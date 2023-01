Trabajos

Trabajadores y Jefes

Festivos en febrero: Las 2 comunidades con días de fiesta

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Hay puentes en febrero de 2023? No. El segundo mes del año no tiene marcado en el calendario ningún festivo nacional y, por tanto, no hay puentes ni días festivos que permitan a todos los trabajadores en España disfrutar de unos días de descanso laboral. Aunque no todo son malas noticias. Puedes consultar desde esta otra información cuándo es el próximo puente en España en 2023.

INFORMACIÓN INTERESANTE

Por otra parte, sí hay comunidades que tienen días festivos marcados en sus respectivos calendarios laborales. Entre ellos, las específicas que disfrutan de días de fiesta y descanso en el trabajo en las fechas en las que cae carnaval 2023.

En qué comunidades hay días festivos en febrero

En España, durante el mes de febrero no hay ninguna fiesta nacional. Es decir, que los trabajadores que puedan disfrutar de algún día de descanso durante este periodo es por la celebración de fiestas autonómicas o locales. En concreto, hay dos comunidades que sí celebran días festivos en febrero y son Andalucía y Extremadura.

En estas comunidades es festivo un martes. Fecha que permite a algunos trabajadores cogerse un día de vacaciones y disfrutar de un gran puente desde el sábado hasta el martes incluidos.

21 de febrero, martes de Carnaval

El martes 21 de febrero está marcado en el calendario laboral de los trabajadores de Extremadura como día festivo. ¿Qué se celebra? La fiesta de Carnaval.

A pesar de que esta celebración popular se realiza en distintos puntos de España, el calendario oficial no la contempla como una fiesta a nivel nacional, sino que se trata de una jornada que las comunidades deciden si marcar en rojo en el calendario o no. Por este motivo, cada año el número de comunidades que celebra esta fiesta y ofrece a sus trabajadores un día de descanso es distinto. En 2023, solamente Extremadura tiene marcado este día como fiesta autonómica.

28 de febrero

El martes 28 de febrero es la otra fecha marcada en rojo en el calendario laboral de algunos trabajadores en España. En concreto, esta jornada celebra el día grande de Andalucía y es festivo en esta comunidad. El 28 de febrero cae en martes y aquellos trabajadores que puedan cogerse un día de vacaciones y no trabajen los sábados pueden disfrutar de un puente de hasta 4 días, desde el sábado 25 de febrero hasta el martes día 28.

Puedes consultar con más detalle cuáles son los festivos nacionales del calendario laboral 2023 y los días de descanso laboral de cada una de las comunidades en la información enlazada.

