Sabías Que...

Alimentación

Ni fruta ni yogur: esta es la mejor cena para adelgazar, según los nutricionistas

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Eres de los que intenta cenar una fruta o un yogur para no engordar? Es cierto que la cena debe ser la comida más ligera de todas, pero reducirlo todo a una o dos piezas de fruta y un yogur tampoco es lo mejor. Según los nutricionistas, está bien incluir la fruta en la cena, pero también se debe acompañar de otros alimentos muy importantes de consumir, como el pescado, las verduras o los huevos.

Entonces, ¿cuál sería la cena ideal para intentar perder peso? En esta información puedes consultar si es beneficioso para la salud cenar solo fruta y un yogur. Y, ¿cuál es la mejor hora para cenar y no engordar? Ojo, porque esto también se debe tener muy en cuenta si quieres adelgazar.

Cenar fruta y yogur no debe ser un hábito

Aunque pueda parecer la cena perfecta para perder peso, los expertos en nutrición no recomiendan tomar como hábito comer solo una fruta y un yogur para cenar. De forma ocasional no es malo, si no tenemos demasiada hambre o estamos enfermos. Sin embargo, si lo hacemos varias veces a la semana, no estaremos aportando todos los nutrientes que necesita nuestro organismo.

Qué frutas y yogures cenar

¿Cenar fruta es bueno para adelgazar? Como contestaría un gallego, depende. No todas las frutas son iguales. Algunas son más apropiadas para consumir antes de ir a dormir debido a que tienen menos azúcares y calorías. Algunas de las mejores frutas para cenar pueden ser la manzana, el melón o la pera.

En cambio, el plátano, el mango o las fresas se deben evitar en la cena debido a los altos niveles de fructosa que contienen. Si consumes estas frutas antes de dormir, el organismo no es capaz de quemar esas calorías y se pueden almacenar, algo que no es recomendable si lo que buscamos es adelgazar.

Otras frutas que se deben evitar son aquellas con sabores ácidos, como la naranja, la piña o la mandarina. Si se consumen estás antes de ir a dormir puede que suframos acidez de estómago.

Por el mismo motivo que las frutas con mucha glucosa, es importante tener en cuenta que no vale cenar cualquier yogur. La mayoría de los yogures de sabores contienen mucho azúcar u otros edulcorantes no recomendables antes de ir a dormir. Debido a esto, el mejor yogur que puede tomar para cenar es el natural y sin azúcar.

Cuál es la cena ideal para adelgazar

Una vez entendido que la cena compuesta por fruta y yogur no debe tomarse como hábito, seguramente te preguntes cuál es la cena ideal para adelgazar. Para que la cena sea lo más completa, a la vez que saciante, hay que tener en cuenta qué alimentos hemos ingerido en la merienda.

La cena se debe completar con aquellos nutrientes que no hemos ingerido durante las comidas anteriores en el día. Por ejemplo, incluir verduras o pescado además de la fruta puede ser una cena completa y apta si queremos perder peso. Y, si solo quieres cenar una fruta y un yogur, deberás haber comido a lo largo del día el resto de nutrientes necesarios.