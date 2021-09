Trabajos

Puentes y festivos desde septiembre hasta Navidad 2021

La vuelta a la rutina no es nada fácil. El final de las vacaciones de verano y la vuelta a la dura realidad cuesta y, mucho. Por ello, en una de las cosas que mucha gente suele pensar cuando le toca volver al trabajo es preguntarse cuánto queda para disfrutar de los próximos puentes o días festivos. Si tu también te lo has preguntado, te dejamos una guía con los próximos puentes y festivos que hay desde septiembre hasta Navidad en 2021.

Dos grandes puentes en toda España

Empezamos por los puentes y festivos nacionales. En España, todas las Comunidades Autónomas pueden disfrutar de dos grandes puentes entre septiembre y final de año:

En octubre se celebra el puente por el Día de la Hispanidad. El día festivo es el 12 de octubre, que cae en martes, lo que provoca que podamos disfrutar de un total de cuatro días de vacaciones, desde el sábado 9 hasta el mismo martes día 12.

El otro gran puente es el de diciembre, en el que se juntan las fiestas por el Día de la Constitución (día 6) y el Día de la Inmaculada Concepción (día 8). Con estos dos días festivos toda España disfruta de hasta cinco días de vacaciones, desde el sábado 4 de diciembre hasta el martes 8 incluido.

Días festivos

Además de estos dos grandes puentes, hay otros dos días festivos comunes a toda España en los que puedes tomarte un pequeño respiro:

1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Este festivo cae en lunes, consiguiendo juntar hasta tres días de descanso, o lo que es lo mismo, un finde largo.

Por otra parte, la última semana de diciembre también cuenta con un día festivo, el día 25 (Navidad). Aunque este año cae en sábado, así que a pesar de ser un festivo nacional, hay una gran parte del sector de los trabajadores que no va a disfrutar de este día como fiesta si su jornada no incluye los sábados como día laborable.

Aunque éstos no son los únicos. En esta otra información te detallamos cuáles son los festivos nacionales en 2021 de todos los meses y a nivel de cada comunidad.

Por comunidades

Ya hemos visto todos los festivos y puentes que hay entre los meses de septiembre y diciembre de 2021 a nivel nacional, pero presta atención porque algunas comunidades autónomas también cuentan con días festivos en esta recta final de año:

Los vecinos de Asturias pueden disfrutar de un día festivo en el mes de septiembre. En concreto, celebran el Día de Asturias el miércoles 8 de septiembre.

pueden disfrutar de un día festivo en el mes de septiembre. En concreto, celebran el Día de Asturias el miércoles . En las Islas Canarias, los festivos son:

En Gran Canaria también tienen marcado el día 8 de septiembre en el calendario. En concreto, este día celebran el santo de Nuestra Señora del Pino. El miércoles 15 de septiembre es festivo en Lanzarote porque celebran el santo de la Virgen de los Volcanes. El viernes 17 de septiembre es fiesta en Fuerteventura. Este día de festividad por Nuestra Señora de la Peña permite a los vecinos de la isla disfrutar de un fin de semana largo. Y lo mismo ocurre con el lunes día 4 de octubre, día de Nuestra señora de Guadalupe, que es fiesta en la isla de La Gomera y que junta hasta un total de tres días de vacaciones.

En Cantabria el miércoles día 15 de septiembre celebran el día de la Bien Aparecida

En Cataluña el 11 de septiembre se celebra el Día de Cataluña. Aunque como ocurre con el día de Navidad, en 2021 cae en sábado, así que no podrán disfrutar de este día como festivo la totalidad de los trabajadores.

En la Comunidad Valenciana el día 9 de octubre celebran el Día de esta comunidad. Y ocurre lo mismo que en el caso anterior, puesto que en 2021 esta fecha coincide con un sábado.

En Extremadura el miércoles día 8 de septiembre celebran el día de la localidad.

Navarra celebra el día de la localidad el viernes 3 de diciembre permitiendo a los navarros disfrutar de hasta tres días consecutivos de descanso.

El jueves 2 de septiembre es festivo en la ciudad autónoma de Ceuta porque celebran el Día de la localidad.

En Melilla el miércoles día 8 de septiembre celebran la Virgen de la Victoria y el viernes día 17 del mismo mes el Día de Melilla. Éste último festivo permite a los vecinos juntar un fin de semana largo de 3 días.

