Cómo prevenir que entren a robar en tu casa

Coincidiendo con las semanas de vacaciones, como verano, Semana Santa o Navidad… y con el objetivo de prevenir los robos en viviendas vacías en estos días de festividad, se detallan a continuación una serie de consejos para mejorar la seguridad de las viviendas así como recomendaciones en aquellas situaciones de riesgo que puedan producirse durante estos días debido a los desplazamientos y, por tanto, ausencias del domicilio habitual. Tras consultar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se recogen consejos en función de que se trate de abandonar temporalmente el domicilio, medidas de precaución al encontrarse en la vivienda y recomendaciones en caso de robo.

Abandono temporal del domicilio

Asegúrate de que las puertas y las ventanas de tu vivienda quedan perfectamente cerradas, incluso si te vas a ausentar del domicilio por un breve espacio de tiempo. Acuérdate de las ventanas que dan a patios, especialmente cuando se trate de pisos bajos o muy altos: son los accesos que pasan más ocultos a la vista de los ciudadanos y, por lo tanto, son zonas especialmente desprotegidas y con un riesgo mínimo para los delincuentes. No olvides asegurar las ventanas de los sótanos con rejas.

Cierra siempre la puerta con llave, no sólo con el resbalón, puesto que así puede abrirse fácilmente. Procura que la puerta tenga al menos dos puntos de cierre, y que no exista hueco entre la puerta y el suelo. Refuerza la parte de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos que impidan apalancar la puerta.

No desconectes totalmente la electricidad de tu casa. El timbre desconectado es signo de ausencia. Nunca escondas una llave de emergencia en las proximidades de tu casa: buzón, macetas, caja de contadores. En la medida de lo posible, instala una puerta de seguridad, un cerrojo y una alarma.

Todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada será un seguro de prudencia muy eficaz. No dejes las persianas completamente cerradas puesto que es un signo evidente de ausencia. Emplear temporizadores automáticos para encender y apagar luces o un aparato de radio te pueden ayudar a aparentar que la casa no está vacía.

Si vives fuera del casco urbano, ilumina la entrada, el porche y los patios delanteros o traseros. Un perro convenientemente adiestrado es una buena medida de disuasión.

No dejes en tu domicilio objetos de elevado valor, llaves de vehículos, documentos importantes, talonarios de cheques, claves tarjetas de crédito o códigos de acceso a banca online. Si tienes la posibilidad, guárdalos en una caja de seguridad.

Joyas y objetos de alto valor simbólico y económico. Intenta no guardarlas todas juntas en el mismo sitio. Y mejor no las escondas por el dormitorio porque la habitación principal de la casa es uno de los primeros lugares donde van a ir a buscarlas. Deposítalas por diferentes escondites de la casa, en sitios donde nunca guardarías algo así. Échale imaginación.

Elabora un inventario con los números de serie de fabricación de aparatos electrónicos, marca y modelo. Incluye también descripción y/o fotografías que permitan la identificación de joyas y objetos valor.

No comentes tus planes de vacaciones ni su duración con desconocidos, ni dejes esa información en el mensaje del contestador telefónico.

Ten especial cuidado si utilizas redes sociales en Internet e informa a tus hijos de que no aporten datos personales e información sobre el periodo y duración de la ausencia del domicilio a desconocidos o en la red.

En ausencias prolongadas pide a un vecino que colabore por medio de la recogida del correo, comprobación del estado de la vivienda, encendido ocasional de alguna luz, conexión de radio o el televisor. Deja un teléfono para que te localicen en caso de emergencia.

En el interior de la vivienda

No abras la puerta de tu casa o el portero automático a personas desconocidas. Compromete tu seguridad y la de tus vecinos. Los cerrojos de cadena pueden no detener a alguien que esté determinado a pasar. Mantén la puerta cerrada hasta que puedas identificar plenamente a la persona.

Desconfía de quien llame a tu puerta ofreciendo una supuesta venta o diciendo que representa a un organismo público o asociación humanitaria. El delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en tu casa. No conciertes citas en la vivienda con personas desconocidas, especialmente si el contacto se ha establecido mediante teléfono, Internet, u otro medio que facilite el anonimato.

Exige siempre acreditación a representantes de servicios (agua, luz, teléfono, gas, etc.), y no aceptes servicios que no hayas solicitado previamente. Si tienes dudas, confirma telefónicamente con la compañía de suministros la visita del técnico.

En caso de robo

Ante cualquier síntoma sospechoso que te llame la atención, gente merodeando en las inmediaciones o ruidos en viviendas desocupadas, llama a la Policía (091) o a la Guardia Civil (062). Anota los datos de los vehículos y/o personas que merodean por los alrededores de la vivienda. Ante la duda, es preferible llamar a la Guardia Civil o la Policía.

Si ves la puerta de tu domicilio abierta o una ventana rota, no entres, mantén la calma y llama inmediatamente a la Policía o a la Guardia Civil desde el teléfono móvil, desde la casa de un vecino o desde un teléfono público. No toques nada del interior para evitar destruir pruebas.

Al formular la denuncia presenta documentos justificativos de los objetos robados, como facturas o fotografías, puede ser muy útil a la hora de capturar a los ladrones y recuperar los objetos sustraídos.

Ojo con los robos en verano, los nuevos contadores de la luz dicen si no estás en casa

Los nuevos contadores de la luz incorporan algunas funcionalidades como el dispositivo led que directamente nos dice si la vivienda está vacío o no. Y es que, cuando hay consumo, es decir, cuando la vivienda está ocupada, emita una señal en forma de parpadeo. Si no hay señal, la casa está vacía. Ahora en verano obliga a prestar más atención a la seguridad para evitar los robos en vivienda, puesto que los contadores pueden alertar a los ‘cacos’.

Y esto, como denuncia Facua-Consumidores en Acción, es un peligro puesto que, según la federación de asociaciones de consumidores, no solo son muy accesibles desde la calle, sino que incorporan un sistema led que permite saber si la vivienda está vacía o ocupada.

Advertencia a la que también se ha sumado el Cuerpo Nacional de Policía, incluyéndola entre sus recomendaciones para la prevención de robos en verano. Y es que, aunque los nuevos contadores puedan resultar más prácticos para la lectura del consumo, también desvelan una valiosa información para los ladrones, ya que aporta información en tiempo real sobre la ocupación de la vivienda. Aunque en algunos casos los contadores están en el interior, son muchas las viviendas, sobre todo unifamiliares, cuyos contadores están directamente en la vía público, es decir, expuestos a cualquiera.

No es la primera vez que Facua denuncia esta situación. De hecho, hace dos años ya presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Energía, la Agencia Española de Protección de Datos y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Sin embargo, hasta la fecha no han tenido constancia de que su petición haya sido atendida. La Comisión Nacional de Energía sí redactó un informe y envío un oficio al Ministerio para que se modificara la normativa.

Por su parte, la Agencia de Protección de Datos inició una investigación, consultando a la empresa eléctrica Endesa, principal responsable de este tipo de contadores, quien sí aportó alguna solución, como la posibilidad de desactivar el sistema led una vez que se hubiera instalado y verificado el funcionamiento del contador. De momento, el Ministerio de Industria no ha dado ningún paso al respecto. Postura que, desde Facua, consideran que pone en riesgo la seguridad de los usuarios en sus domicilios.

Los nuevos contadores digitales revelan si una casa está vacía por la luz LED que parpadea

Los nuevos contadores digitales tienen una luz LED que parpadea a una velocidad proporcional al nivel de consumo eléctrico. Al estar visibles, cualquiera que entre en el edificio puede deducir a qué horas del día no hay nadie en el piso o si la familia se ha marchado unos días (un parpadeo muy lento denotaría que sólo está funcionando el frigorífico). Así, Facua alerta de que los nuevos contadores de la luz elevan el riesgo de robos al revelar si el piso está vacío. La asociación también recuerda que tras la denuncia realizada, la CNE pidió a Industria hace más de seis meses que modifique la normativa que regula estos equipos. También muestran información protegida por la Ley Orgánica de Proteccion de Datos.

FACUA denunció este peligro para la seguridad privada en abril de 2012 ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y en julio ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esto provocó que el pasado julio la Comisión Nacional de la Energía (CNE) elaborase un informe y remiese un oficio al Ministerio solicitándole la modificación de la normativa que regula los nuevos contadores, de manera que en las cajas de medida de los que suministros individuales «no sea obligatoria la existencia de un visor transparente».

Quitar el led

La CNE indica que de hecho los nuevos equipos no necesitan dicho visor transparente para la lectura de los consumos, ya que se realizan de forma telemática. FACUA advierte que las medidas para evitar el problema no deben afectar sólo a los contadores de casas unifamiliares, sino también a de los edificios de viviendas, ya que en muchos casos los equipos están visibles para cualquiera.

Vulneran la LOPD

Además, la información que facilitan estos aparatos está protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya que incluye tanto el consumo como la potencia y la tarifa contratada por el usuario. Asimismo, sea cual sea la solución al problema, FACUA señala que debe garantizarse que el usuario siga teniendo acceso a los datos de consumo que indique su contador.

Eso sí, la asociación advierte que un alto porcentaje de los nuevos contadores instalados siguen teniendo las lecturas de forma presencial ya que las eléctricas aún no se han tomado la molestia de instalarles el condensador que permite la telegestión.

FACUA lamenta que Industria no haya dado todavía respuesta a la carta que le remitió hace cerca de un año, como tampoco lo ha hecho Protección de Datos, que recibió su denuncia hace más de seis meses.

Así son las marcas que hacen los ladrones para robar en tu casa

Cuando llega el verano y nos vamos de vacaciones, no queda más remedio que dejar la vivienda habitual deshabitada. A veces durante largos periodos de tiempo que no pasan desapercibidos ante los enemigos de lo ajeno. Los ladrones de viviendas han establecido su propio código con símbolos para reflejar a través de pequeñas marcas que se hacen habitualmente junto a las puertas de chalés, como por ejemplo en buzones, para informar de si una vivienda se encuentra vacía durante los meses de verano o si está ocupada sólo por las mañanas.

Como se puede apreciar en la imagen, el sistema de comunicación entre ladrones con estos símbolos es bastante sofisticado.

Desde informar de la presencia de un perro peligroso a si lo que hay en su interior no es interesante. Las marcas se suelen encontrar en las entradas de viviendas como chalés en urbanizaciones privadas junto a la puerta, ya sea en la pared, en la misma puerta o grabada en un buzón con un punzón o escritas con tiza.

Por eso hay que revisar la entrada de nuestra casa antes de irnos de viaje o de forma habitual cuand nos vayamos a trabajar, sin volvernos locos, y sospechar de cualquier mínimo detalle que veamos. Ya sea un pequeño hilo en el suelo o una pequeña marca hecha con bolígrafo o rotulador. En definitiva, todo lo que no hayamos hecho nosotros en la entrada de la casa y que pueda ser utilizado por los ladrones como marcaje.

Los marcadores no siempre se colocan en el mismo lugar de la entrada, ni son iguales. Varían las formas para evitar ser descubiertos ante la policía.

Una vez ponen el marcador, el siguiente paso es vigirlarlo. Si pasa cierto tiempo y no se ha movido, los ladrones saben que no hay nadie dentro y tienen vía libre para entrar en la casa. Por el contrario, si el hilo que han colocado en el marco de la puerta, está en el suelo o no está directamente, significa que hay gente habitando la casa.

¿Inocentes trocitos de plástico o bolitas de papel en tu puerta?#Alerta, pueden ser marcas de ladrones para saber si sales de casa 📞062 pic.twitter.com/23QOdH3zvz — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 10, 2017

Abren cerraduras con el método ‘bumping’

Una vez han estudiado la casa, y saben cuando pueden entrar, uno de los métodos que más utilizan para hacerlo es el método «bumping». Una técnica a través de la que abren la puerta sin tener la llave y sin forzar la cerradura haciendo uso de una llave manipulada.

Introducen esta llave boca abajo, y al golpearla, hace saltar los pistones simulando el movimiento circular de la llave original.

Una técnica que suele ser infalibe y que a simple vista no nos damos cuenta de que han entrado a robar en casa porque no deja marcas. Por eso es bueno siempre que volvamos de viajes largos revisar que tengamos todo en casa y pensar si echamos algo en falta.

¿Cómo podemos evitarlo? En la actualidad y ante esta mejora de las técnicas de los ladrones para asaltar casas, han creado nuevos tipos de cilindros para cerraduras que son antibumping. Si nos hacemos con este tipo de cilindros, los ladrones no podrán utilizar este método para entrar en nuestras casas.

>> Sistemas de seguridad para cerraduras de la puerta de casa

Robos con fuerza en domicilio en datos

Según el último Balance de Criminalidad presentado por el Ministerio del Interior que corresponde al último trimestre de 2019, se han producido un total de 98.520 robos a nivel nacional dsde enero hasta diciembre de 2019 con fuerza en domicilios.

Esta cifra de robo con fuerza en domicilio supone el 15,6% del total de infracciones penales en España durante 2019. Si nos fijamos en datos totales por todo tipo de infracciones penales producidas durante 2019, las cifras aumentan a 2.201.859 infracciones, un 3,3% más que en 2018. El aumento de infracciones se debe en parte a las estafas por Internet, puesto que en 2019 el 10,1% de la totalidad de las infracciones son de este tipo de cibercriminalidad.



