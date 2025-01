Vivienda

La Sareb subasta 58 pisos en Galicia a partir de 3.000 euros

NOTICIA de de Cristian Pinto

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), también conocida como el ‘banco malo’, vende unas 10.000 viviendas vacías en España procedentes de las quiebras bancarias del sistema financiero. Concretamente, en el municipio de Ares (A Coruña) está disponible una subasta de 58 lotes de pisos propiedad de la Sareb. Estos activos proceden de la deuda millonaria que dejó la quiebra de varias constructoras en la zona.

La subasta de estos activos parte desde los 3.000 euros y estará abierta hasta el 15 de enero de 2025. En esta información te detallamos cómo son los lotes que se comercializan en Ares procedentes de la Sareb.

Dónde están los pisos

Los 58 inmuebles que subasta la Sareb en Ares se encuentran en un edificio situado en la avenida Federico García Expósito. Estos lotes provienen de una ejecución hipotecaria tras una deuda acumulada de 4,1 millones de euros por parte de la constructora con sede en Ferrol.

Los pisos disponibles en esta macrosubasta están ubicados en la zona del Mazote. Por un piso valorado en 60.930 euros, el depósito requerido es de 3.046 euros, con una superficie construida de unos 60 metros cuadrados. El mayor depósito solicitado es de 5.709 euros, correspondiente a un inmueble valorado en 114.190 euros y con una superficie construida de más de 113 metros cuadrados. Algunos de los pisos cuentan con dos terrazas, pero ni la resolución judicial ni la subasta pública ofrecen más detalles al respecto.

Entre las opciones, hay una amplia variedad de tamaños y depósitos. Aunque no se exige una oferta mínima, los participantes deben tener en cuenta que las cantidades aumentarán en función de las pujas de otros interesados.

Cómo pujar

Los interesados en participar no necesitan ofrecer un precio mínimo, pero sí deben presentar depósitos que comienzan en 3.000 euros, dependiendo del inmueble. Por el momento, una oferta en este procedimiento, que puede consultarse en el portal público del BOE. La subasta comenzó el 26 de diciembre, y en este tipo de procesos es común que las propuestas se entreguen en los últimos días o incluso horas, con toda la documentación ya lista y esperando las ofertas de los competidores.

Todos los interesados en participar en la puja deben respetar ciertos incrementos en las ofertas: por ejemplo, en un piso valorado en 60.930 euros, las pujas deben aumentar siempre en 1.218 euros, mientras que para el valorado en 114.190 euros, los tramos son de 2.283.

En cada uno de los 58 lotes subastados, se aclaran ciertos aspectos: no se trata de una vivienda habitual, no se especifica la situación posesoria, no hay una certificación registral disponible, y los inmuebles no son visitables. Además, no ha sido posible emitir información registral electrónica a través del Colegio de Registradores.

Si estás interesado en saber más sobre este tipo de subastas, en esta otra información te contamos cómo saber cuándo hay subastas de viviendas en la Seguridad Social.