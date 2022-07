Vivienda

Hogar y Consumidores

Cómo evitar que ocupen tu casa durante las vacaciones

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te vas unos días y estás preocupado por si los ocupas intentan meterse en tu vivienda? En la actualidad se producen muchas ocupaciones de viviendas vacías o segundas residencias en la mayoría de los casos. Por ello, es recomendable tener en cuenta los siguientes consejos y tomes todas las precauciones que puedas para evitar que unos ocupas se metan en tu vivienda.

Sistema de seguridad y videovigilancia

Si tienes una casa vacía, visítala a menudo y mantén todos los sistemas de seguridad reforzados en puertas de acceso para ponerles las cosas más difíciles. Entre estas medidas, puedes poner una alarma sin cuotas o instalar una cámara espía de videovigilancia en el exterior. Lo ideal es tenerla conectada al teléfono para que te avise si detecta movimiento o si alguien está intentando entrar en la casa. Así, puedes avisar cuanto antes a la Policía y actuar cuanto antes para evitar que ocupen tu casa. A ello puedes sumarle la instalación de otros sistemas inteligentes y de domótica que te ayuden a tener la casa vigilada.

Crea sensación de que la vivienda no está vacía

Es importante que la vivienda no parezca vacía. Para ello, puedes programar las luces para que se enciendan o pedir a algún vecino que entre a subir y bajar las persianas o regar las plantas, entre otras actuaciones. Sin olvidarse de recoger de manera habitual el correo. Estos son pequeños gestos que pueden ayudarte a crear una sensación de que la casa está habitada de manera regular y que no llame la atención de los ocupas.

Puertas blindadas

Otra opción es contar con puertas blindadas que ofrecen un sistema de seguridad reforzada. Son puertas mucho más difíciles de abrir y, por tanto, menos atractivas para los ocupas. Aunque si no tienes pensado cambiar la puerta principal de tu vivienda, siempre puedes poner una cerradura inteligente que ofrezca una mayor seguridad a la casa y que puedas controlar desde el teléfono.

Pide a los vecinos que echen un ojo

Alíate con los vecinos y pídeles que te informen de cualquier movimiento cerca de tu vivienda. Déjales unas llaves y que entren periódicamente para que no parezca una vivienda vacía.

Presta atención a los detalles

Revisa si en tu puerta o alrededor hay marcas para saber si hay gente viviendo o está vacía.

Busca a alguien para no dejar tu casa vacía

Otra opción es pedirle a algún amigo o familiar que se instale en tu casa durante esos días que te vas fuera. De esta manera, te aseguras de que la casa nunca se quede vacía y puedas disfrutar tranquilo de tus vacaciones.

Si no tienes a nadie de confianza y no quieres irte sin que alguien se quede en tu casa, siempre puedes alquilar tu vivienda. Es una alternativa que ofrece un doble beneficio. Por un lado, la tranquilidad de que la casa no se quede vacía y, por otro, la de obtener cierta rentabilidad e ingresos al mismo tiempo.

Evita publicar tus vacaciones en redes sociales

Evita publicar en redes sociales los días que te vas de vacaciones. Cuantas menos pistas ofrezcas de que la casa se queda vacía, mucho mejor. Por el contrario, si publicas fotografías o vídeos desde el día que dejas tu casa y durante las vacaciones, los ocupas tienen vía libre para entrar en tu casa sin preocupaciones.

Si quieres leer más noticias como Cómo evitar que ocupen tu casa durante las vacaciones, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.