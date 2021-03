Qué hacer si ocupan tu casa

Vivienda

de Jessica Pascual

¿Unos ocupas se han metido en tu casa y no sabes qué hacer? Si a la vuelta de vacaciones compruebas que alguien se ha instalado de forma ilegal en tu vivienda, o si tienes un piso vacío o una segunda residencia y te enteras de que se han metido unos ocupas, en este artículo te explicamos todo lo que tienes que hacer paso a paso si ocupan tu casa.

Avisa a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Da igual si los ocupas se han metido en tu vivienda habitual, en tu segunda residencia o en un piso que tienes vacío y no usas, lo primero que tienes que hacer en todos los casos es acudir a las oficinas de la Policía o a la Guardia Civil y explicar lo ocurrido.

Este primer paso es fundamental si se han metido en tu vivienda y además hay que hacerlo cuanto antes. En caso de que se hayan metido en tu vivienda habitual, debes notificarlo en las primeras 24 o 48 horas como máximo. En el caso de que te enteres que te han ocupado tu casa transcurrido este periodo porque estabas de vacaciones, el proceso se alarga y se complica.

Si han ocupado una vivienda que usas como segunda residencia o que tienes vacía, es posible que no te enteres en estas primas 48 horas, pero en cuanto tengas constancia de ello tienes que ir y poner una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia.

Con el objetivo de agilizar los trámites, cuando vayas a poner la denuncia presenta también todos los documentos que te acrediten como propietario de esa vivienda o en su defecto el contrato de arrendamiento y haz saber a las autoridades cualquier detalle que puedas conocer o que te hayan contado sobre la ocupación. Si tienes alguna idea de quién ha podido ser, informa de ello.

Te recomendamos que aunque quieras tomarte la justicia por tu mano e intentar echar a esas personas de tu vivienda a toda costa, no lo hagas porque probablemente la persona que salga perdiendo seas tú. Recuerda que son ellos los que están en el interior de tu vivienda y no van a tener reparo en destrozar todo lo que les apetezca. En estas situaciones debemos ser cautelosos y actuar bajo la ley.

Tipos de ocupaciones

A ojos de la ley existen dos tipos de ocupaciones en función de la vivienda en la que se han metido. Los procesos para reclamar el desalojo de una casa son distintos en función de si se han instalado en una vivienda habitual o en una segunda residencia. A continuación te explicamos los pasos que debes seguir en cada caso concreto.

Ocupación de vivienda habitual

Si los ocupas se han instalado en tu vivienda habitual tienes que acudir lo antes posible a las oficinas de Policía o Guardia Civil y denunciarlo. En estos casos se inicia un proceso vía penal bajo el delito de allanamiento de morada.

Los tiempos de recuperación de la vivienda en este tipo de ocupación son mucho más cortos que en el caso de las segundas residencias siempre y cuando se presente la denuncia en las primeras 48 horas desde que han ocurrido los hechos.

En este tipo de ocupaciones se pueden dar dos situaciones:

Si te enteras del momento justo en el que se está produciendo la ocupación y avisas a los agentes, pueden iniciar los protocolos de actuación y acudir a la vivienda en ese momento. Si las autoridades sorprenden a los ocupas durante el intento de ocupación, pueden interrumpirla y detenerla en ese mismo momento. En este caso se produciría una desocupación inmediata. Si te has enterado a posteriori, debes denunciarlo y los agentes deben personarse en tu vivienda para comprobar que la han ocupado.

Ocupación de segundas residencias

Si unos ocupas se meten en una vivienda que constituye tu segunda residencia, en este caso, no se inicia un proceso penal, sino que se juzga por vía civil porque se considera un delito de usurpación de viviendas.

El procedimiento judicial cambia porque cuando se ocupa una vivienda habitual se protege la morada de un propietario mientras que si se ocupa una segunda residencia lo que se protege es la propiedad, no a la persona.

Si una o varias personas se meten en tu segunda residencia y la ocupan, al no vivir alli, es más complicado que sepas que lo han hecho a no ser que te avisen los vecinos o dispongas de algún sistema de alarma. Esto puede ser muy peligroso porque si los ocupas se instalan en tu vivienda apropiándose de ella será más complicado conseguir echarles. Nos referimos a que muchos ocupas una vez se instalan invaden la vivienda simulando que es suya y ponen fotos familiares, llenan la nevera e incluso pagan algún recibo para que parezca que es su casa habitual.

Al no denunciar en las primeras 48 horas, lo primero que debes hacer es ponerte en manos de un abogado y presentar una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia para solicitar que quieres recuperar la posesión de tu vivienda. A partir de este momento el juez dispone de un mes o mes y medio para decidir si admite a trámite o no esta denuncia.

Si se admite a trámite, los ocupas son notificados del inicio del procedimiento judicial y se les pide que en un plazo de 10 días notifiquen de forma documental que la propiedad de la vivienda es suya.

En caso de que no respondan o no quieran hacerlo, el juzgado establece una fecha para proceder al desalojo. La fecha puede fijarse en un plazo de hasta 12 meses. A ojos de la legalidad estamos ante un desahucio por precario.

En este tipo de ocupaciones es fundamental que los tramites se agilicen al máximo posible puesto que cuanto más tiempo transcurra, más tiempo estamos dejando a los ocupas a que se instalen en la vivienda. En el momento en el que cambien una cerradura, se empadronen o paguen algún recibo, la situación se complica mucho.

Desahucio exprés

La ley anti ocupas aprobada en 2018 establece máximo 30 días para devolver una vivienda a sus propietarios después de que se haya puesto denuncia y haya acreditado la propiedad de la vivienda.

En estos casos el propietario debe solicitar la entrega inmediata de la vivienda y el juez en ese momento solicita a los ocupas los documentos que verifiquen la propiedad de la vivienda durante un plazo de cinco días. Si no lo hacen se fija una fecha que concrete el desahucio, si todo sale a la perfección puede producirse el desalojo en 30 días, pero lo normal es de 12 meses.

¿Puede entrar la Policía a una vivienda ocupada sin orden judicial?

Depende. La Policía puede entrar en un inmueble que ha sido ocupado sin orden judicial si el delito es flagrante, es decir, que se haya producido de forma reciente o se esté produciendo y siempre y cuando haya testigos que estén dispuestos a declarar y sus testimonios queden reflejados en el atestado policial.

Independientemente del tipo de vivienda, de si es la habitual o se trata de una segunda residencia o una vivienda vacía, las primeras 48 horas desde la ocupación se consideran como delito flagrante de allanamiento de morada. Por tanto, en estas primeras 48 horas los agentes pueden entrar sin orden judicial, pero transcurrido este tiempo, necesitarán de la orden para proceder al interior de la vivienda porque les protege el derecho de inviolabilidad de la Constitución.

¿Pueden mis vecinos ayudarme de forma legal a desocupar la vivienda?

Sí. Si la vivienda ocupada está en un bloque de pisos, la comunidad de vecinos, si considera que están causando molestias, puede emprender acciones para echar a los ocupas. Deben presentar una demanda civil de forma conjunta. De forma previa a las acciones legales deben intentar que los ocupas desalojen la vivienda estableciendo comunicación con ellos y pidiéndoselo directamente.

Cómo evitar que ocupen tu casa

En la actualidad se producen muchos casos de ocupaciones de viviendas sobre todo que se encuentran vacías o en el caso de segundas residencias. Por ello es recomendable que si te encuentras en alguna de estas situaciones tengas en cuenta los siguientes consejos y tomes todas las precauciones que puedas para evitar que unos ocupas se metan en tu vivienda.

Si tienes una casa vacía asegúrate ir de forma constante por allí además de mantener todos los sistemas de seguridad reforzados en puertas de acceso para ponerles las cosas más difíciles.

por allí además de mantener todos los sistemas de seguridad reforzados en puertas de acceso para ponerles las cosas más difíciles. Instala una alarma .

. Crea una sensación de que esa vivienda no está deshabitada . Programa las luces para que se enciendan, pide a algún vecino que entre a subir y bajar las persianas, acércate de forma presencial de vez en cuando, etcétera.

. Programa las luces para que se enciendan, pide a algún vecino que entre a subir y bajar las persianas, acércate de forma presencial de vez en cuando, etcétera. No te olvides de coger de forma habitual el correo .

. Instala puertas que tengan sistemas de seguridad reforzados o sean blindadas.

Alíate con los vecinos y pídeles que te informen de cualquier movimiento cerca de tu vivienda. Déjales unas llaves y que entren de forma habitual para que no parezca una vivienda vacía.

y pídeles que te informen de cualquier movimiento cerca de tu vivienda. Déjales unas llaves y que entren de forma habitual para que no parezca una vivienda vacía. Revisa si en tu puerta o alrededor hay marcas para saber si hay gente viviendo o está vacía.

