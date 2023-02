Coches

Las 3 razones por las que los conductores se van sin dar un parte al contrario

de Jessica Pascual

¿Te has dado un golpe sin darte cuenta con un coche aparcado y te has ido sin dar un parte? El pánico, no querer aumentar el precio del seguro o por haber sido víctima de la misma situación son los principales motivos por los que los conductores se van sin dar un parte al contrario a pesar de haber cometido una infracción de la que son responsables.

Este tipo de comportamientos de conductor a la fuga se producen, principalmente, en las zonas de Castilla-La Mancha, la Región y Murcia y Cantabria y, en su mayoría, los golpes o daños al vehículo suelen producirse cuando este se encuentra aparcado y el dueño no está. Estos son los datos extraíbles del Informe Stop Incivismo ‘Pasar la llave’: Radiografía del vandalismo vial en España realizado por Línea Directa Aseguradora con una muestra de 1.700 encuestas realizadas.

Por qué los conductores se van sin dar un parte al contrario

Es una escena tan habitual como desagradable. Ir a coger el coche y darte cuenta de que han aparecido rayones en la carrocería, retrovisores arrancados de cuajo, lunas rotas o picotazos en el coche sin que nadie haya dejado una nota en el parabrisas.

Las razones que han alegado los participantes que se han dado a la fuga son, en primer lugar, el pánico, en un 43 % de los casos. Le sigue en el 29 % de las situaciones que los conductores alegan que les habían hecho lo mismo anteriormente y, de manera adicional, señalan que en el 22 % de las ocasiones se van sin dar parte para no aumentar el precio de su seguro.

En cuanto al infractor, es un comportamiento que suele darse más en los hombres jóvenes y afecta, sobre todo, a los coches aparcados en el 81 % de los casos. Los lugares donde más conductores se dan a la fuga sin dar un parte son en Castilla-La Mancha, con un 52 % de los casos analizados, seguido de Murcia, con el 49 % y de Cantabria, con el 48 %.

Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, señala que casi la mitad de los españoles se han visto perjudicados por actos de vandalismo en sus vehículos. Por lo que recuerda que, como sociedad, “hay que perseguir estas actuaciones tan poco cívicas y, como conductores, ser responsables no solo cuando conducimos, sino también cuando causamos daños a otros“.

Casi la mitad de los partes que se dan a las aseguradoras son sin contrario

Las dos clases más habituales relacionadas con el comportamiento incívico en la carretera son el vandalismo, es decir, el provocar daños físicos en el vehículo, así como el darse a la fuga del lugar del accidente. Estos dos comportamientos, tal y como señala el informe de Línea Directa, suponen el 40 % de los partes que se dan en España sin contrario. De forma específica, los de vandalismo ascienden al 22 % de los casos y el 18 % restante es por conductores a la fuga.

En datos concretos, 12,3 millones de automovilistas afirman haber sufrido algún tipo de vandalismo en sus coches a lo largo de su vida, mientras que un total de 11,7 millones de personas han encontrado su coche dañado sin nota en el parabrisas con los datos del responsable. En el otro extremo, en cuanto al perfil de los responsables, 850.000 conductores, en torno al 3 %, reconocen haber dañado otro vehículo a propósito y el 11 %, es decir, 3,1 millones, afirma haber abandonado el lugar de un accidente sin haber dejado datos.

Cuáles son los principales daños por vandalismo que sufren los vehículos

Los actos vandálicos más comunes en España son los arañazos, en un 36 % de las ocasiones, seguido de los daños en los retrovisores (21 %) y la rotura de las lunas en un 15 %.

En cuanto a los motivos que llevan a los agresores a realizar este tipo de daños, destacan la venganza personal, en un 44 % de los casos. También porque el coche estaba mal apartado en el 34 % de los casos y en un 15 % el motivo es porque era nuevo.

Relacionado con el contexto, este tipo de infracciones suelen producirse en la mayoría en la calle en un 90 % de las ocasiones, aunque también en los aparcamientos públicos, pero solo en un 5 %. El perfil del agresor destaca por ser joven, sin diferencias significativas entre géneros y con tendencia a la reincidencia.

Los lugares en los que más se producen este tipo de actos son, además, en la Comunidad Valenciana, donde se recogen el 51 % de los vandalismos, seguido de Murcia, con el 49 % y de País Vasco, con los mismos números. Mientras que en el lado opuesto, en las localidades donde menos se producen este tipo de actos es en La Rioja y Cantabria, con un 34 % y en Asturias son un 38 % de los casos.

