vas a ir a coger setas . Si ya has elegido la montaña o bosque al que vas a ir, infórmate de las diferentes rutas y de cómo es el terreno para saber ubicarte en todo momento.

. Si ya has elegido la montaña o bosque al que vas a ir, infórmate de las diferentes rutas y de cómo es el terreno para saber ubicarte en todo momento. No te salgas de los caminos marcados o, al menos, no te desvíes mucho. En el caso de que quieras alejarte un poco del recorrido marcado para encontrar más ejemplares, fíjate un punto para orientarte, ya sea un árbol con alguna marca o alguna planta que sepas distinguir. Memoriza la dirección o rumbo que tomas al salirte del sendero y no te despistes ni te disperses. Quédate en una zona cercana al camino principal y siempre vuelve a la ruta para continuar con tu camino.

o, al menos, no te desvíes mucho. En el caso de que quieras alejarte un poco del recorrido marcado para encontrar más ejemplares, fíjate un punto para orientarte, ya sea un árbol con alguna marca o alguna planta que sepas distinguir. Memoriza la dirección o rumbo que tomas al salirte del sendero y no te despistes ni te disperses. Quédate en una zona cercana al camino principal y siempre vuelve a la ruta para continuar con tu camino. Llevar un teléfono móvil encima y con batería . Puede que haya zonas en las que la cobertura escasee, pero siempre tienes que tener un dispositivo con el que poder avisar si sucede algo o intentar comunicarte con otras personas, ya sea un familiar o directamente con la Policía o los servicios de emergencia. Aunque además de estar siempre comunicado, es muy importante que antes de iniciar la ruta avises a algún familiar o conocido de tus planes, de la ruta que quieres hacer y la zona por la que vas a andar para que puedan acudir a por ti en caso de ser necesario.

. Puede que haya zonas en las que la cobertura escasee, pero siempre tienes que tener un dispositivo con el que poder avisar si sucede algo o intentar comunicarte con otras personas, ya sea un familiar o directamente con la Policía o los servicios de emergencia. Aunque además de estar siempre comunicado, es muy importante que antes de iniciar la ruta avises a algún familiar o conocido de tus planes, de la ruta que quieres hacer y la zona por la que vas a andar para que puedan acudir a por ti en caso de ser necesario. No salgas a la aventura, prepara una mochila y lleva previsiones: Agua, algo de comida, como frutos secos o fruta, y adapta tu vestimenta al clima y tiempo que vaya a hacer esa jornada. No lleves demasiado peso encima puesto que los caminos de montaña pueden resultar bastante duros con una carga excesiva. En cuanto a la ropa, mira el tiempo que va a hacer. Si hay riesgo de lluvias, ponte un chubasquero para no acabar empapado y con un resfriado.

Los mejores sitios donde buscar setas was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Los mejores sitios donde buscar setas, te recomendamos que entres en la categoría de Viaje.