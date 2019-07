Vivienda ¿Harto de su banco? Sepa dónde y cómo reclamar

El Banco de España ha puesto en funcionamiento una nueva versión del Portal del Cliente Bancario, desde donde se explica a los ciudadanos sus derechos y las formas de poner una reclamación ante cualquier problema con las entidades financieras respecto a productos, tipos de interés o comisiones.

Cómo reclamar ante el Banco de España

El Portal del Cliente Bancario es una sección de la página web del Banco de España cuyo objetivo es orientar a los ciudadanos en sus relaciones con las entidades de crédito, incluyendo información sobre los distintos tipos de entidades, los productos que ofrecen, los tipos de interés y comisiones aplicados, los derechos del consumidor y los procedimientos para reclamar.

El objetivo de la nueva puesta en escena es hacerlo más atractivo y asequible para los usuarios. El resultado es un nuevo Portal del Cliente Bancario con textos más sencillos para facilitar la comprensión de los usuarios, además de ampliarse los contenidos más demandados por el servicio de consultas. También se han incluido simuladores y ejemplos y guías para mejorar la interactividad de los usuarios.

Quejas más comunes

Entre las preguntas frecuentes que recoge el portal bancario se encuentran ¿Quién puede presentar una reclamación? ¿Contra quién se puede reclamar? ¿Con qué motivo se puede reclamar? ¿Se puede reclamar por incidencias ocurridas fuera de España? ¿Puede negarse una entidad de crédito a admitir a trámite una reclamación? ¿Qué estructura debe tener una entidad para recibir las quejas de los clientes? ¿Se puede presentar una reclamación en cualquier oficina o sólo donde indique la entidad? ¿Cómo se debe presentar una reclamación? ¿Cuánto tiempo se tarda en resolver una reclamación? ¿Qué eficacia tienen los informes del Servicio de Reclamaciones? ¿Se pueden hacer consultas al Servicio de Reclamaciones? En total, el contenido del Portal alcanza las 600 páginas de consulta. La nueva versión cumple además los requerimientos más rigurosos de accesibilidad para personas con minusvalías.

Poner una queja o reclamación

¿Ante quién tengo que reclamar cuando no estoy de acuerdo con mi banco?

Si tu banco te impone unas condiciones para la hipoteca que consideras que no se ajustan al contrato establecido, puedes reclamar, ¿pero a quién? Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones e Instituto Nacional de Consumo han lanzado una acción conjunta para explicar a los usuarios cómo presentar sus quejas y reclamaciones cuando consideren que han sido vulnerados sus derechos por una entidad financiera.

Con independencia de quién sea la entidad intermediaria, es la naturaleza del producto o servicio la que determina el supervisor competente para atender las quejas y reclamaciones planteadas. Conoce a quién debes dirigirte y cómo se puede reclamar, las fases del procedimiento de reclamación y los efectos de la resolución que se emite al final de este proceso.

¿Y ante qué entidades se puede reclamar?

Banco de España

(BE): incidencias en relación con productos y servicios bancarios (depósitos, préstamos personales, hipotecas, etc.) comercializados por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, sucursales en España de entidades de crédito extranjeras) y otras cuestiones que deriven de la actuación de las sociedades de tasación o de los establecimientos de cambio de moneda (autorizados para realizar operaciones de venta de billetes extranjeros o gestión de transferencias en el exterior).

Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV): incidencias en relación con productos o servicios de inversión (ofertas públicas de venta de valores, fondos de inversión, operativa en los mercados de valores, etc.), con independencia de que el intermediario sea una empresa de servicios de inversión (ESI) o una entidad de crédito (habitualmente bancos y cajas de ahorros).

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

(DGSFP): cuestiones relacionadas con contratos de seguros y planes de pensiones que deriven de la actuación de entidades aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones y mediadores de seguros (incluidas las entidades de crédito cuando actúen como comercializadoras de estos productos).

Para facilitar el acceso de los ciudadanos, se puede presentar la reclamación ante cualquiera de estos tres organismos. Sin embargo, se tramitará con mayor rapidez si se remite directamente al que resulte competente.

Cómo presentar una reclamación

Las quejas y reclamaciones se presentarán por escrito, con los siguientes contenidos mínimos:

1 Identificación del interesado (nombre y apellidos o denominación social, domicilio a efecto de notificaciones, DNI o CIF y representación en caso de haberla).

2 Entidad o entidades contra las que se reclama y oficinas o departamentos implicados.

3 Motivo concreto de la queja o reclamación, expresado de forma clara.

4 Acreditación del cumplimiento del trámite previo ante el Servicio de Atención o Defensor del Cliente de la entidad (los intermediarios financieros están obligados a poner a disposición del público la información sobre la existencia y funcionamiento de estos servicios).

5 Lugar, fecha y firma.

Asimismo es conveniente incluir copia de los documentos relevantes que puedan acreditar los aspectos planteados. Puede reclamar el interesado o un representante debidamente acreditado. También están legitimadas las asociaciones que representen intereses colectivos o individuales, cuando se encuentren legalmente habilitadas para ejercer la representación.

Causas para no admitir una reclamación

En ocasiones no es posible admitir a trámite una reclamación, por alguno de los siguientes motivos: La omisión de datos esenciales para la tramitación que no sean subsanables, como la identificación o el domicilio; que no sea posible determinar con suficiente claridad los motivos concretos que originan la reclamación, y o que no se haya reclamado previamente ante la entidad cuya conducta se cuestiona.

La normativa establece que antes de recurrir a los organismos supervisores, es obligatorio acudir a los Servicios de Atención al Cliente o Defensor del Cliente de las entidades.

Sólo cuando no se ha obtenido respuesta en el plazo de dos meses, o si ésta no resulta satisfactoria, puede acudirse a los Servicios de Reclamaciones del BE, la CNMV o la DGSFP.

O que la cuestión ya esté siendo tratada en alguna otra instancia administrativa, arbitral o judicial, o que haya sido resuelta previamente por el Servicio de Reclamaciones competente o que cuando la materia en que se base la reclamación no sea competencia de ninguno de los tres organismos supervisores.

Fases del procedimiento de resolución de reclamaciones

1 La apertura del expediente se comunica al reclamante en un plazo máximo de 10 días hábiles.

2 Al mismo tiempo, la queja o reclamación se traslada a la entidad reclamada para que presente las alegaciones y la documentación que estime oportunas, en un plazo de 15 días hábiles.

3 Durante la tramitación de la queja o reclamación el procedimiento puede finalizar por desistimiento del interesado, por allanamiento de la entidad a las pretensiones del reclamante o porque ambas partes alcancen un acuerdo.

4 Con carácter general, el plazo máximo para la resolución del expediente es de 4 meses desde la fecha de presentación del escrito de reclamación, salvo que concurran circunstancias que deberán ser debidamente explicadas en el informe final

Efectos del informe del Servicio de Reclamaciones

El expediente concluye con la emisión de un informe que debe contener conclusiones claras, precisas y motivadas sobre la conducta seguida por la entidad en el caso planteado. Este informe:

– No tiene la consideración de acto administrativo, por lo que no puede ser objeto de recurso ante órganos administrativos o judiciales.

– No recoge valoraciones económicas sobre los posibles daños y perjuicios ocasionados a los usuarios de los servicios financieros, ya que sólo los tribunales de justicia pueden reconocer este tipo de solicitudes.

– Tiene únicamente carácter informativo y no vinculante para las partes. No obstante, la entidad debe informar al supervisor de las actuaciones realizadas en relación con las reclamaciones resueltas con informe favorable al reclamante.

El servicio de reclamaciones del Banco de España, inútil

Los datos de 2012 hechos públicos por el servicio de reclamaciones del Banco de España (BdE) ponen de manifiesto que sólo una media del 18,3% de las reclamaciones favorables al cliente se acepta rectificar por parte de los bancos. ¿Y el 81,7% de las reclamaciones restantes en las que tiene razón el cliente? Desde ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, señalan que «es una prueba más de la ineficacia del BdE a la hora de resolver los problemas de los consumidores bancarios y certifica que este organismo, tras tolerar y apoyar abusos como las cláusulas suelo, productos de ahorro tóxicos o leoninas comisiones bancarias, ningunea los derechos de los consumidores».

Por entidades, estos datos resultan escandalosos si se tiene en cuenta que algunas de las más incumplidoras están intervenidas o con ayudas del Estado, como es el caso de NovaCaixaGalicia (7,1% de rectificaciones a resoluciones favorables al cliente), Liberbank (12,5%), Bankia (20,8%), Catalunya Bank (26,3%). Así mismo, estas cifras resultan vergonzosas en entidades consideradas principales, como CaixaBank (24,2%) y Santander (23,7%).

Un año más se repite este escandaloso porcentaje de bajas rectificaciones, pero también los abusos a los consumidores bancarios por parte de las entidades que año tras año se reiteran sin que se adopten medidas tajantes y definitivas. El organismo ahora regido por Jesús María Linde, y antes por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sólo se ha preocupado en los últimos años por las cuentas de las entidades de crédito, dejando a un lado la protección de los consumidores.

Asimismo, el informe demuestra que cualquier normativa adoptada supone un paso a peor para los derechos de los consumidores bancarios. Es el caso de la Ley de Servicio de Pagos de 2009, que, a la vista del gran aumento de reclamaciones por tarjetas de crédito y otros medios de pago, se ha mostrado absolutamente ineficiente.

Una ventanilla burocrática

El Servicio de Reclamaciones del Banco de España, es una “mera ventanilla burocrática” que se ha demostrado inútil e ineficaz. ADICAE exige su reforma, y la puesta en marcha de un organismo específico como exige la Unión Europea o el recientemente adoptado por los Estados Unidos para la defensa de los consumidores financieros. Una verdadera agencia independiente, con medios y voluntad para la para defensa efectiva de los usuarios de servicios bancarios y financieros en general, en el que la voz de sus representantes legítimos, las organizaciones de consumidores como ADICAE, sea tenida en cuenta.

Carta para reclamar a un banco una comisión

¿Harto de su banco por las comisiones que le cobra? La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) ha puesto a disposición de los consumidores una carta modelo de reclamación de comisiones en cuentas abiertas para domiciliar pagos de hipotecas, depósitos, etc. Desde ADICAE repiten que «los usuarios deben rechazar las comisiones de administración y mantenimiento en las cuentas abiertas por obligación del banco para, por ejemplo, domiciliar los pagos de una hipoteca o para recibir los intereses de un depósito». También puedes consultar 100 modelos de recursos para reclamar a disposición de los consumidores.

Y es que el Banco de España considera que cuando las cuentas se mantienen por imposición de la entidad, o cuando son utilizadas exclusivamente para abonar los íntegros de un depósito, o para dar servicio a un préstamo hipotecario, no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión por mantenimiento ni administración.

La siguiente carta modelo para reclamar a un banco que ADICAE ha puesto a disposición de los clientes de bancos se enmarca dentro de la campaña “Por una defensa colectiva eficaz de los derechos de los consumidores”, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Consumo para defender los derechos de los consumidores.

7 comisiones ilegales de bancos que no te pueden cobrar

Contra las comisiones ilegales de los bancos, la Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación, denuncia las prácticas abusivas e ilegales a las que nos tienen acostumbrados la banca en general. Por eso destaca las comisiones que cobran los Bancos y que han sido declaradas ilegales por casi todas las Audiencias Provinciales de España, creando jurisprudencia.

«Denunciamos la actitud inmoral, carente de toda ética profesional de los bancos, que dadas las actuales circunstancias siguen considerando a los clientes como un producto al que engañar en todo lo que se dejen o puedan. Animamos a todos los afectados, personas o empresas, a denunciar a sus respectivos bancos directamente en los tribunales, después de haber reclamado por escrito y sellado en cualquier sucursal de su banco la reclamación, al Departamento de Atención al Cliente, que en la mayoría de los casos ni contesta», explican desde ASGECO.

Comisiones ilegales de bancos

Son ilegales las siguientes comisiones:

1. Comisión por comunicación de posiciones deudoras vencidas

Oscila entre 20 y 40 €. El Banco de España ha dictaminado que es una mala práctica bancaria, independiente de numerosas Audiencias Provinciales.

2. Comisión por el retraso en el pago de una cuota de préstamo

Sea normal, hipotecario, en cuenta de crédito, así como a los pagos retrasados en las cuotas de las tarjetas de crédito. Aun cuando figure en los contratos o escrituras, es una cláusula nula.

3. Comisión de descubierto en cualquier tipo de cuenta

Incluidas las cuentas de crédito. Suele oscilar entre el 2% y el 6%, y la aplican los bancos sobre el mayor saldo deudor mensual, o sea no se cobra de una vez, es todos los meses.

4. Comisiones de devolución de efectos comerciales, talones, pagarés y recibos

Estas comisiones afectan a quién presente para su compensación cualquiera de estos productos y les sea devuelto. Precisamente esta comisión ilegal ha llevado a la quiebra a muchas empresas, hay sentencias con devoluciones de más de 500.000 €.

Otro tipo de productos que han sido declarados ilegales son:

5. Los SWAPS

Llamados también “permuta de interés, permuta financiera con tipo convertible a tipo variable, swap flotente bonificado, clip, swap reversible medio, etc.” Este producto es sumamente complejo y muy difícil de entender hasta para personas con ciertos conocimientos financieros. Se trata de un warrant call adaptado de forma interesada a los préstamos hipotecarios, mediante engaños y sin advertir al cliente que aunque cancele la hipoteca puede tener que seguir pagando por el swap.

6. Cláusulas suelo

Para ASGECO es irrenunciable la retroactividad de dichas cláusulas. Los bancos suelen recurrir a chantajes y prácticas nada ortodoxas para hacer novaciones, con lo que se pierden todos los derechos, adquirir otros productos y toda clase de tropelías. La clausula suelo es ilegal y punto, no hay nada que negociar.

7. Con respecto a la desaparición del IRPH de Bancos y Cajas y su sustitución por el IRPH entidades

Normalmente en todas las escrituras hipotecarias existe una cláusula sustitutiva, que en la mayor parte de los casos suele ser el Euribor. Si es así los bancos con sus prácticas nada éticas proponen, novaciones, rebaja de intereses y aplicar otros índices, etc. Si existe esa clausula u otra cualquiera sustitutiva no hay que hacer nada, el banco está obligado a respetar lo que consta en la escritura. No permitan engaños, no hay nada que negociar.

Hasta 200 euros anuales en comisiones bancarias

Según un estudio de FACUA, los usuarios pagamos hasta 200 euros anuales en comisiones bancarias. El sector bancario se situó en 2012 como el segundo sector más denunciado por los consumidores en la asociación. El perfil del estudio de FACUA es el de un consumidor que cada mes paga seis recibos mediante domiciliación bancaria, realiza siete pagos con tarjeta de débito y al menos uno a crédito y cada año efectúa dos transferencias y dos ingresos de cheques y abona otros dos recibos domiciliados.

Comisiones bancarias

FACUA-consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre las comisiones de mantenimiento, administración, ingreso de cheques, transferencias, descubiertos que aplican doce entidades bancarias a las cuentas corrientes y libretas de ahorro de sus clientes.

Barclays, Santander y Unicaja, las que más comisionan

Un usuario medio, según el perfil establecido por FACUA en su estudio, paga cada año una media de 145,82 euros por las comisiones de su cuenta. Las entidades del informe que cobran más comisiones a este usuario son, Barclays, Santander y Unicaja.

Únicamente una de las entidades encuestadas no aplican comisiones de mantenimiento, administración, ingreso de cheques ni transferencias para una cuenta corriente, se trata de

ING Direct

.

Las ‘comisiones cero’ que prometen los bancos son casi imposibles

Doble comisión por descubierto



Si el usuario con el perfil del estudio de FACUA se queda en dos ocasiones en descubierto y en ambas se le reclama el mismo, el banco le cobra una media de 93,49 euros (25,67 euros por las situaciones de descubierto y 67,81 por las reclamaciones de posiciones deudoras).

Quedarse en descubierto supone una comisión media del 4,11% de la cantidad en negativo, con un importe mínimo medio de 12,82 euros. Barclays es el banco que aplica la comisión más alta, del 4,75% y el importe mínimo más elevado junto con el Santander, 18 euros.

Notificar al usuario el descubierto, la comisión por reclamación, supone una media de 33,91 euros. Banesto es el que la cobra más alta, 39 euros.

Mantenimiento y administración



De las doce entidades analizadas, el importe medio anual por mantenimiento es de 47 euros, siendo la mayor la de Barclays, que alcanza los 72 euros, seguida del Banco Sabadell, Unicaja, Banesto, Banco Popular y Santander, 60 euros en todos los casos.

Dos de las doce entidades no cobran comisión por mantenimiento, ING Direct y Activobank, ambos de banca online.

Sólo una de las doce entidades analizadas no cobra comisión por el concepto de administración, que consiste en una cantidad fija por cada apunte generado en la cuenta, ING Direct. Bankinter no publica este dato en su web.

En el caso de los ingresos por cheque, la única entidad que no cobra la comisión por apunte por este concepto es Unicaja. Asimismo, este entidad aplica en el caso de los recibos domiciliados, una «comisión por adeudo recibo domiciliado» por valor de 0,60 euros por documento que es incompatible con la percepción por el mismo apunte de la comisión por apuntes.

En el Banco Sabadell, los cinco primeros apuntes de cada mes están excluidos de la comisión por apuntes.

De las once entidades que facilitan los datos, aplican de media 0,52 euros por este concepto. La comisión por apunte más cara la aplican Activobank, Barclays, Unicaja, Sabadell, La Caixa, Bankia y Santander, 0,60 euros. Bankinter no publicita en su web la comisión por este concepto, pues será el acordado entre consumidor y entidad. ING Direct no aplica comisión por este concepto.

Así, un usuario paga una media de nada menos que 4,16 euros al mes por realizar siete compras con tarjeta de débito y otra con tarjeta de crédito si su banco aplica comisiones.

El negocio de las comisiones de los bancos supera los 2.600 millones anuales

Transferencias



El importe medio de las transferencias emitidas manuales a otra entidad o ciudad realizado por cuenta es del 0,32% del valor de las doce entidades analizadas, con un importe mínimo medio de 3,41 euros.

El Banco Sabadell es la entidad donde estas transferencias resultan más caras, el 0,60% con un importe mínimo de 8 euros, siendo el importe mínimo también más alto.

Ingreso de cheques



El ingreso de cheques de otra entidad o ciudad tiene una comisión media del 0,30%, con un mínimo de 2,48 euros de media. Donde resulta más caro ingresarlos es en Bankia, 0,75%, que aplica un mínimo de 3,10 euros.

El precio mínimo medio que se abona es de 2,48 euros. Este importe es más elevado en Barclays, 4 euros, seguido de los 3,15 euros de Banesto. En el lado opuesto se sitúa ING Direct, donde no se cobra por este concepto.

FACUA advierte que algunas entidades, como el Banco Santander, aplican una comisión distinta en función de si el ingreso del cheque es de la misma plaza (misma ciudad) o distinta, una práctica que el propio Banco de España señalaba ya en 2005 que «no existen en principio razones técnicas o de coste que avalen una diferenciación de comisiones de esa naturaleza», por lo que ha venido indicando a las entidades que «deberían tender a suprimirla».

La devolución de cheques tiene una comisión media del 4%, y un mínimo medio de 13,75 euros.

Las entidades que más cobran son BBVA, Unicaja, Sabadell, Popular, La Caixa, Bankia, Santander y Activobank, un 4,5% sobre la parte devuelta del nominal del cheque. El importe mínimo más elevado, el de La Caixa, Unicaja y el Banco Santander, 18 euros.

Ingresos en cuenta



FACUA está recibiendo quejas y reclamaciones por parte de los usuarios referentes al cobro de comisiones por ingresar dinero en efectivo en cuenta de un tercero por ventanilla. FACUA critica esta práctica financiera al considerar que es una de las operaciones que deberían estar inherentes a la propia existencia de la cuenta corriente.

De los datos que ha podido recabar FACUA, la Caixa cobra 2 euros por este concepto y el Banco Sabadell y Popular aplican una comisión de 1,50 euros si se ingresa en una cuenta de no consumidores.

La asociación lamenta que se permita esta práctica, a todas luces abusiva y que ya el Banco de España criticó en su Memoria anual de 2010 y 2011 donde señalaba que «la aceptación de ingresos en efectivo para abono en cuenta de la propia entidad receptora constituye una prestación del servicio de caja, inherente al contrato de cuenta y, por tanto, no puede ser remunerada de forma independiente. Es decir, dado que el servicio de caja, en estos supuestos, se retribuye a través de la comisión de mantenimiento, el adeudo de cualquier otra comisión se considera improcedente».

FACUA denuncia que las entidades financieras emiten un justificante adicional al consumidor que ingresa el dinero sin informarle previamente que este servicio supone un coste aparejado y sin dejar claro qué es dicho documento y si es necesario en la operación que el consumidor desea llevar a cabo.

Segundo sector más denunciado



La banca se situó en 2012 como el segundo sector más denunciado por los consumidores en FACUA, tal y como se refleja en el balance anual ¿Qué denuncian los consumidores?

Las reclamaciones en banca en la asociación se duplicaron en 2012 con respecto a las recibidas durante 2011, aglutinando el 16,5% (en 2011 ocupaban el 7,8%). En este sector destacan las denuncias por comisiones cobradas irregularmente y la aplicación de cláusulas abusivas en contratos de préstamos al consumo o hipotecarios.

Cómo negociar con su banco las comisiones

Entidades encuestadas



FACUA ha realizado el estudio tomando como referencia las tarifas máximas publicadas por las entidades bancarias en sus propias webs, entre enero y febrero de 2013, sin contratar ningún producto vinculado ni cumplir ningún tipo de requisito como domiciliar la nómina o pensión. Los bancos analizados son Activobank, Banesto, Bankinter, Bankia, Barclays, BBVA, ING Direct, Unicaja, Sabadell, Popular, La Caixa y Santander.

Oficina virtual en Internet para las reclamaciones

El Banco de España, incorporándose al proyecto de vía telemática que ha puesto en marcha la Administración, pone a disposición del público a partir de hoy la Oficina Virtual del Servicio de Reclamaciones ), a través de la cual los ciudadanos podrán presentar consultas y reclamaciones sin necesidad de desplazarse físicamente hasta una sucursal de la institución.

La Oficina virtual consta de una zona pública, que permitirá a los usuarios de productos bancarios realizarconsultas sobre cuestiones que puedan surgir en sus relaciones con las entidades financieras, y de una zona privada, que permitirá la presentación de una reclamación o queja contra una entidad concreta, así comorealizar el seguimiento del expediente de reclamación, mediante la consulta del estado de tramitación delmismo.

Para acceder a la zona privada es necesario darse de alta como usuario previamente en la zona pública, asícomo poseer un DNI Electrónico u otros sistemas de firma electrónica avanzada que el Banco de España tengareconocidos conforme al artículo 15.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Con este nuevo paso, el Banco de España sigue avanzando en su objetivo de hacer más accesibles susservicios al público y completa el proceso iniciado hace cuatro años por el Servicio de Reclamaciones al abrirla posibilidad de realizar consultas por correo electrónico y reforzar el servicio de atención por vía telefónica.

