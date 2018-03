Vivienda Cerraduras de seguridad para reforzar tu casa

Según el Gobierno español, en el año 2017 se documentaron unos 150.000 robos con fuerza, de los cuales unos 106.000 fueron cometidos en domicilios particulares. Ante estas cifras, no es de extrañar que los expertos recomienden comprobar la seguridad de establecimientos y domicilios, sobre todo con cerraduras de seguridad acudiendo a profesionales. En caso de residir en la capital española, es conveniente consultar a cerrajeros urgentes en Madrid.

Según algunos informes, en la capital española la zona en la que el riesgo de sufrir un robo es menor es en el distrito de Centro. Otras zonas que también tienen tasas de robos en domicilios bajas son los barrios de Hellín, Simancas, Vista Alegre o Abrantes, entre otros.

Sin embargo, los datos no son tan positivos en zonas como Cuatro Vientos, Las Tablas, Valdefuentes o La Peseta. Es por ello que es preciso tener la certeza de que los sistemas de seguridad de nuestros hogares atienden nuestras necesidades y no nos dejan al descubierto. Uno de los primeros pasos debe ser revisar las cerraduras de nuestro domicilio y valorar su cambio en caso de no contar con una alta seguridad.

Para hacer este cambio es preciso acudir a un cerrajero profesional que nos pueda asesorar sobre la mejor opción para cada caso, así como hacer las instalaciones precisas.

Cerraduras antibumping

El bumping es la técnica empleada originalmente por cerrajeros para abrir las puertas en caso de necesidad. Sin embargo, esta práctica ha sido adoptada por las bandas criminales y logrando así que los malhechores entren en los domicilios sin grandes obstáculos debido a que estas cerraduras carecen de un mínimo de seguridad.

Para solventar esta situación, el mercado ha comercializado las llamadas cerraduras antibumping o cerraduras de seguridad que cuentan con sistemas más complejos que impiden su vulneración tan fácilmente.

Escudos acorazados

Es otro sistema que protege el bombillo de ataques con violencia y que permite mantener a salvo el mecanismo interno de la cerradura.

Cerraduras electrónicas

Estos sistemas adoptan una tecnología avanzada que, dependiendo de cada modelo, varía en su funcionamiento. Entre las cerraduras electrónicas más populares se encuentran aquellas que se apoyan en un teclado en el que hay que marcar un código.

Sin embargo, no siempre es necesario introducir una clave, puesto que también existen otras cerraduras electrónicas que funcionan con un mando a distancia o incluso con aplicaciones para el teléfono móvil.

Este sistema de seguridad es de los más cómodos debido a que permite prescindir del uso de llaves.

Cerraduras inteligentes

Otro sistema muy similar a las cerraduras electrónicas es el de las cerraduras inteligentes, que permiten abrir las puertas principales desde el exterior con una aplicación de móvil o con un mando a distancia. Este tipo de sistemas suelen alertar cuando la puerta permanece varios segundos abierta y asegura al completo la cerradura cuando se cierra.

Cada hogar requiere de un sistema diferente en función de los hábitos y necesidades de cada failia y sus miembros. Por eso acudir a un especialista garantiza que el sistema escogido sea el más adecuado. Así mismo, es conveniente confiar la instalación de estos sistemas a cerrajeros profesionales puesto que, de lo contrario, podríamos poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar.

