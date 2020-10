Trabajos

Buscar trabajo Guía para trabajar en Media Markt: cómo apuntarse a su web

¿Quieres trabajar en Media Markt? Si te gusta trabajar de cara al público y adquirir conocimientos sobre productos para el hogar, televisiones, informática o telefonía, quizá te interese formar parte de Media Markt.

A continuación dejamos una guía completa para saber cómo enviar el currículum a Media Markt, apuntarse a su portal de empleo y optar a alguno de sus vacantes.

Enviar CV a Media Markt

Media Markt cuenta con un portal de empleo al que puedes apuntarte para inscribirte en alguna de sus diferentes ofertas de empleo.

Al acceder al portal la primera decisión que tienes que tomar es en qué departamento o área quieres trabajar. Media Markt ofrece puestos de empleo en:

Oficinas centrales

Tiendas

Centro logístico de Pinto

Trabajar en tienda

Si por ejemplo seleccionas trabajar en tienda, aparece una nueva página en la que se muestran directamente todas las ofertas de empleo dentro del área de tienda que están disponibles en la actualidad.



Encima del listado de ofertas de empleo dentro del departamento de tienda, hay cuatro filtros que puedes aplicar para hacer una búsqueda más concreta.

Puedes filtrar por provincia

Filtrar por localidad

Buscar una vacante concreta

concreta Establecer un orden de búsqueda para que aparezcan primero las vacantes más recientes o seleccionarlo para que sea justo lo contrario.

En la página principal hay unas pocas ofertas de empleo, pero si deslizas el ratón hasta el final verás que hay varias páginas. Tienes que moverte por ellas para poder ver todas las ofertas de empleo vigentes que se ajusten a tus necesidades.

Si encuentras una oferta que coincide con tus criterios, debes seleccionarla. En el interior de la oferta, aparece una descripción del puesto de empleo, las tareas que vas a tener que realizar en el día a día y los requisitos para ese puesto de empleo.

Aparece también el número de vacantes disponibles para cubrir este puesto y el tipo de contrato que se ofrece así como la jornada laboral.

Además al final incluyen un breve listado con lo que Media Markt puede ofrecer a sus empleados.

Tal y como aparece en el interior de la oferta, hay tres posibilidades para inscribirte: Autorellenarlo con b4wrk, hacerlo de forma manual o iniciar sesión con Linkedin e inscribirte a través de esta red social.

Si seleccionas la opción para inscribirte en la oferta de forma manual, aparece una pestaña nueva en la que tienes que rellenar un cuestionario que debes completar con tus datos de contacto, los datos personales, el lugar donde resides, la formación académica así como los conocimientos en idiomas que tengas, si tienes disponibilidad para viajar y la experiencia laboral.

Por último, tienes la posibilidad de adjuntar tu currículum. Puedes además enlazar a perfiles profesionales y especificar si tienes experiencia previa demostrable en el sector de la atención al cliente.

Una vez hayas rellenado el cuestionario y adjuntado tu currículum, tienes que darle al botón rojo que aparece al final que dice Inscríbete.

Una vez lo hagas, tu currículum ya formará parte de la base de datos de Media Markt.

Trabajar en oficinas centrales

La forma de inscribirse a un puesto de empleo en las oficinas centrales es idéntica al proceso descrito para trabajar en tienda.

Trabajar en Centro logístico

Lo mismo sucede para optar a una oferta de empleo en el centro logístico de Pinto. Hay que inscribirse a las ofertas de empleo de la misma forma que se ha explicado en el caso de trabajar en las tiendas.

Trabajar en Media Markt con agencias

Otra de las formas de poder trabajar en alguno de los centros de Media Markt es hacerlo a través de alguna agencia de publicidad para trabajar en representación de una marca concreta.

En este caso tendrías un contrato con una agencia para que vendas los productos concretos de las marcas. Se conocen como promotores.

Aunque no estés contratado por Media Markt trabajarías en sus tiendas. Si te das a conocer y gusta tu forma de trabajar y tus ganas, quizá te ganes un puesto en la empresa.

Requisitos

Para trabajar en Media Markt no hay unos requisitos estándar fijados para todos.

Los requisitos que se solicitan van en función del puesto de empleo a desarrollar.

Al tratarse de una empresa que trabaja con atención al cliente, tener don de gentes y gusto por atender a todos los clientes es un aspecto fundamental.

Otro de los valores que se buscan son el trabajo en equipo y la capacidad de mantener un buen ambiente y tener compañerismo. Además de actitud positiva e iniciativas por mejorar la experiencia de compra de los clientes.

A la hora de vender productos a los clientes se pide tener conocimientos avanzados del sector en el que vas a trabajar.

Para estos puestos de atención al cliente la experiencia es un valor añadido, además de la capacidad de orientar a los clientes.

Tipos de contratos

En Media Markt existen diferentes tipos de contrato: A tiempo parcial o con jornada completa. De forma independiente a la jornada laboral, en Media Markt hay contratos indefinidos y temporales.

Dentro de los contratos a tiempo parcial se distinguen diferentes tipos en función de las horas semanales / mensuales que hay que realizar.

Además la empresa cuenta con contratos exclusivos de fines de semana para poder compaginarlos con otras actividades.

Las jornadas laborales son por turnos.

Tipos de empleo

Dentro de los dos grandes grupos, tenemos que diferenciar entre los empleos que se ofrecen en tienda y los que se ofrecen en las oficinas centrales.

En tiendas los puestos de empleo que hay son principalmente vendedores y personal de caja. Así como los respectivos superiores.

Los empleados tienen asignados los diferentes departamentos y por tanto encontramos vendedores de diferentes secciones:

Informática

Gama Marrón: Sonido, televisión y fotografía.

Telefonía

Gama Blanca: Electrodomésticos grandes.

PAE: Pequeño aparato electrodoméstico.

Por cada sección hay un jefe de departamento.

En tienda también se incluyen puestos de mozo de almacén y todo el servicio de atención al cliente que incluye líneas de cajas y servicio de devoluciones.

En las oficinas centrales algunos de los puestos de empleo más demandados son:

Especialista asesor . Se incluye dentro del departamento de compras, del análisis de los precios y de productos de cada familia.

. Se incluye dentro del departamento de compras, del análisis de los precios y de productos de cada familia. Analista de web . Encargado de los procesos internos de la gestión web.

. Encargado de los procesos internos de la gestión web. Business Controller . Encargado de analizar y elaborar objetivos financieros y gestiones operativas.

. Encargado de analizar y elaborar objetivos financieros y gestiones operativas. Digital Marketing Manager , son los encargados de todo el aspecto digital de la empresa.

, son los encargados de todo el aspecto digital de la empresa. Transportation Specialist. Encargados de procesos de organización de logística.

Formación Dual

En Media Markt cuentan con programas de formación dual destinados a estudiantes de FP que hagan las prácticas en los diferentes centros.

Los estudiantes compaginan la formación teórica de sus centros con la práctica de venta en las tiendas.

La duración de estos periodos depende directamente de la duración del curso. Normalmente suelen ser de uno o dos años.

Valores

En la página web de Media Markt se establecen una serie de valores de la empresa:

Libertad : Autonomía para tomar decisiones y asumir riesgos.

: Autonomía para tomar decisiones y asumir riesgos. Responsabilidad : Asumiendo las posibles consecuencias de la toma de las decisiones.

: Asumiendo las posibles consecuencias de la toma de las decisiones. Confianza en ti y en tu equipo.

en ti y en tu equipo. Respeto por los compañeros, proveedores y clientes.

por los compañeros, proveedores y clientes. Tener capacidad de iniciativa

Mantener buenos canales de comunicación.

Guía para trabajar en Media Markt: cómo apuntarse a su web was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Guía para trabajar en Media Markt: cómo apuntarse a su web, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.

AUTOR Jessica Pascual es periodista con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Me gusta aprender cosas nuevas todos los días. Dando mis primeros pasos en el mundo del SEO".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES