Jueves Loco de Cepsa: así puedes conseguir 10 céntimos de descuento por litro

Cepsa, en vísperas de la operación salida de Semana Santa 2024, ha lanzado una promoción en la que puedes ahorrar hasta 10 céntimos por cada litro de carburante que repostes en sus gasolineras. Esta oferta estará disponible el próximo jueves 21 de marzo por tiempo limitado. Si quieres aprovechar el ‘Jueves Loco’ de Cepsa y llenar el depósito de combustible ahorrando dinero, en esta información te damos todos los detalles de la promoción.

De igual forma, si quieres consultar cuáles son las gasolineras más baratas en España, puedes consultar el buscador de CasaCocheCurro con los precios actualizados en tiempo real.

Descuento de Cepsa

¿Qué es el ‘Jueves Loco’ de Cepsa? Se trata de una promoción que Cepsa lanzará el próximo jueves 21 de marzo en todas sus gasolineras de España. En vísperas de la operación salida de Semana Santa podrás obtener un descuento de hasta 10 céntimo por litro repostado, entre otras promociones.

Gracias al programa de fidelización de Cepsa Gow los clientes podrán acumular 10 céntimos por cada litro repostado. Además, también podrán acumular dinero con otras compras, no solo por repostar:

Recarga eléctrica: 4 céntimos por kWh

4 céntimos por kWh Tienda: un 10 % de lo que gastes

un 10 % de lo que gastes Lavados: 10 céntimos por cada euro que gastes para lavar el coche

Condiciones del descuento de Cepsa

El descuento se aplica de la siguiente manera. Por ejemplo, si un cliente reposta 50 litros de gasolina durante el ‘Jueves Loco’, acumula 5 euros de saldo en su cuenta de Cepsa Gow. Este beneficio estará disponible en cualquier estación de servicio de Cepsa en España. El saldo adicional será acumulado automáticamente en sus cuentas tras realizar cualquier transacción válida durante el ‘Jueves Loco’, y podrán gastarlo en su próximo repostaje, recarga eléctrica, lavado o en su próxima visita a la tienda.

La promoción no es compatible con la compra de productos de tienda que no otorguen saldo, tales como los productos de precio regulado, butano, prensa, tabaco, loterías, contenidos digitales, recargas y tarjetas de telefonía móvil, lubricantes y productos de ayuda a la automoción que no sean de marca Cepsa.

Cómo ser miembro de Cepsa Gow

Para poder aprovecharte de la promoción, tendrás que ser miembro de Cepsa Gow. Para apuntarte a este programa de fidelización debes seguir los siguientes pasos:

Abre la página web o aplicación móvil de Cepsa Gow para Android e iOS

Rellena el formulario con tus datos: nombre, email, número de teléfono y DNI o NIE

nombre, email, número de teléfono y DNI o NIE Abre tu cuenta de email y confirma que eres tú

y que eres tú Eso es todo, ya podrás disfrutar de este y otros muchos beneficios exclusivos por pertenecer a Cepsa Gow

Cepsa Gow ofrece ventajas y beneficios a los clientes, pudiendo ahorrar y disfrutar de servicios exclusivos en sus visitas. Además, no solo ofrece ahorros significativos en combustible, tienda, lavados y recarga eléctrica, sino que, al realizar compras en comercios habituales, como Ikea, Amazon o Booking, se puede conseguir hasta un 10 % de saldo para gastar en estaciones de servicio Cepsa.

