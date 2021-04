Trabajos

¿Cuánto gana un hombre? ¿Y una mujer?

La desigualdad de sueldos entre sexos es apreciable. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ganancia media anual por trabajador fue de 24.001,12 euros en 2018, un 1,5% más que el año anterior.

Por géneros, la encuesta del INE establece que el salario medio anual de las mujeres se incrementó en un 2% frente al año anterior, situándose en los 21.011,89 euros. Por otra parte, el salario medio de los hombres fue de 28.738,19 euros, un 1,3% más que el anterior año.

En cuanto al indicador de la brecha salarial entre mujeres y hombres que se basa en la ganancia ordinaria por hora trabajada para comparar los sueldos, establece que hay una diferencia de salarios entre hombres y mujeres de un 11,3%.

En cuanto a la composición del salario, la media es de 1.995,87 para hombres y 1.603,60 para mujeres. La media de ambos sexos es de 1.808,93 euros.

El número de mujeres que ganaron menos de 16.000 euros fue mayor que el de hombres. Por otra parte, a partir de esa cifra, el número de mujeres que reciben cada nivel de salario siempre es inferior que el número de hombres.

Por otra parte, el número de ocupados a tiempo parcial es mayor en mujeres que en hombres en casi todos los niveles salariales, sobre todo para los sueldos inferiores a 25.000 euros.

