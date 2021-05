Vivienda

Hipotecas

Guía para comprar pisos de bancos de Aliseda

NOTICIA de de Jessica Pascual

Aliseda, la inmobiliaria que gestiona los pisos del Banco Santander y del fondo de inversión Blackstone, posee un gran catálogo de inmuebles que ofrece en régimen de venta. Aliseda tiene un repertorio de activos de bancos en el que podemos encontrar gran variedad de inmuebles: pisos, chalets, dúplex, áticos, locales, naves, suelos, garajes y mucho más.

A continuación te explicamos todo lo que tienes que hacer para comprar una vivienda de Aliseda Inmobiliaria y dejamos un listado con los enlaces directos a los activos de bancos que la inmobiliaria tiene disponibles por provincias.

Cómo comprar un piso de banco en Aliseda

Para comprar una vivienda del banco Santander hay que acceder a la web de Aliseda Inmobiliaria. En el menú que hay en la parte superior de la página vemos una pestaña que dice ‘Oportunidades‘. Si seleccionamos esta opción va a desplegarse un pequeño menú con cuatro opciones. Para buscar una vivienda propiedad del banco, hay seleccionar la última pestaña que dice ‘Pisos de banco‘.

Al seleccionar esta pestaña va a abrirse una nueva pantalla en la que va a aparecer un mapa y un listado en la parte izquierda con todas las viviendas de bancos que tiene disponible la inmobiliaria en ese momento.

En concreto, en mayo de 2021 la web tiene un total de 237 viviendas de bancos. Muchas de ellas son Activos del Banco Santander, podrás distinguirlas porque aparece detallado en un recuadro informativo en la oferta. El resto de viviendas pertenecen a otras entidades que vendrán indicadas en el interior de cada oferta.

Puedes afinar la búsqueda y añadir filtros para que sólo te aparezcan las viviendas que coincidan con tus criterios de búsqueda y necesidades. La web te permite filtrar por provincia, localidad, por el precio que estás dispuesto a pagar y por el tamaño de la vivienda que buscas. También puedes seleccionar y filtrar la búsqueda en función de si quieres una vivienda, una nave, un suelo o un garaje entre otros.

En el interior de cada una de las ofertas aparecen imágenes de la vivienda así como las principales características del inmueble:

Tamaño de la superficie

Número de dormitorios

Dirección y ubicación

Precio. En los importes que aparecen detallados en la web de Aliseda no están incluidos los impuestos .

. Entidad propietaria del inmueble

Breve descripción

Si tras buscar entre las diferentes ofertas detectas un inmueble que coincide con tus criterios de búsqueda puedes contactar con la inmobiliaria para visitar la vivienda y conseguir más información. Para contactar tienes que acceder al interior de una de las ofertas y en la parte derecha de la página rellenar el formulario de contacto en el que tienes que dar un teléfono y un correo electrónico para que te llamen y concretar una cita.

Los agentes comerciales de Aliseda van a ponerse en contacto para concretar una fecha y hora de visita del inmueble. Para poder sacarle el máximo partido a una visita, desde Aliseda recomiendan tener en cuenta los siguientes aspectos:

Apúntate todo aquello que consideres imprescindible para tu nueva casa Apunta todas las dudas que tengas Solicita toda la documentación relativa a la casa

Si tras realizar la visita te interesa puedes reservarla para evitar que otra persona te la quite.

Condiciones de financiación

La particularidad de estos pisos propiedad del Banco Santander es que cuentan con una financiación de hasta el 90% de su valor y con hasta 40 años para pagarlo en función de las condiciones de los clientes. Estas condiciones están aplicadas a la adquisición de inmuebles de Altamira, Aliseda y Casaktua propiedad de la entidad bancaria.

>> Recuerda que si lo que buscas es un piso de banco para alquilar, puedes consultar la información de Altamira, la inmobiliaria del banco Santander que ofrece pisos a precios más bajos para alquilar.

Tal y como detallan en la web del Banco Santander, el plazo de la hipoteca más la edad del titular a la firma no podrá superar los 80 años de edad. Para poder conseguir estas condiciones es necesario adquirir una vivienda que vaya a destinarse a domicilio habitual o segunda residencia o a la adquisición de inmuebles terciarios como locales, oficinas y naves.

Tipos de inmuebles

En la web oficial de Aliseda podemos distinguir todos estos inmuebles:

Viviendas

Comercial

Naves

Oficinas

Hoteles

Suelos

Garajes

Trasteros

Otros

Si tienes dudas sobre alguna vivienda o no sabes por donde empezar a buscar puedes llamar al teléfono de información 91 123 26 53 de la inmobiliaria para que te atiendan y resuelvan tus dudas. El teléfono está disponible de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 21:00 de la noche y los sábados de 9:00 a 13:00 excepto los festivos nacionales.

Listado de viviendas

A continuación puedes consultar todas las viviendas de las entidades bancarias de Aliseda por provincias.

A Coruña

Álava

Albacete

Alicante

Almería

Asturias

Ávila

Badajoz

Barcelona

Burgos

Cáceres

Cádiz

Cantabria

Castellón

Ciudad Real

Córdoba

Cuenca

Girona

Granada

Guadalajara

Guipúzcoa

Huelva

Huesca

Islas Baleares

Jaén

La Rioja

Las Palmas

León

Lleida

Lugo

Madrid

Málaga

Murcia

Navarra

Ourense

Palencia

Pontevedra

Salamanca

Santa Cruz de Tenerife

Segovia

Sevilla

Soria

Tarragona

Teruel

Toledo

Valencia

Valladolid

Vizcaya

Zamora

Zaragoza

