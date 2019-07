Sabías Que... Guía para vivir unos Sanfermines low cost

Hoy ha comenzado en Pamplona una larga semana de fiesta con las celebraciones de San Fermín, los conocidos como Sanfermines. Y para que nada te impida disfrutarlos, hemos recogido una serie de consejos low cost para pasártelo en grande sin apenas esfuerzo económico. Por ejemplo, si llegas a Pamplona en coche, estás de suerte, puesto que las zonas de estacionamiento limitado no estarán operativas entre los días 6 y 25 de julio. Por tanto, puedes aparcar tu coche en las zonas azul, roja o naranja totalmente gratis.

Guía Sanfermines

¿Y el equipaje? No problem. Busca la consigna de la plaza de San Francisco. Allí podrás dejar bultos y maletas por un módico precio. Te costará 4,40 euros por bulto y día. Vale la pena no ir cargado y poder disfrutar completamente del ambiente.

Entérate de todo

De lo primero que tendrás que hacer es buscar la oficina de turismo y hacerte con un mapa de la ciudad. Allí encontrarás la ubicación de los aseos públicos, los hay incluso adaptados para personas con dificultades de movilidad y con cambiadores para bebés. También encontrarás duchas, no es tan difícil acabar empapado.

Qué puedo hacer

Aprovecha todos los actos gratuitos que organiza el ayuntamiento. Los sanfermines son una fiesta de la calle. Correr el encierro también es gratis. Asegúrate de llevar ropa y calzado cómodo, y por supuesto, la pañoleta roja y el periódico en la mano. Los menores de edad no tienen permitido el acceso. Y si no quieres correr el riesgo pero te gusta el mundo taurino, puedes visitar las ganaderías por sólo 3 euros.

Dónde me divierto



Pero los sanfermines no son sólo los encierros de las 8 de la mañana. ¿Sabías que los Gigantes y Cabezudos juegan un papel importante en las fiestas de San Fermín? Las comparsas recorren las calles de la capital navarra acompañadas de gaitas y txistus. Deberás buscar un buen puesto en la calle para disfrutar del espectáculo… ¡gratis!

También los fuegos artificiales están presentes en la Ciudadela todas las noches a las once del 6 al 14 de julio. ¿Un consejo? Verlo desde el parque de la Vuelta del Castillo: espectacular…. y de nuevo sin soltar un euro. Allí sentado puedes hacer una pausa y descansar un rato mientras te preparas para seguir la fiesta.

Y por supuesto, qué es una fiesta sin sus correspondientes conciertos y verbenas en las plazas. Los hay para todos los gustos, con grupos locales y nacionales en su mayoría. Desde música regional hasta euskal música, pop rock navarro, heavy y bandas de jazz. Y en su gran mayoría, gratuitos. Encontrarás más información en el blog de Euskal Irrati Telebista que edita a diario un post con curiosidades sobre las fiestas.

Dónde comer

¿Llega la hora de comer y no quieres dejarte el presupuesto? Hay miles de alternativas en el casco antiguo y en el centro donde «potear» sin que te salga por un ojo de la cara. No olvides probar la txistorra y el zurracapote, la alternativa pamplonica a la sangría.

Dónde dormir

Y si consideras que ya no tienes edad para pasar la noche en un banco del parque o simplemente te apetece descansar y coger fuerzas en una camita, prueba con estas dos opciones de hoteles baratos y con una buena relación calidad precio: El hotel Eslava tiene dos estrellas, a solo 5 minutos a pie del ayuntamiento y del recorrido de los sanfermines. Y el hotel Pamplona Plaza, moderno, práctico y funcional para pasar la noche.

Otro buen truco es dormir en las piscinas públicas (de día) y aprovechar toda la fiesta nocturna despierto y sin sueño tras haber descansado en el césped…

Y no te preocupes si te quedas con ganas de más. Recuerda que a finales de verano se celebran los llamados sanfermines txikitos, que generalmente sólo celebran los navarros. Una buena excusa para volver.

