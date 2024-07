Ocio - Tecnología

La multa de hasta 750 euros por usar mal el Verano Joven

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Aún no has solicitado el Verano Joven 2024? Si tienes entre 18 y 30 años debes saber que puedes viajar por España este verano de una forma realmente barata. Estas ayudas para viajar con descuento en transporte público están disponibles para los españoles que cumplan una serie de requisitos.

Eso sí, tal y como han especificado desde el Ministerio de Transportes, las personas que intenten usar estos descuentos sin cumplir los requisitos de edad se enfrentan a importantes multas y sanciones económicas. En esta información te detallamos todo lo que no debes hacer.

Prohibido compartir el descuento

Si has pensado solicitar los descuentos del Verano Joven 2024 y compartirlo con algún familiar o amigo, debes saber que esto es motivo de una significativa sanción económica. No importa si la persona que recibe el código cumple o no los requisitos de edad para canjearlo, desde la propia web del Verano Joven señalan que el código es “personal e intransferible”.

Es decir, si cumples los requisitos de edad, pides el código de descuento, pero lo compartes con otra persona, te enfrentas a una multa de hasta 750 euros.

Si se detecta un uso fraudulento del código del Verano Joven, la empresa de transportes avisará al usuario por SMS o correo electrónico de las consecuencias. En caso de que se registran más de seis usos indebidos, “el Ministerio podrá proceder a la retirada del código, y la persona infractora no podrá registrarse de nuevo”.

Multas y sanciones

En concreto, las sanciones económicas varían en función del transporte usado: