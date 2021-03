Trabajos

SEPE y Paro

Formulario de pre-solicitud o cómo pedir el paro por Internet sin identificación digital

El Servicio Público de Empleo Estatal ha habilitado un formulario online para iniciar los trámites de solicitud de prestaciones por desempleo para evitar aglomeraciones y desplazamientos innecesarios en las oficinas. De este modo todas las personas que no tengan identificación digital pueden tramitar la solicitud para pedir el paro por Internet, a través de un formulario, sin moverse de casa y sin esperas.

Cómo tramitar la prestación

Si tienes alguna identificación digital como Clave o certificado digital esta solicitud puedes presentarla directamente a través de la sede electrónica. Es un proceso más rápido, pero si no dispones de identificación digital, puedes tramitar igualmente la solicitud con este formulario sin tener que desplazarte a las oficinas. Puedes iniciar la presentación del formulario a través de este enlace.

En esta primera página tienes que introducir tu DNI y señalar el tipo de trámite que quieres realizar, en este caso, la pre-solicitud de prestación individual. A través de esta prestación de solicitud puedes solicitar la prestación y realizar estos otros trámites:

Pedir la prestación contributiva ordinaria, no válido para ERTE Subsidio de otras ayudas Prórrogas de subsidio Declaración Anual de Rentas para subsidio de mayores de 52 años Subsidio SEASS o de Renta Agraria Compatibilidad a trabajo parcial Compatibilidad de trabajo por cuenta propia Capitalización o pago único

Una vez introducimos el DNI y seleccionamos el trámite se abre una nueva pestaña como la que podemos ver en la imagen en la que tenemos que introducir nuestros datos personales, señalar el tipo de trámite de los ocho que hemos listado anteriormente, los datos de contacto y los datos del cónyuge o del otro progenitor si existen hijos. También se deben especificar los datos de los hijos.

Por último seleccionamos el botón ‘Enviar solicitud‘ y aparecerá un acuse de recibo en el que se justifica la presentación de esta solicitud.

Al terminar la solicitud un empleado del SEPE empezará a gestionar su petición. Es importante que conserve el justificante de resguardo de haber solicitado el trámite. En caso de ser necesario las oficinas del SEPE se pondrán en contacto por teléfono o por correo electrónico en caso de que falte cualquier dato de información o documento.

No hay tiempo fijado para obtener respuesta por parte del SEPE sobre la resolución de su tramitación puesto que depende directamente de la saturación de la oficina que lo tramite.

Otros trámites

Además de para solicitar prestaciones como las que hemos detallado en el apartado anterior, con este formulario se pueden iniciar los siguientes trámites:

En el apartado sobre la baja de la prestación podemos realizar los siguientes trámites a través del formulario:

Solicitar la baja de una prestación Comunicar una colocación por cuenta ajena Comunicar una colocación por cuenta propia Comunicar superación de rentas en un subsidio Comunicar las pérdidas de responsabilidades familiares en un subsidio Comunicar la salida de España Comunicar la baja médica o IT Comunicar la maternidad o la paternidad

En cuanto a la modificación bancaria se pueden cambiar los datos de la cuenta en la que se está domiciliado para recibir el cobro de prestaciones y subsidios.

Comunicación de incidencias en prestación individual. Aquí se pueden comunicar las siguientes incidencias:

En la solicitud En la prestación

