¿Cubre mi seguro del hogar los daños por un terremoto?

El terremoto de Turquía y Siria ha ocasionado grandes daños personales y materiales. Se trata de un auténtico desastre natural que, además de la catástrofe, provoca confusión y dudas entre la población, siendo una de las más habituales aquellas sobre si el seguro del hogar cubre los daños por un terremoto.

La respuesta rápida es que no, no los cubre. Porque en España, los terremotos son una de las catástrofes naturales que no cubre el seguro de vivienda.

La compensación e indemnización por daños ocasionados por estos desastres corren a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros. Pero siempre y cuando las personas y hogares víctimas del siniestro estuvieran aseguradas en el momento de la catástrofe. Y aunque en este caso, el terremoto se ha producido en el Medio Oriente, en nuestro país también se han sufrido catástrofes de este tipo de gran magnitud, siendo el terremoto más grande de España el de Lorca. Motivo por el que es crucial saber cómo sobrevivir a un terremoto con las medidas de actuación básicas.

Quién cubre los daños provocados por un terremoto en el hogar

Tanto los daños ocasionados por un terremoto, como aquellos derivados por otras catástrofes naturales, como inundaciones, erupciones volcánicas o tempestades ciclónicas, están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Así aparece detallado en la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado en España, donde se especifica que la responsabilidad de indemnizar a las personas y hogares ante determinadas catástrofes naturales no corre a cargo de los seguros privados, sino a través de esta entidad. Este es un organismo dependiente del Ministerio de Economía, pero como requisito para obtener la indemnización, la víctima del siniestro tenía que tener contratado un seguro de hogar privado.

¿Cómo reclamar los daños provocados por un terremoto?

Para garantizar que la indemnización se ajuste al máximo posible a la realidad, lo ideal es documentar todo lo que puedas lo ocurrido. Desde fotografías, vídeos, documentación y cualquier otro dato de interés que pueda aportar información relevante de los hechos.

El primer paso es contactar con el agente de seguros para que ayuden a gestionar el procedimiento con el consorcio. O, directamente, llamar a esta entidad a través del teléfono de atención al cliente, 913 39 55 55.

