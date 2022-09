Sabías Que...

La despoblación rural podría desabastecer los supermercados de alimentos

El ritmo creciente de la despoblación en España tiene un efecto directo en el sector agrario, porque el abandono de los campos y del trabajo en granjas provoca que cada vez seamos menos capaces para producir alimentos. ¿Cuál sería la consecuencia directa? Desabastecimientos en los lineales de los supermercados. Este posible resultado ha sido analizado si la tendencia continúa en este camino. Porque España podría perder la soberanía alimentaria, tener dificultades para abastecer a la sociedad de alimentos y necesitaría depender de terceros para una actividad tan básica como comer.

Por este motivo, la despoblación rural cada vez preocupa más a colectivos como el de los ingenieros agrónomos. Esta tendencia de la desaparición del sector rural puede tener consecuencias muy graves en la sociedad, como perder la capacidad para mantener la soberanía alimentaria.

Cómo garantizar la seguridad alimentaria

El sector rural es un factor clave y fundamental para responder al reto demográfico y garantizar así la seguridad alimentaria entre la población. Cuestión que, dada su importancia, es una de las cuestiones centrales que va a discutirse en el V Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos, organizado por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos (CGCOIA).

El papel del sector rural en la sociedad es muy importante para garantizar la seguridad alimentaria, para custodiar el territorio y abaratar el precio de la compra a través de la reducción del consumo energético en la producción de los costes de los alimentos. “Si no hay vida rural, no hay agricultura, se abandonan los campos y se cierran as granjas. Lo que lleva a una pérdida de la capacidad para producir alimentos y aboca a la sociedad a depender de terceros para ello”, explica Mª Cruz Díaz Álvarez, presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA).

En otras palabras, esto significa perder la soberanía alimentaria y la seguridad en esta materia. Esta es una perspectiva que comparten otros profesionales del sector, como Conxita Villar, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Catalunya (COEAC), quien afirma que “nos enfrentamos a un auténtico reto demográfico para mantener activo y de una manera funcional el medio rural. Este es un punto donde se encuentran todos los procesos en los que descansa la soberanía alimentaria, además de la principal herramienta para luchar contra el cambio climático y mantenimiento de la biodiversidad”.

De manera resumida, aclara que la tendencia del futuro preocupa porque “si perdemos la custodia del medio rural, perdemos sus funciones económicas, sociales, ambientales y culturales, así que, si cae el medio rural, caemos todos“.

Los municipios pequeños, los más afectados

Este fenómeno de la despoblación rural se agrava en los municipios más pequeños. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico evidencian este hecho. En las localidades de menos de 5.000 habitantes hay 410.000 personas menos que hace una década y, en el caso de aquellos de menos de 1.000 habitantes, la despoblación llega al 86 %. Motivo por el que es importante encontrar una solución cuanto antes.

En el debate, que reúne a todos los agentes implicados en el desarrollo de la actividad agroalimentaria, tendrá un papel protagonista el uso de las soluciones tecnológicas para optimizar procesos, integrar biosistemas y reducir el desperdicio alimentario. Además de este, otros de los temas a debatir versarán sobre la gestión del agua, el acceso a las materias primas, y el cambio climático.

