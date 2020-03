La importancia de llevar un kit de rueda de repuesto

Coches

Cada vez que cogemos el coche ponemos en riesgo nuestra vida. Es por eso que, al volante, toda precaución es poca. Debemos conducir de una manera sosegada, libre de distracciones, estando constantemente concentrados en la carretera. Además, es necesario contar con el mayor número de medidas de seguridad posibles. Es mejor contar con un sistema de frenado ABS, tener airbag en el vehículo… que no disponer de estas medidas.

La rueda de repuesto, un aliado en carretera

Una de las situaciones de peligro que se nos puede plantear al volante es la de sufrir un pinchazo o el reventón de una rueda. Si esto nos llegara a ocurrir en algún momento, deberemos estar preparados para poder solventar el problema de la mejor manera posible. Una opción es utilizar una rueda de repuesto.

Otra forma de solucionar la papeleta es llamando a una grúa, pero puede suceder que nos encontremos a muchos kilómetros de un centro urbano y que el incidente nos haga quedarnos tirados en mitad de la nada.

Esto nos plantea la siguiente cuestión: ¿es obligatorio llevar una rueda de repuesto en el automóvil? Con la ley en la mano, no es necesario contar con una rueda de repuesto convencional; una rueda de repuesto convencional es una idéntica a las 4 ruedas con las que circula el vehículo. Lo que sí es obligatorio por ley es disponer de un sistema de recambio para esa rueda estropeada, ya sea una rueda de repuesto convencional o una de las 3 siguientes alternativas:

Galleta

Una galleta es una rueda de repuesto, pero con unas dimensiones más reducidas que las de los neumáticos del vehículo en cuestión. Un vehículo que transita haciendo uso de una galleta no puede circular a más de 80 km/h.

Neumáticos equipados con la tecnología run flat

Esta tecnología permite a un neumático pinchado seguir rodando por la carretera hasta un máximo de 80 kilómetros y a un máximo de 80 km/h.

Kit antipinchazos

Conjunto de elementos que permite arreglar de manera provisional el pinchazo de una rueda de forma que podamos llegar por nuestra propia cuenta al taller más cercano. Un kit antipinchazos suele tener un precio que ronda los 50 euros y es válido por un periodo de 4 años. Pasado ese tiempo el kit caducará y dejará de ser válido.

No contar con un sistema de recambio puede acarrear una sanción económica de hasta 200 euros, pero, sobre todo, puede suponer un riesgo y un contratiempo importante para los integrantes del vehículo.

Tipos de ruedas de repuesto

Existen distintas medidas y tamaños para las ruedas de repuesto. A continuación, tienes una lista de algunos modelos, pero antes vamos a explicar qué significan los números que las definen.

El primer número refleja la anchura del neumático en milímetros. El segundo número sirve para calcular la altura de la goma desde el borde de la llanta. El número expresa el porcentaje (70%, 80%… de, por ejemplo, 125 mm) de la anchura de la rueda; esa es la altura. La R significa que el neumático es de construcción radial. El último número es el diámetro de la llanta expresado en pulgadas.

Rueda 125/70 R 18.

Rueda 125/80 R13.

Rueda 125/80 R 16.

Rueda 135/70 R 16.

Rueda 135/80 R 18.

Rueda 135/90 R17.

Rueda 145/60 R20.

Finalmente, también es muy importante tener en cuenta que la presión de las ruedas de recambio más pequeñas (las de tipo galleta) es más elevada que la de un neumático convencional. Suele ser de entre 4.2 hasta 4.5 bar, pero aún así siempre hay que revisar las indicaciones del fabricante.

