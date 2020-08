Las 20 cenas ligeras y rápidas fáciles de preparar

Sabías Que...

¿Qué preparar para cenar hoy? En este artículo te explicamos paso a paso las 20 recetas de cenas más saludables, ligeras y súper fáciles de preparar que no te harán complicarte la vida en la cocina pero con las que te convertirás en un auténtico chef.

Tortilla de patatas



Un clásico que no podía faltar. La tortilla de patatas siempre es un acierto, aunque depende de quién se la vaya a comer tendrás que tener en cuenta si la quiere con o sin cebolla. Una barrera que divide al mundo.

Lo primero que tenemos que hacer es cortar las patatas en láminas finas. Lavamos las patatas cortadas. Cortamos la cebolla. La forma o el corte también va a depender del gusto. Puedes cortarla en trozitos pequeños o grandes. Ponemos bastante aceite de oliva en una sartén y echamos las patatas. Un truco para que la tortilla se quede con las patatas blanditas por dentro es hacerlas a fuego lento. Tarda más, pero merece la pena. La cebolla la podemos poner en la misma sartén de las patatas o en otra diferente. Depende de cómo queremos que sea el punto. Cogemos un bol y ponemos los huevos y los batimos. Una vez las patatas estén blanditas que notes que no queda ninguna dura, las sacamos del fuego y las mezclamos con el huevo en el bol. Echamos sal. Al gusto. Incluimos la cebolla. Removemos para que se quede una mezcla uniforme en el bol. Ponemos una sartén (o dos) depende de cómo le des la vuelta, a calentar. Cuando estén bien calientes viertes la mezcla en la sartén. El resultado final va a variar de cómo te guste la tortilla. Si eres de los que la quieres hecha por fuera y jugosita por dentro no tienes que mantenerla mucho en el fuego. La vuelta se la puedes dar con otra sartén si es de las que tienen gancho porque son especiales para tortilla o con un plato. Al darle la vuelta, mucho cuidado. Tenemos que conseguir que los bordes de la tortilla estén hechos para que no se nos vaya todo el huevo al suelo. Le damos la vuelta, dejamos que se haga por debajo y listo.

OJO: Las proporciones dependen de los gustos. Es recomendable que si os gusta la tortilla cuajadita y jugosa pongáis uno o dos huevos más que la cantidad de patata.

Tortillas de verduras

Si quieres que tu tortilla tenga ingredientes como verduras tendrás que añadirselas a la mezcla de huevo y patata antes de dar el último paso y hacerlas en la sartén.

Perritos calientes



Puede que pienses que los perritos calientes no son una opción sana, pero todo depende de cómo los prepares.

Para empezar la salchicha del perrito caliente la hacemos cocida o al vapor, por lo que no tiene mucha grasa.

Introducimos las salchichas en una olla y dejamos que se hagan durante unos minutos. El pan puedes buscar uno que sea integral, o si es del normal, comerte un solo perrito y no hincharte. El pan sólo tenemos que tostarlo y en caso de que queramos queso tendrás que ponerlo encima del pan y meterlo al horno para que se funda. Si quieres salsas podrás echárselas después, pero sin pasarse. Si quieres cebolla, mejor que esté cocinada porque la cruda puede provocar ardores por la noche.

Tortilla francesa



Las tortillas francesas son una de las cenas más recurrentes que podemos hacer porque sólo tardas unos minutos en hacerla y además es sana, y está buenísima.

Tenemos que coger un par de huevos, batirlos, echarles sal y poner una sartén a calentar. Una vez esté caliente vertemos el contenido, con una cuchara de palo haces unos pequeños movimientos circulares en el centro para repartir la mezcla bien y que se empiece a hacer. Cuando veamos que empieza a coger forma, empezamos desde un lateral ayudándonos con a cuchara a darle la forma. Será cuestión de segundos lo que tardarás en dar la forma y que se termine de hacer el huevo. Listo para comer.

A las tortillas francesas también les podemos añadir ingredientes en el momento en el que se están haciendo en la sartén como por ejemplo champiñones.

Ensalada campera



Las ensaladas son una opción de lo más apropiado para las noches de verano. Puedes hacer infinidad de combinaciones. Aunque recuerda, la lechuga hay que evitarla porque por las noches puede sentarnos mal a la digestión.

Una de las recetas de ensalada más veraniega es la ensalada campera. Una combinación de patata cocida, huevo duro, maíz, tomate, atún y también puedes añadirle trozitos de espárragos blancos, o de pimiento rojo o verde. Estos dos últimos en pequeñas cantidades.

Lo único que hay que hacer previo a la ensalada es cocer el huevo y la patata y dejarlos enfriar. Después cortamos los pimientos y y los espárragos y los mezclamos con el resto de ingredientes. Por último aliñamos al gusto.

Vichyssoise



Se trata de una crema fría que se compone de los siguientes ingredientes: Patata, puerro, cebolla, mantequilla, caldo de verduras, leche, perejil y sal.

Ponemos la mantequilla a derretir, echamos la cebolla y cuando lleve un ratito ponemos los puerros cortados en trozitos. Cuando se doran los ingredientes, echamos las patatas cortadas en trozos pequeños (ya peladas) y el caldo. Dejamos cocer los ingredientes a fuego lento y dejamos enfriar después. Trituramos todo con la batidora, añadimos la leche y volvemos a pasar por la batidora y a triturar para que quede la mezcla homogénea. Se deja enfriar en la nevera y al servir se le echa perejil muy picado para decorar.

A pesar de que la vichyssoise es una de las cremas más recurrentes y famosas cualquier variante de puré o crema fría va a servir de comida de aprovechamiento así como una opción de cena ideal tanto para verano las que sean frías como las calientes en invierno para entrar en calor.

Merluza al papillote



Para poder elaborar las recetas de merluza al papillote tienes que tener además de los lomos de la merluza las siguientes verduras para acompañar: Zanahorias, ajo, cebolleta o cebolla, calabacín y por último sal y aceite.

Para poder cocinarla en el horno además necesitarás papel de aluminio puesto que se cocina envuelta en este papel.

El primer paso es cortar las verduras, la zanahoria la cebolleta o cebolla, el ajo y el calabacín en daditos pequeños y sofreírlo en la sartén poco tiempo puesto que sólo hay que darle un golpe de calor para terminar de cocinarse en el horno. Ponemos un poquito de aceite de oliva y sal apara que quede el condimento empapadito y cogemos un trozo de papel de aluminio. Ponemos una cama con lo que acabamos de cocinar y encima el lomo de merluza. Añadimos encima un chorrito de aceite de oliva y cerramos el papel albal. Lo metemos e el horno durante unos 10 minutos aproximadamente y listo. Puedes ponerle un chorrito de zumo de limón si te gusta el toque más ácido.

Huevos rellenos



Los huevos rellenos son una receta fresquita y veraniega que se compone de ingredientes apropiados para una cena salvo uno: la salsa de tomate y la mayonesa.

Habrá que tener cuidado con las cantidades de estas dos salsas. En cuanto a los huevos, no habrá problema.

El primer paso que tenemos que hacer es poner agua en una olla y poner huevos a cocer. Una vez cocidos los dejamos enfriar. Si tienes prisa puedes enfriarlos de forma más rápida sacándolos de la olla y metiéndolos en un recipiente con hielo. El cambio de temperatura de pasar de agua caliente a agua fría hará que podamos pelarlos después con mucha más facilidad. Después de pelarlos cortamos los huevos por la mitad. O en vertical o en horizontal, al gusto. Después sacamos la yema cocida y la ponemos en un bol. Cogemos atún y mezclamos ambos ingredientes. A esta mezcla le podemos echar tomate en salsa y después volvemos a rellenar los huevos con la mezcla. Los dejamos enfriar en la nevera y listo. Si os gusta la mayonesa puedes ponerle una cucharadita por encima.

La presentación de los huevos es de cada mitad por separado. No se vuelve a cerrar.

Tartar de salmón



El tartar de salmón es un plato muy fresquito y muy sencillo de hacer.

Para poder hacer esta receta tendrás que tener salmón fresco, alcaparras, pepinillos, zumo de limón, cebolleta, aguacate, soja, aceite de oliva, mostaza de Dijon y pimienta.

Lo primero que tenemos que hacer cortar el salmón en daditos pequeñitos y a ser posible iguales. La cebolleta, las alcaparras y los pepinillos los picamos en trozitos iguales para que se puedan mezclar de manera uniforme. A esta mezcla le añadimos zumo de limón, un poco de mostaza, salsa de soja, aceite y un poquito de pimienta. Después incorporamos el aguacate cortado en dados y mezclamos bien para que todo quede uniforme. Servimos y decoramos si al gusto.

Cenas de picoteo

Si lo que buscas es no complicarte la vida y hacer una cenita rápida de picoteo, apunta las siguientes recetas:

Patés y quesos



Si no se os ocurre nada que hacer para cenar pero tenéis patés y quesos de untar en la nevera, no busques más.

Unas rebanaditas de pan integral junto con el queso y los patés y si quieres añadirle algún tipo de ingrediente encima como tomatitos, especias o algún tipo de carne o pescado bajo en grasas, tendrás una cena perfecta.

Ensaladilla de cangrejo



Cortar unos palitos de cangrejo en trozitos muy pequeñitos, hacer lo mismo con cebolla y mezclarlo todo con mayonesa convierte a tres simples ingredientes en una cena deliciosa.

Si añadimos rebanadas de pan, normal o integral, y lo comemos en modo tapita, conseguiremos una cena diferente y sana al mismo tiempo.

Hummus de garbanzo

El hummus aunque suene raro es un puré, en este caso de garbanzos que se puede aliñar con zumo de limón.

A la mezcla además del zumo de limón le podemos echar otros condimentos como comino y pimentón dulce así como ajo, aceite de oliva y sal.

Los pasos son muy sencillos. Cogemos garbanzos, los ponemos a cocer y después los trituramos junto con el resto de ingredientes.

Croquetas



Las croquetas caseras son la receta más preciada de toda madre o abuela. Tienes dos opciones, o bien haces la bechamel casera junto con el relleno de la croqueta, o si tienes un robot de cocina, seleccionas que te haga esta mezcla.

Después de tener la mezcla damos forma a las croquetas y las pasamos por pan rallado para empanarlas.

Una vez hecho esto sólo quedará freír.

Aros de cebolla

Para hacer los aros de cebolla en primer lugar tenemos que cortar las tiras de cebolla en forma de aro. Pasamos las rodajas por harina y las dejamos a un lado. Mezclamos esa harina que ha sobrado con leche, levadura y huevo. Volvemos a pasar los aros de cebolla por esta mezcla. El último paso es freírlos.

Gazpacho



El gazpacho es una mezcla sencilla y sabrosa que se compone de los siguientes ingredientes: Tomates, pimiento verde, pepino, ajo, agua, vinagre, aceite de oliva y pan.

Cortamos los ingredientes, los mezclamos todos con una batidora y después lo pasamos por un pasapurés y listo.

Quesadillas pollo



Las quesadillas de pollo se componen de pan de maíz, las típicas rebanadas de pan para fajitas y de los ingredientes que queramos. En este caso como estamos haciendo cenas ligeras y saludables los vamos a rellenar de pollo a la plancha con queso. Podemos añadirle unos trozitos de jamón cocido para darle más sabor.

Ponemos a calentar las tortitas de pan en el microondas, hacemos el pollo a la plancha y cortamos el jamón cocido en trozitos pequeños.

Cogemos una sartén con un poco de aceite (poco) y ponemos el pollo, el jamón cocido y queso para que se quede una mezcla uniforme.

Ponemos los ingredientes en el pan de quesadilla y listo para comer.

Sepia a la plancha



La sepia a la plancha aderezada con ajo, perejil y un poquito de aceite de oliva es una delicia. Además a quien le guste el toque de sabor a limón podrá echarle unas gotas.

Con la sepia limpia la troceamos en cuadraditos o trozitos pequeños y la cocinamos en una plancha con un poquito de aceite y en un vaso mezclamos aceite, ajo, perejil y el limón. Con una brocha pintamos los trozitos. Cuando se temrinen de hacer los sacamos de la plancha y listo.

Tostas

Las tostas son una de las cenas más versátiles porque podemos hacer infinidad de combinaciones. A continuación explicamos las más comunes:

Tostas de jamón y huevo



Lo primero que tenemos que hacer es poner pan a calentar. Cortamos las rebanadas del tamaño que queramos y las metemos al horno.

En este caso podemos ponerle si queremos tomate triturado como las típicas tostas de pan tumaca con un chorrito de aceite de oliva como base. Una vez tengamos la base y el pan caliente añadimos lonchas de jamón.

Mientras tanto hacemos un huevo frito en la sartén y cuando la tosta esté montada lo ponemos encima con cuidado de que no se caiga. Una vez montada, podrás disfrutarla.

Tostas de atún y queso



Las tostas de atún y queso so nmuy sencillas de hacer. Cortamos las rebanadas de pan las ponemos a calentar y ponemos una a base de queso para que se funda en el pan. Las sacamos del horno, añadimos el atún y más queso si sois fanáticos de este ingrediente y las volvemos a dar un golpe de horno para que todo quede bien fundido.

Tostas de aguacate y huevo poché



Cogemos el aguacate y lo cortamos en láminas finitas. Ponemos la rebanada de pan a calentar y después ponemos el aguacate encima. Podemos bañar el aguacate en algún ingrediente si quietéis darle una mayor intensidad de sabor.

Es momento de hacer el huevo poché. Previamente tenemos que poner una olla con agua a hervir. Justo antes de que hierva movemos el agua con una cuchara de palo y echamos un huevo crudo sin batir.

Con el agua caliente, y sin hervir, vamos dando vueltas con la cuchara para envolver al huevo y darle forma. Una vez veas que se ha creado una capa de envoltura blanca alrededor del huevo está listo. Puedes sacarlo y ponerlo encima de la tostada. Y listo para comer.

