Festivos en septiembre: Las 8 comunidades con días de fiesta

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Hay puentes en septiembre de 2022? En el mes de la vuelta al cole y al trabajo no hay ningún festivo a nivel nacional, pero sí hay días de fiesta en algunas comunidades autónomas. Aunque si lo que quieres saber es cuándo son los puentes hasta fin de año, te damos todos los detalles en la información que te hemos dejado enlazada. Para que la vuelta a la rutina no se haga tan dura, en esta guía puedes consultar en qué comunidades hay días festivos en septiembre donde no se trabaja.

En qué comunidades hay días festivos en septiembre

En España, hay un total de 8 comunidades autónomas que disfrutan de días festivos durante el mes de septiembre. Son las siguientes:

País Vasco Asturias Islas Canarias Extremadura Cataluña Cantabria Ceuta Melilla

A continuación puedes consultar, por orden, los festivos de todas estas comunidades que se celebran a lo largo del mes de septiembre.

2 de septiembre

El día 2 de septiembre, que este año cae en viernes, es fiesta en Ceuta. Un día festivo que permite a muchos vecinos de la localidad de disfrutar de un fin de semana largo o incluso de un puente en septiembre tras el verano. Este 2 de septiembre la ciudad autónoma celebra el Día de Ceuta.

6 de septiembre

El día 6 de septiembre, que en 2022 cae en martes, es festivo en el País Vasco. En esta región se celebra el Día de Elcano. Los más afortunados que puedan cogerse también el lunes día 5, podrán disfrutar de un pequeño puente a principios del mes de septiembre.

8 de septiembre

El festivo del 8 de septiembre, que en 2022 cae en jueves, es un día de fiesta en varias comunidades. En concreto, pueden disfrutar de este día libre los vecinos de Asturias, de Gran Canaria, en Extremadura y en Melilla.

Aunque el motivo del día festivo es diferente en cada una de estas regiones, todas ellas disfrutan de un día de fiesta. Además, al caer en jueves, aquellos trabajadores que todavía tengan algún día de vacaciones sin usar, pueden disfrutar de un puente en septiembre y alargar el fin de semana.

En el Principado de Asturias se celebra el día gran de la comunidad, en concreto, este 8 de septiembre tiene lugar el Día de Asturias.

se celebra el día gran de la comunidad, en concreto, este 8 de septiembre tiene lugar el Día de Asturias. En Gran Canaria celebran el santo de Nuestra Señora del Pino.

celebran el santo de Nuestra Señora del Pino. En Extremadura el día 8 de septiembre celebran, al igual que en Asturias, el día gran de la comunidad. En concreto, la festividad es por el Día de Extremadura.

el día 8 de septiembre celebran, al igual que en Asturias, el día gran de la comunidad. En concreto, la festividad es por el Día de Extremadura. Por último, en Melilla, este día 8 de septiembre celebran la Virgen de la Victoria.

11 de septiembre

El 11 de septiembre es el Día de Cataluña. Una jornada festiva que en 2022 cae en domingo, por lo que la gran mayoría de los vecinos de la comunidad no van a disfrutar de un día libre de trabajo.

15 de septiembre

El jueves 15 de septiembre de 2022 es festivo en varias localidades. En concreto, este día los vecinos de Lanzarote y de Cantabria pueden disfrutar de una jornada de trabajo libre.

En Lanzarote celebran el santo de la Virgen de los Volcanes.

En Cantabria tiene lugar la celebración del día de la Bien Aparecida.

En ambas localidades, es posible juntar varios días y disfrutar de un puente al cogerse el viernes también de vacaciones.

16 de septiembre

El día 16 de septiembre, que en 2022 cae en viernes, es fiesta en la isla de Fuerteventura. Localidad en la que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Peña, que permite a los residentes de la isla disfrutar de un fin de semana largo.

17 de septiembre

El sábado 17 de septiembre es festivo en Melilla, donde se celebra el día grande de la comunidad.

24 de septiembre

El sábado 24 de septiembre es fiesta en la isla de El Hierro. Una localidad que celebra la festividad de la Virgen de los Reyes.

