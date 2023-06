Coches

Las 10 respuestas a las preguntas trampa para aprobar el teórico de conducir

NOTICIA de Jessica Pascual

El examen teórico es la primera prueba que hay que superar para obtener el permiso para conducir en España. Es un formato de prueba tipo test en el que, como máximo, se pueden tener 3 fallos. De manera general, del total de las preguntas, hay algunas que son más fáciles y otras que ‘van a pillar’ y que crean algún que otro quebradero de cabeza.

Respecto a estas últimas, hay un grupo de preguntas común que suele fallarse por muchos alumnos. En concreto, según ha informado Fernando Solas, responsable de PONS Seguridad Vial, es que se cometen errores en las cuestiones relacionadas con las Zonas de Bajas Emisiones, velocidad máxima en las ciudades o respecto a los vehículos de movilidad personal o patinetes eléctricos. Los datos de las preguntas que más se fallan están extraídos de un informe elaborado de la compañía durante los meses de enero y junio de 2023 de un total de 650.000 test online realizados en este primer semestre del año en esta plataforma.

¿Se puede conducir con un pick-up con el permiso B?

A la pregunta acerca de si se puede conducir con el pick-up con el permiso de conducir B, se establecen las tres siguientes respuestas:

A. No.

B. Sí, pero se necesitan al menos dos años con el permiso B.

C. Sí, si dispone de hasta 9 plazas, incluido el conductor.

La respuesta correcta es la C porque con el permiso B solamente se pueden conducir automóviles de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada, siempre y cuando transporten hasta 9 plazas, incluido el conductor. La clave de esta pregunta está en que con el permiso B se puede conducir el turismo, pero además muchos más vehículos, incluso si llevan enganchados un remolque de hasta 750 kilos.

Esta señal…

Otra de las preguntas que más se falla tiene que ver con la identificación de la señal que aparece en la siguiente imagen.

Las posibles respuestas son:

A. indica una vía reservada exclusivamente para ciclos.

B. indica una vía reservada para peatones y ciclos.

C. prohíbe a las bicicletas circular por la vía.

La correcta es la B porque la señal indica la existencia de una vía específica para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. El error habitual se produce al considerar que es una vía exclusiva para bicicletas. No hay que confundir esta señal con la circular de fondo azul y misma silueta, que sí es exclusiva para ciclos.

¿Pueden usar los conductores de motos auriculares conectados al móvil?

A la pregunta sobre si tienen permitido los conductores de motocicletas utilizar, durante la conducción, auriculares inalámbricos conectados a dispositivos de telefonía móvil, se plantean las siguientes respuestas:

A. Sí, si están homologados y no afectan a la seguridad vial.

B. Sí, porque son dispositivos de manos libres.

C. No, porque está prohibida su utilización durante la conducción.

La respuesta correcta es la A y la explicación es que se prohíbe el uso de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación durante la conducción. La excepción a la norma es cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear manos, ni usar cascos auriculares o instrumentos similares. La clave de la pregunta está en que todo aquello que provoque distracciones al conductor o le impida percibir de manera adecuada el tráfico está prohibido, salvo que esté homologado o no afecte a la seguridad vial.

Si encontramos esta señal a la entrada de una calle, ¿qué indica?

A la pregunta de si encontramos la señal de la siguiente imagen en la calle, hay tres opciones:

A. Entrada prohibida a los automóviles.

B. Zona de Bajas Emisiones.

C. Entrada prohibida a todos los vehículos a motor.

La respuesta correcta es la B y la explicación es que la señal indica que es una zona de bajas emisiones y que solamente pueden circular por esa calle a cuya entrada se encuentre los vehículos que se ajusten a los límites de emisiones.

Cuál es la sanción pro usar el móvil en un semáforo

A la pregunta sobre cuál es la sanción por utilizar, sujetando con la mano, el teléfono móvil mientras se encuentra en un semáforo en rojo, hay tres posibles opciones:

A. Pérdida de 6 puntos y 500 euros.

B. Pérdida de 6 puntos y 200 euros.

C. Pérdida de 3 puntos y 200 euros.

La respuesta correcta es la B porque es una infracción grave que conlleva la pérdida de 6 puntos y un total de 200 euros.

¿Puede circular por vías interurbanas un vehículo de movilidad personal?

A la pregunta sobre si se puede circular por vías interurbanas un vehículo de movilidad personal, se establecen las siguientes opciones:

A. Sí, si lo hace por el arcén.

B. No, debe circular solo por vías urbanas y travesías.

C. No.

La respuesta correcta es la C porque el patinete eléctrico tiene prohibido circular por vías interurbanas y autopistas o autovías que transcurren dentro de poblado y lo mismo en túneles urbanos y por travesías. El motivo de la prohibición es el riesgo que presentan por su escaso peso, pequeñas ruedas y falta de estabilidad.

Sobre conducir con niebla

A la pregunta sobre si con niebla densa un turismo puede circular únicamente con los alumbrados de posición y cruce, hay tres opciones:

A. Sí

B. No, debe utilizar también la luz antiniebla trasera.

C. No, debe encender obligatoriamente el alumbrado delantero y trasero de niebla.

La respuesta correcta es la B porque al conducir con niebla se reduce la visibilidad y, por tanto, deben encenderse las luces. En concreto, debe usarse el alumbrado de posición con el de corto alcance o cruce y la luz antiniebla.

¿En esta situación, puede circular por el carril central?

En la situación que se detalla en la siguiente imagen, a la pregunta sobre si se puede circular por el carril central, hay tres posibles respuestas:

A. No, debe circular por el carril derecho.

B. Sí, porque la vía no está saturada.

C. Sí, si no se entorpece la marcha de otros vehículos que circulen detrás.

La correcta es la A porque el conductor de un automóvil, cuando circule fuera de poblado en calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el situado más a su derecha. Si bien, podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen a condición de que no entorpezca la marcha de otro que le siga.

El conductor de un vehículo tiene preferencia de paso respecto de los peatones, salvo…

A. En los pasos para peatones, en las aceras y en las demás zonas peatonales.

B. Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones que quieran cruzar, aunque no exista paso para estos.

C. Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones pero que dispongan de zona peatonal.

La respuesta correcta es la A porque tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, con la excepción de los siguientes casos:

Pasos para peatones debidamente señalizados.

Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso habilitado.

En el caso de que el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.

A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros.

A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.

¿Cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo en una vía urbana con

plataforma única de calzada y acera?

A. 45 km/h.

B. 50 km/h.

C. 20 km/h.

La respuesta correcta es la C porque el límite genérico de velocidad en vías urbanas es de:

20 kilómetros por hora en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera.

30 kilómetros por hora en vías de un único carril por sentido de circulación.

50 kilómetros por hora en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

