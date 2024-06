Vivienda

La Policía Nacional explica cómo actuar si ocupan tu casa

NOTICIA de de Cristian Pinto

Los propietarios de segundas residencias tienen la gran preocupación de encontrarse algún día que su casa está ocupada. Incluso si te vas una semana de vacaciones es posible que tengas el temor de encontrarte con la cerradura de casa cambiada. La ocupación es un problema en España que afecta a todos los propietarios de inmuebles. Por ello, ante esta situación de nerviosismo y pánico hay que saber cómo actuar adecuadamente.

La Policía Nacional ha publicado un manual de recomendaciones y consejos para actuar ante la ocupación ilegal de viviendas. Por ello, si no sabes qué hacer si ocupan tu casa, te recomendamos que consultes esta información para estar preparado ante estas situaciones poco agradables.

Consejos de la Policía

En el caso de que seas el propietario de vivienda ocupada, la Policía Nacional recomienda hacer lo siguiente:

Anota los datos personales de todos los testigos que hayan podido presenciar la ocupación.

En ningún momento cortes los suministros de agua, luz o gas de la vivienda.

No impidas la entrada a la vivienda de los ocupas una vez se haya producido la ocupación. Esta conducta podría considerarse un delito.

En el caso de que como vecino hayas presenciado como ocupan la vivienda, la Policía Nacional aconseja actuar de la siguiente manera:

Evita en todo momento los enfrentamientos con los ocupas.

En medida de lo posible, graba la ocupación desde un lugar seguro para tener pruebas.

Avisa al propietario de la vivienda.

Cuándo hay que acudir a la Policía

Ante estas situaciones de alerta, lo primero que se suele pensar es en echar a los ocupas a la fuerza y, en segunda instancia, acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso de que pases el mal trago de que te ocupen una vivienda, debes tener en cuenta que es necesario un procedimiento muy largo para poder echar a los ocupas.

Sin embargo, no dudes en acudir a la Policía para interponer una denuncia en alguno de estos escenarios:

Si ves personas ajenas al domicilio en actitud sospechosa

Si eres testigo de una ocupación

Si ves manipulaciones en las cerraduras, ventanas o cámaras de seguridad

Si detectas hilos de silicona, testigos de plástico, papel o marcas extrañas en la puerta o el marco

Si encuentras manuales de ocupación en internet o cualquier otro medio

Consejos para evitar la ocupación ilegal

Como siempre es mejor prevenir que curar, la Policía Nacional da unos consejos básicos de protección para evitar estas situaciones. Algo que puede parecer muy obvio, pero que no todas las personas hacen es cerrar la puerta principal de casa con llave, incluso cuando estés ausente de forma breve. En cualquier momento los ocupas pueden aprovechar para entrar en tu casa.

Aunque no siempre sea fácil, es conveniente mantener buena relación con los vecinos y que estos puedan avisarte en caso de que haya intentos de ocupación de tu vivienda cuando no estés en ella. De igual modo, evita publicar en redes sociales cuando estás de vacaciones, esto puede hacer que los ocupas se interesen en ocupar la vivienda que has dejado vacía.

Al hilo de esto último, si vas a estar mucho tiempo fuera de casa, pide a una persona de confianza que recoja la propaganda y las cartas acumuladas en el buzón para evitar las señales de ausencia en la vivienda. También es recomendable alternar entre dejar subidas y bajadas las persianas de casa o regar las plantas para que no se sequen porque es otra muestra de abandono en el hogar.