Guía para trabajar en Primark: Enviar CV y sueldo

¿Alguna vez has entrado a un Primark? ¿Te gustaría trabajar en esta empresa? Si estás buscando empleo, Primarkt tiene un amplio catálogo con diferetnes áreas de trabajo en función de la formación y experiencia de cada candidato.

Si te gusta el trato con el cliente, o estás especializado en logística por ejemplo, Primark tiene ofertas de empleo que quizá te interesen. Si quieres saber cómo enviar el currículum a Primark, los requisitos para trabajar en esta empresa o los sueldos, sigue leyendo. Te contamos todo lo que necesitas saber para encontrar un empleo en Primark.

Enviar CV a Primark

Para poder optar a alguna de las ofertas de empleo de Primark, el primer paso es enviar el currículum. La forma más sencilla de optar a un puesto de empleo concreto dentro de la empresa es hacerlo a través de su portal de empleo.

El portal de empleo de Primark es una página interactiva en la que puedes realizar cuatro tipo de búsquedas de empleo diferentes:

Buscar empleo en tienda . En la parte izquierda de la imagen.

. En la parte izquierda de la imagen. Buscar empleo en las oficinas centrales . En la parte derecha de la imagen.

. En la parte derecha de la imagen. Buscar empleo según las categorías . En la parte inferior de la imagen.

. En la parte inferior de la imagen. Usar el buscador. (En la parte central de la imagen) Puedes realizar directamente la búsqueda sin aplicar filtros a través del buscador que aparece en la parte central de la pantalla en la que puedes introducir tanto la palabra clave del empleo que quieres buscar como la ubicación.

En este portal de empleo tienes la posibilidad de crear un perfil antes de empezar a buscar ofertas. Una de las grandes ventajas de registrarte es que puedes guardar las ofertas de empleo que se ajusten a tus requisitos para no perderlas.

Si seleccionas la parte izquierda de la pantalla, en la parte de tienda, aparece una pestaña que dice Ver más para que accedas a las diferentes ofertas de empleo en las tiendas de Primark.

Una vez selecciones en la pestaña Ver más, accedes a una página nueva en la que ves las diferentes áreas de trabajo. Si deslizas el ratón y vas hacia la parte inferior de la página, aparecen las diferentes ofertas de empleo de tienda que hay vigentes en ese momento.

Lo mismo ocurre si seleccionas la parte derecha de la pantalla en el portal de empleo. La pestaña lleva a una página nueva en la que aparecen las distintas ofertas de empleo de las oficinas centrales.

Sin embargo, si seleccionas la parte inferior del portal, en la pestaña que dice Buscar empleo, se despliega un menú en el que te permite seleccionar la búsqueda de empleo en función de las diferentes categorías, que son 10:

Recursos Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo Visual Merchandising Finanzas Desarrollo de Tiendas IT Relaciones Públicas Logística Dependienta Managers de tienda y oficinas centrales

En la parte inferior de la página indican que puedes seguir otra vía para buscar empleo: con Linkedin.

Si sigues esta fórmula para ver las distintas ofertas de empleo porque estás buscando un puesto de trabajo en una categoría concreta, debes seleccionar la que quieras.

Si por ejemplo seleccionas la categoría recursos humanos, una vez pinchemos, nos lleva a esta otra página en la que aparecen directamente las ofertas de empleo vigentes en ese momento de la categoría que has seleccionado.

Si encuentras una oferta de empleo que coincide con tus requisitos, tienes que seleccionarla para inscribirte.

Una vez llegues al interior de cada oferta de empleo, se describe el lugar de la oferta del puesto de trabajo, la jornada laboral de la oferta y el tipo de contrato que se ofrece.

Si seleccionas el botón que dice Aplicar, accedes a la oferta de empleo concreta. Una vez selecciones, debes registrarte si no lo has hecho antes.

Tienes diferentes vías para hacerlo tal y como se aprecia en la imagen:

Linkedin

Facebook

Twitter

O creándote una cuenta con un usuario y contraseña dentro de la plataforma de Pirmark.

Una vez te registres, tan sólo tendrás que seleccionar las pestañas para inscribirte en la oferta de empleo concreta de Primark.

Cómo recibir ofertas de empleo de Primark

Si quieres recibir las diferentes ofertas de empleo y estar pendiente por si sale alguna que se ajusta a tus necesidades, tan sólo tienes que suscribirte a la página de Primark para recibir alertas de nuevas ofertas de empleo.

Una vez te suscribas te enviarán por correo electrónico las diferentes ofertas de empleo que coincidan con tus criterios de búsqueda.

Para suscribirte sólo tienes que introducir tu dirección de correo electrónico, así como la categoría y la ciudad donde quieres encontrar un empleo.

Puestos de empleo

En Primark existen dos áreas de trabajo diferenciadas: En tienda y en las oficinas centrales. En cada bloque de trabajo existen diferentes puestos de empleo, aunque hay algunos perfiles que coinciden en ambos.

Empleo en tienda

Recursos humanos: Son los encargados de los procesos de selección y de dar el visto bueno y seleccionar a los candidatos para que formen parte de la plantilla de Primnark. El departamento de Recursos humanos se llama People and Culture (P&C).

Seguridad y Salud en el trabajo: Es el departamento encargado tanto de la seguridad así como la higiene de tipo medioambiental de la empresa.El objetivo es llevar a cabo procedimientos de seguridad para la empresa y mantener el cuidado de trabajadores y clientes.

Visual Merchandasing: Este área de trabajo se centra en que la tienda esté completamente perfecta para que la experiencia de compra sea totalmetne satisfactoria. Eres el encargado de atraer a los clientes gracias al aspecto de la tienda y la experinecia que se ofrece a los usuarios.

Finanzas: Es la parte de análisis, impuestos, planificación financiera, pagos, presupuestos… Es el departamento que lleva las cuentas de la empresa.



Desarrollo de tiendas: Es un departamento que va de la mano con el de visual merchandasing. Este área de trabajo se encarga de planificar la apertura o reestructuración de la tienda: el tamaño, la iluminación, la construcción de los diferentes elementos…



IT: Es el departamento encargado de la relación de las tecnologías de la información con el funcionamiento de la empresa. Se encargan de establecer las comunicaciones con los clientes.

Relaciones públicas: Su punto de trabajo son las redes sociales. Atraer a la gente, que hablen de tus productos y causes furor en Internet. Son los encargados de difundir las últimas tendencias de su línea de productos.

Logística: Son parte de la cadena de suministro. Primark cuenta con puntos de distribución en diferentes países. La parte logística es la encargada de hacer llegar los productos a las tiendas y a las casas de los clientes.

Dependiente: Son la parte que está en contacto directo con los clientes. Los vendedores que aconsejan, ayudan a los clientes y hacen que su experiencia de compra sea la mejor.



Managers de tienda y oficinas centrales: Son el departamento de ventas.

Empleo en las oficinas centrales

Dentro del empleo en las oficinas centrales, existe otra variedad distinta de puestos de empleo:

Administración: Es el departamento encargado de las tareas administrativas y gestión de la empresa.

Comprando: Son los que interpretan las tendencias y conocen la competencia a la perfección.

Corporativo.

Diseño: Son los encargados de diseñar las nuevas colecciones y tendencias.

Digital: Este departamento se encarga de captar clientes por Internet.

Contabilidad financiera: Son los encargados de los presupuestos y planificaciones financieras.



Recursos humanos: Cuenta con las mismas funciones que el mismo departamento del bloque de tienda.



Tecnologías de la información: Igual que el departamento IT de tienda.

Comercialización: Son las personas especializadas en la observación de los distintos proveedores, competencia y las modas que tienen que estar presentes.

Obtención: Tratamiento de productos y personal.



PR del producto: Punto de partida en las redes sociales para que hablen de tus productos.

Abastecimiento: Son los que localizan a las personas y los lugares para crear las colecciones de productos.

Desarrollo de tienda: La creación del nuevo espacio.

Cadena de suministro, o en otras palabras, el área de logística.

Requisitos

Los requisitos para trabajar en Primark dependen directamente del puesto de trabajo que se desarrolle.

Por ejemplo no tienen nada que ver los requisitos establecidos para trabajar de dependiente en tienda que los requisitos para trabajar en el almacén empaquetando productos.

Los requisitos básicos para optar a un puesto de empleo pasan por tener motivación y ganas así como la intención de superarse cada día.

En los puestos en los que tengas que tener un trato directo con los clientes tendrás que tener una buena actitud de trato al público y dotes sociales.

En muchos de los puestos, quizá en la mayoría de los que se ofrecen en Primark, el trabajo en equipo es fundamental para que todo funcione de forma correcta.

En algunos de los puestos será necesaria una mayor cualificación o algún título específico. Mientras que habrá en otros puestos en los que se primará la experiencia frente a la formación académica.

En cuanto a los idiomas, no es un requisito indispensable, pero sí aumentará tus posibilidades de formar parte del equipo.

Sueldos

En el último convenio vigente las cantidades de salario para los distintos grupos son las siguientes:

Grupo 0: 13.867,08 anuales que supone 7,83 euros a la hora.

Grupo I: 16.009,15 euros anuales que supone 9,04 euros a la hora.

Grupo II: 18.038,48 euros anuales que suponen 10,19 euros a la hora.

Grupo III: 20.293,29 euros anuales que son 11,47 euros a la hora.

Estas cifras de salario base cuentan con una subida anual del 1,5% de forma progresiva hasta 2020 que finaliza el convenio. A partir del inicio de 2021, se desarrollarán las negociaciones de un nuevo conveio.

Grupos de trabajo

Grupo 0: El trabajo es metódico y con instrucciones específicas. En este área no se deben tomar decisiones.

Grupo I: Operaciones metódicas realizadas bajo instrucciones específicas. Pueden requerir esfuerzo físico. Las tareas son similares a las del grupo 0 pero tienen mayor autonomía en el desempeño del trabajo.

Grupo II: Trabajos cualificados con cierta autonomía.

Grupo III: Alto grado de autonomía en el trabajo y responsabilidad.

